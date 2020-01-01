Гражданская битва

В Крыму снова сразятся за Перекоп

На полуострове вспомнили, что 100 лет назад произошла самая кровопролитная битва между «красными» и «белыми». Наступательная операция войск Южного фронта РККА под командованием Михаила Фрунзе против Русской армии генерала Петра Врангеля с целью прорыва Чонгарских укреплений, фортификаций на Перекопском перешейке и Сиваше привела к окончательному и бесповоротному занятию Крыма РККА.

Дань памяти

Московский некоммерческий благотворительный фонд «Наследие» предложил провести в Керчи военно-исторический фестиваль «Крым сквозь столетие. 1920-2020: итоги и возрождение». Об этом без промедлений сообщила пресс-служба администрации Керчи.

Повод вспомнить всё весьма уважительный. В ноябре 2020 года предстоит отметить круглую дату – век назад в ходе Гражданской войны на юге России были расставлены все точки над «i», потенциальный победитель стал понятен. В преддверии исторического юбилея исторического перелома члены фонда совместно с керченскими организациями «Батарея 29БИС» и «Щит и меч» намерены организовать в Керчи и ее окрестностях двухдневную программу мероприятий.

По информации Романа Руссу и Елены Решетниковой, в первый день на территории выработанного карьера у села Челядиново планируется воссоздать реконструкцию боя за Перекоп. Во второй день мероприятия пройдут на площади Ленина и на городской набережной, где в акватории Керченского пролива реконструкторы планируют воссоздать эпизод эвакуации Русской армии из Крыма, положившей конец Гражданской войне. Как рассказали организаторы, в мероприятиях предполагается участие 300 человек, а для оказания содействия направлены письма на Черноморский флот Российской Федерации.

Также организаторами запланирована работа интерактивных площадок, где все желающие смогут ознакомиться с историческим оружием и формой времен Гражданской войны.

Как отметил на своей странице в социальной сети Сергей Бороздин, проект будет сопровождаться большой научно-просветительской работой соответствующей тематики в виде конференций и круглых столов в учреждениях города с привлечением ученых и профильных специалистов.

Для реализации идеи предполагается привлечение средств в рамках федеральной программы президентских грантов, а также привлечения софинансирования общественных организаций и фондов.

Глава администрации всецело поддержал идею фонда «Наследие» и выразил готовность оказать необходимое содействие. По его словам, мероприятий аналогичного масштаба и тематики в городе-герое еще не проводилось.

Погода злится

Есть, правда, один нюанс, который сегодняшним реконструкторам вряд ли удастся отразить. Если, конечно, на помощь не придёт сама природа-матушка, организовав природный катаклизм, как тогда, в 1920-м.

В октябре 1920 года морозы на Перекопском перешейке доходили до 10-16 градусов. А у большинства красноармейцев обмундирование, мягко говоря, было так себе. Местность их окружала малонаселённая и безлесая. Базы снабжения находились за сотни километров. Нехватка ощущалась во всем, даже в обычной пресной воде, но особенно в тепле. Приплюсуйте к этому быстро вставший лёд, остановивший движение Азовской флотилии, вследствие чего стало невозможным наступление по Арабатской стрелке, и станет понятно, почему «красные» пошли ва-банк, стали штурмовать Перекоп и Чонгар, что называется, в лоб. 7 ноября самая кровопролитная операция Гражданской войны началась.

По данным А. И. Корка, за первые четверо суток штурма Красная армия потеряла 5027 человек, из них убитыми – 45 командиров и 605 красноармейцев, а остальные были ранены или контужены. Кроме того, немало бойцов получили обморожения.

Смерть «белого лебедя»

Признано, что бои на Перекопе в конце 1920-го отличало особо отчаянное упорство. И «белые», и «красные» отлично понимали, что это их последний шанс отвоевать права на «свой» Крым.

Непосредственный участник событий, белый поручик-артиллерист С. И. Мамонтов впоследствии писал: «Был один сплошной и очень упорный бой, днём и ночью. Время спуталось. Может быть всего несколько дней, вероятнее, неделю, а может быть, и десять дней. Время казалось нам вечностью в ужасных условиях».

Ему вторит А. В. Туркула: «1-й полк перешел в контратаку. В последний раз, как молния, врезались дроздовцы в груды большевиков. Страшно рассекли их. Белый лебедь с отчаянной силой бил ­крыляьми перед смертью…»

Опыт – сын ошибок трудных

Историки, писавшие об особенностях Перекопско-Чонгарской операции, долгие годы практически единогласно утверждали, что «последнее крупное сражение Гражданской войны продемонстрировало существенный прогресс, достигнутый Красной армией в боевом искусстве». Спорить с этим мнением стали не так давно. Мол, не стоит игнорировать советского закрытого издания «История отечественной артиллерии», том III, книга 7. В нём, в частности, сказано, что «красные» для штурма имели семьдесят 76-мм полевых пушек и 21 тяжелое орудие. Но что это были за орудия? Самыми мощными оказались 107-мм пушки образца 1910 года, 152-мм гаубицы образца 1909 года и 1910 года и, наконец, 120-мм французские пушки образца 1878 года, которые давно уже стоило поместить в музей.

Но побеждённый «чёрный барон» Пётр Врангель даже спустя годы не хотел признать, что основной причиной поражения «белых» в последней и решающей битве старого мира стали его ошибки. Спустя годы он продолжал создавать ложные воспоминания, явно переоценивая противника, которого когда-то недооценил: «Красные сосредоточили колоссальную артиллерию, которая оказывала своим частям мощную поддержку». И в этом причина их победы.

Ближе к истине не побоялся приблизиться белогвардейский генерал Е. И. Достовалов, который в своих воспоминаниях, в частности, писал: «В Крыму они победили нас не столько своим численным превосходством, сколько выучкой, организацией и лучшим нашего управлением войсками».

Значит, всё-таки «существенный прогресс в Красной армии» имел место. Или просто одни сделали правильные выводы и нашли в себе силы, а другие – нет. Правда, всё это только предположения. А как было на самом деле, хотелось бы увидеть в Керчи осенью этого года.

По заслугам

В ходе боевых действий против Врангеля (с 28 октября по 16 ноября 1920 г.) войска Южного фронта взяли в плен 52,1 тыс. солдат и офицеров противника, захватили 276 орудий, 7 бронепоездов, 15 бронеавтомобилей, 10 паровозов и 84 судна разных типов. Отличившимся при штурме крымских укреплений дивизиям были присвоены почетные наименования: 15-й – Сивашской, 30-й стрелковой и 6-й кавалерийской – Чонгарских, 51-й – Перекопской. За мужество при проведении Перекопской операции все военнослужащие Южного фронта были награждены месячным окладом. Многие бойцы и командиры были удостоены ордена Красного Знамени.