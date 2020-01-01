Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Говорят, что... симферопольцы «благодарн ...
Год Крысы по-крымски
Говорят, что... кладбище превратилось в ...
Стройка века окончена
В грязи и холоде
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПотребитель

Шкурные вопросы

Чем удивят, порадуют и огорошат в наступившем году

Цена счастливого детства

В Симферополе установлена новая плата за детский сад

С января 2020 года в крымской столице установлены новые размеры родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах.

Соответствующее постановление приняла городская администрация.

Размер платы варьируется в зависимости от продолжительности работы учреждения и возраста ребенка. Так, в ясельной группе (дети до 3-х лет) с режимом пребывания до 10 часов плата составит 105 рублей в день на одного воспитанника, с режимом пребывания до 12 часов – 125 рублей, более 12 часов – 150 рублей за одного ребенка в день.

В дошкольных группах (дети от 3 до 7 лет) плата в этом году составит: 123 рубля в день при пребывании до 10 часов, 150 рублей – до 12 часов, 180 рублей – свыше 12 часов.

В группах кратковременного пребывания (до 5 часов) дневная плата составит 80 рублей в день для детей до 3-х лет и 100 рублей для детей от 3 до 7 лет.

По данным администрации Симферополя, 94% от взимаемой с родителей суммы будет идти на оплату питания детей, 6% – на хозяйственно-бытовые нужды и обеспечение гигиены воспитанников.

Бесплатно посещать детские сады могут дети-инвалиды; дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей; дети с туберкулезной интоксикацией; дети с ограниченными возможностями здоровья; дети, один из родителей которых является инвалидом 1 или 2 группы.

Исповедь о главном

Крымчан спросят об их доходах

С 18 по 31 января 2020 года в Симферополе будет проводиться Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.

Об этом проинформировали в Мининформе РК.

«Если ваше домохозяйство попало в выборку, просим уделить удобное время и откровенно ответить на вопросы наблюдения. Этим вы поможете выявить реальные проблемы, с которыми ваша семья сталкивается в повседневной жизни», – призывают в ведомстве.

Каждый интервьюер имеет при себе удостоверение, подписанное руководителем Крымстата П. В. Малковым, и паспорт. Информация, полученная в ходе опроса, не разглашается.

Автоприключения

За эвакуацию автомобилей и их хранение на штрафплощадке придётся платить ещё больше

В Симферополе новые тарифы уже действуют с ­1 января. Так, с нового года тариф на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки Симферополя установлен в размере 2904 рубля (в 2019 году – 2792 рубля).

Один час хранения задержанного авто категории «А» на штрафплощадке обойдется в 42 рубля, категории «B» и «D» (с массой до 3 тонн) – 84 рубля, категории «С» и «Е» - 168 рублей. Тариф за хранение негабаритных задержанных авто на спецстоянке Симферополя составит 738 рублей за 1 час.

Отметим, что симферопольские тарифы – не самые высокие по Крыму. Так, в городском округе Алушта за эвакуацию одной машины придется заплатить 3 713 рублей, а за содержание ее на спецстоянке – от 47 до 828 рублей в час.

Общий же тариф по Крыму (за исключением Симферополя, Ялты и Алушты) составляет 2 023 рубля, нахождение на штрафплощадке – от 13 до 78 рублей за каждый час.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 562 от 17 января 2020 года

Еще статьи:
Просмотров: 33 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:28

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Январь 2020 (43)
Декабрь 2019 (86)
Ноябрь 2019 (87)
Октябрь 2019 (88)
Сентябрь 2019 (87)
Август 2019 (88)

© 2008—2020, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru