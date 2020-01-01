Шкурные вопросы

Чем удивят, порадуют и огорошат в наступившем году

Цена счастливого детства

В Симферополе установлена новая плата за детский сад

С января 2020 года в крымской столице установлены новые размеры родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах.

Соответствующее постановление приняла городская администрация.

Размер платы варьируется в зависимости от продолжительности работы учреждения и возраста ребенка. Так, в ясельной группе (дети до 3-х лет) с режимом пребывания до 10 часов плата составит 105 рублей в день на одного воспитанника, с режимом пребывания до 12 часов – 125 рублей, более 12 часов – 150 рублей за одного ребенка в день.

В дошкольных группах (дети от 3 до 7 лет) плата в этом году составит: 123 рубля в день при пребывании до 10 часов, 150 рублей – до 12 часов, 180 рублей – свыше 12 часов.

В группах кратковременного пребывания (до 5 часов) дневная плата составит 80 рублей в день для детей до 3-х лет и 100 рублей для детей от 3 до 7 лет.

По данным администрации Симферополя, 94% от взимаемой с родителей суммы будет идти на оплату питания детей, 6% – на хозяйственно-бытовые нужды и обеспечение гигиены воспитанников.

Бесплатно посещать детские сады могут дети-инвалиды; дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей; дети с туберкулезной интоксикацией; дети с ограниченными возможностями здоровья; дети, один из родителей которых является инвалидом 1 или 2 группы.

Исповедь о главном

Крымчан спросят об их доходах

С 18 по 31 января 2020 года в Симферополе будет проводиться Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.

Об этом проинформировали в Мининформе РК.

«Если ваше домохозяйство попало в выборку, просим уделить удобное время и откровенно ответить на вопросы наблюдения. Этим вы поможете выявить реальные проблемы, с которыми ваша семья сталкивается в повседневной жизни», – призывают в ведомстве.

Каждый интервьюер имеет при себе удостоверение, подписанное руководителем Крымстата П. В. Малковым, и паспорт. Информация, полученная в ходе опроса, не разглашается.

Автоприключения

За эвакуацию автомобилей и их хранение на штрафплощадке придётся платить ещё больше

В Симферополе новые тарифы уже действуют с ­1 января. Так, с нового года тариф на перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки Симферополя установлен в размере 2904 рубля (в 2019 году – 2792 рубля).

Один час хранения задержанного авто категории «А» на штрафплощадке обойдется в 42 рубля, категории «B» и «D» (с массой до 3 тонн) – 84 рубля, категории «С» и «Е» - 168 рублей. Тариф за хранение негабаритных задержанных авто на спецстоянке Симферополя составит 738 рублей за 1 час.

Отметим, что симферопольские тарифы – не самые высокие по Крыму. Так, в городском округе Алушта за эвакуацию одной машины придется заплатить 3 713 рублей, а за содержание ее на спецстоянке – от 47 до 828 рублей в час.

Общий же тариф по Крыму (за исключением Симферополя, Ялты и Алушты) составляет 2 023 рубля, нахождение на штрафплощадке – от 13 до 78 рублей за каждый час.