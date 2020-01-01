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Желание уже есть, но понимания пока нет

В Госсовете Крыма обсуждают изменения, которые могут произойти в крымских школах в контексте озвученных президентом в послании к Федеральному Собранию предложений. Глава государства, в частности, заявил о необходимости обеспечить бесплатным горячим питанием учеников 1-4 классов. Как рассказала заместитель председателя Госсовета РК Алла Пономаренко, эта норма в крымских школах уже есть. «В Республике Крым эта мера социальной поддержки уже работает. Средства расходуются из республиканского бюджета. Сможем ли мы сэкономить средства республиканского бюджета и за счет федерального кормить детей, или увеличится стоимость питания на одного ребенка, или деньги пересчитают и погасят нам из федерального бюджета – комитеты Госсовета будут работать над анализом ситуации», – сказала она. То есть, говоря проще, желание выполнить поручение главы государства уже имеется, но понимания, как это произойдет, пока нет. Также Пономаренко сообщила, что в Крыму льготные категории детей, помимо завтраков, получают еще бесплатные школьные обеды. Эта норма, которая на сегодняшний день есть не во всех регионах страны, сохранится и в текущем году. «Это всё предусмотрено в бюджете, меры соцподдержки остаются в полном объеме», – подчеркнула Пономаренко. Стоимость школьного завтрака в крымской столице на сегодняшний день составляет 36 рублей. Расходы на питание для учащихся 1-4 классов оплачивают из муниципального бюджета.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 563 от 24 января 2020 года

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Просмотров: 104 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:04

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