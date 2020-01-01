В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... мусоросборник мешает привлекательности

Житель крымской столицы, приславший в редакцию сообщение под ником Алекс, пишет: «Наладилось регулярное железнодорожное сообщение между Крымом и материком. Может быть, власти удосужатся перенести т. н. «мусоросборник» возле предварительных ж/д касс на ул. Толстого, хотя бы за 200 метров, на ул. Дыбенко (аналогичный «мусоросборник») и облагородят прилегающую территорию в центе города с целью большей туристической привлекательности Крыма?»