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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... жители пригорода безуспешно пытаются найти асфальт

Ольга В. просит обратить внимание на проблему: «Куда смотрит администрация? Село Мирное, где дорожные службы? На дорогах одна грязь, асфальта даже не видно. Проходит строительство домов, грузовой транспорт несет эту грязь на центральные улицы, а должны смывать грязь с колес, прежде чем выезжать с участка, где происходит стройка. Дорожные службы вообще не чистят дороги. Скоро найти асфальт под слоем грязи будет просто невозможно».

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 563 от 24 января 2020 года

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Просмотров: 66 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:42

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