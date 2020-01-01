В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... жители пригорода безуспешно пытаются найти асфальт

Ольга В. просит обратить внимание на проблему: «Куда смотрит администрация? Село Мирное, где дорожные службы? На дорогах одна грязь, асфальта даже не видно. Проходит строительство домов, грузовой транспорт несет эту грязь на центральные улицы, а должны смывать грязь с колес, прежде чем выезжать с участка, где происходит стройка. Дорожные службы вообще не чистят дороги. Скоро найти асфальт под слоем грязи будет просто невозможно».