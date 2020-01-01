В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... историческую застройку превратили в помойку Кажется, симферопольцы начали задумываться не только о плохом дорожном покрытии или несвоевременном вывозе бытовых отходов. Горожане наконец обеспокоились попустительством должностных лиц в отношении сохранения культурного наследия, в частности судьбой исторической застройки центра крымской столицы. «Надо же так изгадить историческую застройку 1915 года (имеется в виду двор за кинотеатром им. Шевченко. – Ред.)», – возмущаются люди в соцсетях. Действительно, вряд ли здесь кому-то придёт в голову любоваться архитектурой, ведь глаза навязчиво мозолят кондиционеры на фасадах, ободранные трубы, многочисленные надстройки-пристройки, баннеры городских МУПов, провода и, само собой, вездесущий мусор. И как тут не согласиться с выводом в одной из городских групп: «Мерзко, товарищи собственники, мерзко!» Фома СЛУХАЧЁВ

Фото Архив КТ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 563 от 24 января 2020 года Еще статьи: Говорят, что... пляж превратили в помойку Говорят, что... мусор сваливают в Салгир Говорят, что... пляж превратился в помойку Говорят, что... столичные дворники используют самодельный инвентарь Говорят, что... составили путеводитель по пешеходному бездорожью