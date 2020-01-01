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Говорят, что... набережной Салгира снова требуется ремонт Прошло не так уж много времени с момента, как симферопольцы в соцсетях активно обсуждали ремонт на набережной Салгира, на который ушло много сил и средств. Теперь их интересует другой вопрос, на который они непременно хотели бы получить ответ. «Стесняюсь спросить… Ремонт на набережной окончен?» – пишет один из анонимных пользователей. И, как бы в оправдание своего любопытства, просит внимательно посмотреть на фото. Может, это какая-то другая набережная? Подобное можно наблюдать под мостом на проспекте Победы. Фома СЛУХАЧЁВ

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Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 563 от 24 января 2020 года Еще статьи: Говорят, что... на набережной Салгира «крадут» газоны Говорят, что... на набережной Салгира сложили лестницы из битых плит В ожидании 4 сентября Битое лицо столицы Говорят, что... активизировались убийцы собак