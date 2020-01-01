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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... набережной Салгира снова требуется ремонт

Прошло не так уж много времени с момента, как симферопольцы в соцсетях активно обсуждали ремонт на набережной Салгира, на который ушло много сил и средств. Теперь их интересует другой вопрос, на который они непременно хотели бы получить ответ. «Стесняюсь спросить… Ремонт на набережной окончен?» – пишет один из анонимных пользователей. И, как бы в оправдание своего любопытства, просит внимательно посмотреть на фото. Может, это какая-то другая набережная? Подобное можно наблюдать под мостом на проспекте Победы.

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 563 от 24 января 2020 года

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Просмотров: 89 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:45

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