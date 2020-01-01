До неузнаваемости

Крымскую столицу опять преображают

Симферопольские власти не дают горожанам заскучать. Чуть не каждый день в администрации принимаются в той или иной степени судьбоносные решения. Многие из них вызывают у симферопольцев ропот и недовольство, но это никого не волнует. Решения принимаются чиновниками стремительно и без оглядки на общественное мнение.

Всё для машин!

Взять, к примеру, новшества в организации дорожного движения на площади Куйбышева. Во-первых, с целью увеличения пропускной способности и ликвидации постоянных транспортных заторов комиссией по безопасности дорожного движения было принято решение закрыть остановку общественного транспорта на кольце. Речь идёт об остановке на пути следования маршруток с Московской площади в сторону центра города. Теперь для недопущения несанкционированной высадки и посадки пассажиров здесь установят металлические ограждения.

Во-вторых, для обеспечения безопасности пешеходов, которые движутся по нерегулируемому надземному переходу через улицу Киевскую (в районе остановки общественного транспорта «Дворец Пионеров»), всё той же комиссией решено вовсе его ликвидировать. Получается, теперь, чтобы со стороны Дворца пионеров попасть на остановку «Проспект Победы» надо обойти всю площадь по кругу через три подземных перехода. Данное решение в очередной раз демонстрирует расхожую позицию городских властей: Симферополь для машин, а не для людей.

Кстати о машинах. Большая радость для автомобилистов: в центре Симферополя, на улице Самокиша, начала работать новая площадка для платного паркования.

Анастасия Волкова, начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя:

«Парковочная площадка рассчитана на 56 мест для платного паркования, 6 мест отведены для парковки автотранспортных средств лицами с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря введению новых парковочных плоскостей центральная часть крымской столицы станет более свободной для движения автомобильного потока, уменьшится количество транспортных заторов. Парковка работает ежедневно с 7:00 до 19:00, оплата производится согласно установленному единому тарифу: 50 рублей за час использования одного парковочного места».

Цветущий, комфортный, современный

Тем временем вовсю идут работы по облагораживанию облика крымской столицы. Есть шанс, что Симферополь наконец из «Шанхая» превратится в цивилизованный и современный город. С этой целью, в частности, на улице Александра Невского начали демонтировать слаботочные сети, без надлежащих правовых оснований размещённые на опорах контактной сети ГУП РК «Крымтроллейбус». Владельцев многих из них, кстати, до сих пор не удалось установить, но этот факт не спасёт бесхозные провода от ликвидации. Остальные электросети обещают привести в порядок, чтобы они, как прежде, не свисали со всех столбов и фасадов.

Также, как вы помните, в прошлом году в Симферополе под разными предлогами были уничтожены целые массивы деревьев. Теперь городские власти решили озаботиться восстановлением зелёных насаждений. Работы по высадке цветов на клумбах начнутся уже с середины марта. Также по весне продолжится высадка деревьев и кустарников.

Елена Проценко, глава администрации Симферополя:

«Мы должны достойно подготовиться к празднованию 75-летия Великой Победы и привести город в праздничный, цветущий вид. Запланирована высадка зелёных насаждений по всему Симферополю, но в первую очередь на проспекте Победы и Бородинском кольце. Будут выполнены работы по занижению газонов, завезён плодородный грунт, затем будет засеяна трава и высажены кустарники. Мы хотим вместе с горожанами принимать решения о том, какие деревья и кустарники необходимо высаживать и на каких территориях. Только так мы сможем сделать Симферополь цветущим и комфортным для проживания».

Воскрешение «Космоса»

Городские власти намерены восстановить не только зелёные зоны, но и ключевые архитектурные объекты города. Реставрация символа столицы – кинотеатра «Симферополь» – в очередной раз забуксовала, так что власти переключились на другой объект культуры – кинотеатр «Космос». Долгое время помещение использовалось не по назначению: кино здесь давно не показывают, зато здание облюбовали разного рода торгаши (куда же без них в Симферополе?). Однако сейчас, после завершения судебных разбирательств с недобросовестным арендатором, здание кинотеатра наконец возвращено городу.

Уже появилось несколько предложений по поводу дальнейшего использования «Космоса». В числе прочих есть идея превратить его в молодёжный центр. Тут опять всплывает в памяти злополучный кинотеатр «Симферополь», в здании которого собирались разместить Центр юношеского творчества. Очевидно, идея превращения какого-нибудь кинотеатра в молодёжный клуб не даёт покоя симферопольским чиновникам.

В любом случае власти обещают, что преобразится и территория вокруг кинотеатра. Уже проведена высадка зелёных насаждений. Весной там появятся антенны и другая выведенная из использования космическая техника. До 10 февраля должны быть подготовлены первые эскизы и технические решения, а основной объём работ планируется реализовать весной текущего года. Правда, сколько на всё это понадобится времени и средств, в администрации пока не знают.