Жестокие условия

Как симферопольская семья с пятью детьми ютится в комнате без газа

К нашим коллегам, журналистам телеканала «ИТВ», обратилась многодетная семья из Симферополя со своей непростой историей. Дело в том, что родители и пятеро несовершеннолетних детей вынуждены тесниться в однокомнатной квартире. Места катастрофически не хватает. В помещении нет газа, а вход в квартиру начинается не из подъезда, а прямо со ступенек на улице. Как семье удается уместиться на 20 квадратных метрах и почему долгие годы хождения по кабинетам чиновников не помогли увеличить жилплощадь?

Вынужденное существование

Как стало известно журналистам, симферопольская семья из семи человек уже много лет вынуждена тесниться в однокомнатной квартире 9-этажного дома в одном из спальных районов крымской столицы. При этом их жилье не просто маленькое, а, как говорится, с большими проблемами. Например, выход из квартиры ведет не в подъезд, а прямо на улицу. Это в свою очередь приводит к тому, что при открытии или закрытии входной двери в квартиру сразу же попадает холодный воздух. Да и газа в этих тесных квадратных метрах нет. Семья спасается электрической плитой. Помещение, в котором сейчас проживают супруги с детьми, – это одна из комнат четырехкомнатной квартиры, которую мама женщины разделила между своими детьми. Наталье досталась одна часть, которую приспособили для большой семьи.

Наталья Алтынбаева, многодетная мать:

«Получается так, что у мамы нас было пятеро. Маме дали четырехкомнатную квартиру, которую она разделила между нами. Потому что у меня один брат болеет, у него открытая форма туберкулеза и еще куча проблем. Второй брат – инвалид первой группы, у него рассеянный склероз. Он в кресле. А мама – инвалид второй группы...»

Надежда на новую главу

Частная экспертиза, которую несколько лет назад женщина сделала за свои деньги, признала квартиру непригодной для жизни. Приезжала в гости к семье и межведомственная комиссия из администрации крымской столицы, но ее заключение семья так и не получила. В поисках справедливости женщина обратилась в суд. Спустя более полугода Фемида приняла сторону многодетной семьи, но и после этого с мертвой точки ситуация не сдвинулась. Администрация города подала апелляцию.

Наталья Алтынбаева:

«Второе заключение выявило, что жилье тоже не пригодно для проживания и даже жирным шрифтом написано, что проживание в такой квартире несет угрозу всем членам семьи. Вот у меня младший ребенок заболел геморрагическим васкулитом – это аллергическое. Был сбой иммунной системы. Почему – неизвестно, но вполне вероятно, что вот эти стены с плесенью могли вызвать аллергическую реакцию».

За помощью в решении квартирного вопроса Наталья обращалась ко всем главам администрации Симферополя, кроме нынешней – Елены Проценко. Ее приемную женщина планирует посетить в ближайшее время и надеется, что новый градоначальник, в отличие от предыдущих, сможет найти пути решения проблемы. В кухне, площадью 5 кв. м, семья ни разу не собиралась вместе за ужином. Дети вынуждены кушать в комнате. К слову, кухню от комнаты разделяет расстояние в один шаг. В единственную в квартире комнату помещаются две двухъярусные кровати, на которых спят четверо детей, и один диван. На нем расположились родители и самая младшая дочь. Дети признаются, что каждый мечтает о своей собственной комнате и своей отдельной кровати.

В очередь на квартиру для многодетных семей они попали, но список желающих обзавестись собственным просторным жильем слишком большой. Смогут ли детские мечты воплотиться в жизнь? Получится ли семье увеличить квадратные метры? В этом вопросе всё зависит от решения нынешних городских властей. И хочется надеяться, что это решение будет положительным для многодетной семьи.