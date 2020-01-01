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Конец спорных вопросов

Севастополь и Республика Крым определили границы

На минувшей неделе главами регионов был подписан документ, в соответствии с которым координатная граница между Республикой Крым и Севастополем наконец установлена. В частности, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что «отработали четко», что «вопросы сняли в рабочем порядке» и соответствующий документ был подписан в Москве. В ближайшее время «весь согласованный пакет» надо будет направить в законодательное собрание Севастополя для ратификации. Точно так же поступят и в Крыму.

Отдать, вернуть, отдать

Конфликт по установлению границ между Крымом и Севастополем длился не один год. Согласно федеральному законодательству, границы между субъектами давно установлены, на сегодняшний день они определяются существовавшими границами на момент принятия Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию и образования в ее составе новых субъектов. Теперь же необходимо установить их координатные точки.

Напомним, что в 2015 году первый глава Севастополя Сергей Меняйло отдал в собственность Крыма детский лагерь имени Комарова неподалеку от Фороса, а также передал республике около 30 га севастопольских территорий в Крымских горах. В 2016 году второй губернатор Дмитрий Овсянников вернул лагерь Севастополю, но через полгода передал его ФКУ «Загородный дом приемов „Русичи“ МВД».

В феврале 2019 года экс-губернатор Дмитрий Овсянников и Сергей Аксенов наконец объявили о предварительном согласовании координатных точек границы, но при этом, где и как они меняются, главы регионов тогда не уточнили. Теперь же врио губернатора Михаил Развожаев вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым наконец подписали уже окончательное соглашение об установлении координационных границ.

Глава Крыма в свою очередь также подтвердил, что соглашение о координатном описании границы субъектов подписано. «Никаких спорных вопросов у нас нет. Это рабочий документ. Соглашение учитывает интересы обеих сторон и направлено на углубление сотрудничества Крыма и Севастополя», – сообщил он.

Теперь, после согласования документа с местными депутатами, у руководства Севастополя появятся юридические основания продолжать работу по разработке генерального плана города, который должен быть принят до конца 2020 года.

Михаил Развожаев:

«Прошу не затягивая, Денис Анатольевич (Солодовников, заместитель губернатора Севастополя. – Ред.), эти документы как можно быстрее направить в Законодательное собрание».

Многоэтажка в Верхнесадовом...

При этом основными проблемами при согласовании ранее границ между субъектами были, к примеру, многоэтажный дом в селе Верхнесадовое, который оказался прямо на границе между субъектами. И вот теперь Республика Крым отдает Севастополю часть земли, на которой расположен этот дом. Также последуют небольшие изменения границ в селах Передовое, Россошанка, Новобобровка, Терновка, Вишневое.

На ЮБК

На Южном берегу полуострова, в Форосе, где заканчивается территория Севастополя и начинается Республика Крым, граница проходит по кромке обрыва нависающей над поселком скальной стены: всё, что под обрывом, – это уже Крым, всё, что за ним, на яйле, – это еще Севастополь. На кадастровой карте РФ линия границы проходит не всегда точно по Форосскому канту. При этом крымских чиновников данное положение дел устраивало, а вот севастопольцы настаивали на том, чтобы граница в южнобережной зоне проходила точно по кромке обрыва, учитывая естественный рельеф. В 2019 году этот вопрос решили в пользу Севастополя.

Как сообщает «Ридус», в октябре 2019 года Александр Моложавенко рассказал, что со стороны Севастополя все основные работы были выполнены еще в феврале прошлого года.

«Мы сделали баланс территорий, и он практически нулевой, – пояснил чиновник. – То есть количество площадей, переданных Севастополю и Крыму, равнозначно. В районе Фороса граница идет по верху гряды, также откорректированы многие вещи. Например, чтобы дорога отошла одному субъекту».

Большая севастопольская тропа

Еще один спорный момент – часть Большой севастопольской тропы (БСТ) на участке урочище Горный Ключ – Любимовка попала на территорию Республики Крым. А на ЮБК часть тропы попала одновременно в границы ООПТ «Байдарский» (Севастополь) и Куйбышевского лесничества (Республика Крым).

Поселок Форос

Также много вопросов у горожан вызывала граница, которая проходит в самом поселке Форос. Административная граница между Крымом и Севастополем, проходящая между кадастровыми участками 90 и 91, делит на две части территорию государственной резиденции № 1 в Форосе, и ФСО это не устраивает. Как сообщали местные СМИ, проблему планировалось решить путем передачи Севастополю оставшейся части резиденции – 11 гектаров. Но вот власти Республики Крым и Севастополя в очередной раз объявляют, что договорились о координатной границе между субъектами.

Теперь же для окончательной ратификации документа необходимо его одобрение в Заксобрании города, но как скоро будет принят и рассмотрен данный законопроект, пока неизвестно.

Вячеслав Горелов, глава парламентского комитета г. Севастополя по градостроительству:

«Насколько мне известно, ближайшее пленарное заседание 4 февраля. Успеем мы до этого времени? Я сомневаюсь, потому что документ еще не поступил. Как только документ зайдет в Заксобрание, появится заключение юруправления, потом его рассмотрят на заседании комитета, которое проходит не каждый день. Оно проходит по средам. И в ближайшую среду, когда будет заключение, мы рассмотрим его на заседании комитета. После этого документ поступает на рассмотрение совета законодателей, который формирует повестку пленарного заседания...»

При этом, какие именно территории в итоге отошли Крыму, а какие – Севастополю и какова их площадь, депутат не уточнил.

Анна БАТАНОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 563 от 24 января 2020 года

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Просмотров: 108 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:50

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