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СоциумПроблема

Судьба «Отважного»

Печальный вид «Отважный» приобрёл не так давно...

Детский лагерь или очередной карьер?

Судакская общественность выступила против разработки щебневого карьера в урочище Куб-Кола. Местные активисты решительно настроены не допустить уничтожения окрестных лесов, ведь из-за горнодобывающих работ полуостров лишится ещё одного заповедного уголка крымской природы.

Угасшая слава

Площадку под карьер стали готовить сразу после новогодних праздников – рядом с детским лагерем «Отважный» под Судаком начались работы по устройству места добычи щебня. Этот лагерь был открыт ещё в 1974 году как центр круглогодичного детского отдыха. Не одно поколение крымчан провело здесь свои летние каникулы, сохранив самые тёплые воспоминания: хорошо отдыхалось советским детям в уникальном уголке полуострова, окружённом со всех сторон лесами и горами.

После развала СССР работа «Отважного» стала постепенно сходить на нет, однако он продолжал принимать детей. В 2016 году появились первые новости о том, что рядом с лагерем собираются разрабатывать карьер по добыче щебня. В итоге в 2017 году лагерь официально прекратил свою работу – соответствующее решение было принято Симферопольским горсоветом (учреждение находится в ведении администрации крымской столицы). И это несмотря на то, что «Отважный», как и в советское время, считался хорошим военно-патриотическим лагерем, куда до последнего приезжало много детей.

Обеспокоенные происходящим жители Судака писали в прокуратуру, во все причастные министерства и ведомства, однако отовсюду получали лишь порожние отписки. Из последнего: власти ищут инвестора, и, если он найдётся и восстановит лагерь, «Отважный» заработает вновь.

Сейчас он разграблен подчистую – вывезено всё, что представляло собой какую-то ценность. На территории «Отважного» царят разруха и запустение. Самое время его ликвидировать и развернуть полноценную работу по добыче щебня. Такое удачное для разработчика карьера стечение обстоятельств внушило местным жителям уверенность: лагерь разорили и закрыли вполне намеренно.

Бесхозяйственность и запустение

Доходный промысел

В начале января в лесу недалеко от лагеря появилась группа рабочих. Они принялись валить деревья, расчищая место для подъездов к будущему карьеру. На руках у представителя компании-разработчика оказались все необходимые документы с подписями первых лиц республики.

Кстати, незадолго до начала работ на территории лагеря побывала глава администрации Симферополя Елена Проценко. Осмотрев «Отважный», градоначальница заявила, что его судьба «требует определения». «Буду разбираться в ситуации, выяснять причины происходящего и, исходя из этого, принимать окончательное решение», – сообщила она. А пока вопрос неспешно изучается в стенах администрации, фирма-разработчик уже начала готовиться к запуску карьера.

Правда, сейчас подготовку пришлось свернуть – благодаря яростному противостоянию жителей Судака. Сейчас валка леса остановлена, а на ситуацию наконец отреагировали республиканские власти в лице министра экологии.

Геннадий Нараев, министр экологии и природных ресурсов РК:

«Провёл совещание в связи с негативными отзывами в социальных сетях на предмет планируемого геологического изучения, разведки и добычи магматических пород на участке Чокаташский на территории городского округа Судак за границами населённых пунктов. На место предполагаемого карьера направлена комиссия Минприроды Крыма во главе с заместителями министра, курирующими вопросы недропользования и лесного хозяйства, с целью детального изучения сложившейся ситуации. Вместе с тем принято решение о приостановке действия лесных деклараций, на основании которых проводится обустройство дороги к месторождению полезных ископаемых. Лицензиату рекомендовано провести общественные слушания с населением городского округа Судак по поводу планируемой работы карьера. Вопрос об открытии карьера будет рассмотрен после принятия окончательного решения по функционированию детского лагеря «Отважный», установлению санитарно-защитной зоны Роспотребнадзором и результатам общественных слушаний».

Чиновники, в своё время выдавшие разрешение на разработку карьера, постоянно подчёркивают, что работы будут вестись за пределами насёленных пунктов и проект не предусматривает взрывных работ, что соответствует требованиям безопасности и охраны окружающей среды. Однако с учётом того, что добыча щебня в Крыму является одним из самых прибыльных промыслов, власти готовы признать безопасными любые её формы. А в отдельных случаях даже благоприятными для окружающей среды.

Ради общего блага

По словам представителя разработчика будущего карьера, компания получила право на геологические изыскания, выиграв конкурс, – все документы у предприятия в порядке.

Максим Скороходов, представитель компании – разработчика карьера:

«На момент, когда мы начинали этот проект, лагерь «Отважный» уже не функционировал. В то же время щебень, который мы планируем добывать в этом районе, сейчас большей частью при­возится с материка по цене в два-три раза выше рыночной за счёт логистики».

Щебень республике действительно нужен, ведь для обеспечения развития транспортно-дорожного комплекса Крыма требуется большое количество строительного камня. А вот горы, леса и детская рекреация, по всей видимости, не особенно нужны региону.

Тем не менее, сейчас властям деваться некуда: общественные волнения привлекли к судьбе «Отважного» слишком пристальное внимание, и местным столоначальникам придётся сделать судьбоносный выбор: быть в урочище Куб-Кола детскому лагерю или очередному карьеру.

Эмиль Мамедиев, заместитель главы администрации Симферополя:

«Однозначная позиция администрации – восстановить лагерь. Нами будет направлено обращение в МВД для проведения проверки хозяйственной деятельности директора учреждения. У нас к нему много вопросов. В планах администрации – приложить все усилия, чтобы восстановить учреждение. В первую очередь, речь идёт о ремонте здания. Отдельно будет рассматриваться вопрос привлечения инвестора для этих целей».

Правда, с учётом того, что сейчас от «Отважного» почти ничего не осталось, его, по всей видимости, придётся отстраивать заново. Кто захочет в это инвестировать? Кроме того, вне фокуса общественного внимания всё время остаётся вопрос о пляже, некогда находившемся в распоряжении лагеря. А ведь он в случае воскрешения «Отважного» потребует дополнительного разбирательства.

Елена Юманова
Фото А. Кирьяков
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 563 от 24 января 2020 года

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Просмотров: 76 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:15

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