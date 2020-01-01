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Спорт

Итоги «первой волны»

Юношеская Олимпиада в Лозанне

В стартовавших 10 января в древней швейцарской Лозанне и в окрестных курортных городках Альп и Санкт-Морице III зимних юношеских Олимпийских играх принимают участие в борьбе за 81 комплект наград 106 россиян, которые стартуют во всех 16 видах спорта, кроме отдельных дисциплин.

Лозанна мала для Игр

Увы, хотя Швейцария дважды (в 1928 и 1948 годах) была в состоянии без всяких затруднений проводить зимние Олимийские игры для взрослых мастеров у себя в Санкт-Морице, теперь провести юношеские Игры-2020 в Лозанне оказалось очень трудно и хлопотно. Пришлось задействовать не только Лозанну и Санкт-Мориц, но и ближайшие курортные городки, причём не только швейцарские, но и французские.

Весьма трудная ситуация сложилась с размещением спортсменов, тренеров, обслужившего персонала в Олимпийской деревне, которая располагалась в многоэтажном кампусе местного университета. Поэтому организаторы Игр решили проводить состязания в два потока. В первый (с 10 по 16 января) вошли соревнования по горнолыжному спорту, ски-альпинизму, биатлону, фигурному катанию, конькобежному спорту, кёрлингу, хоккею 3х3. И только после того, как в этих видах спорта были разыграны медали, участники этих стартов, за исключением кёрлингистов и хоккеистов, покинули Олимпийскую деревню, а вместо них в кампус въехали представители видов спорта так называемой «второй волны».

Ну, а для нас наступило время подвести итоги «первой волны» Игр. В неофициальном общекомандном зачёте после первой недели в десятку лидеров входили следующие сборные и выступающая вне зачёта Смешанная команда, за которую выступали ребята и девушки из разных стран, на равных условиях со всеми оспаривавшие награды под Олимпийским флагом и гимном. Однако завоёванные ими награды не входили в медальный зачёт для их национальных олимпийских команд. Вот кто ходил в лидерах: Россия (5 золотых + 8 серебряных + 4 бронзовых = 17 медалей), Швейцария (5 + 5 + 3 = 13), Смешанная команда (4 + 4 + 4 = 12), Япония (4 + 2 + 1 = 7), Швеция (3 + 0 + 2 = 5), Франция (2 + 3 + 4 = 9), Италия (2 + 3 + 2 = 7), Австрия (2 + 1 + 4 = 7), Норвегия (2 + 0 + 1 = 3), Нидерланды (2 + 0 + 0 = 2), Испания и Китай (1 + 1 + 2 = 4).

Ски-альпинизм и горнолыжный спорт

И у юношей, и у девушек первые два места в индивидуальной гонке заняли швейцарцы – братья-близнецы Томмас и Робин Буссар, Каролина Ульрих и Тибе Десейн. Из россиян Никита Филиппов был 11-м, а Евгения Долженкова – 14-й. Третью золотую награду швейцарцы завоевали в смешанной эстафете. А вот в спринте подъём на километровую высоту и стремительный спуск с неё особенно удался итальянцу Рокко Балдини и испанке Марии Коста Диз. Преуспел и наш Филиппов, который замкнул шестёрку лучших.

У горнолыжников завершились состязания в супергиганте, комбинации, гигантском слаломе, слаломе, в смешанной комбинации параллельного слалома. По две золотые медали в этих дисциплинах были вручены шведу Адаму Хофетедту и швейцарке Амелии Клопфенштайн, по одной – австриячке Аманде Зальцгебер и шведке Эмме Салин, а в комбинации у ребят организаторам Олимпиады пришлось расщедриться и вручить по золотой медали французу Огюсту Ольне и норвежцу Миккелю Ремсою, показавшим одинаковый результат – по 1.28,41. Зато в смешенной комбинации сенсацию сотворила финская пара, обыгравшая в финале немецкую – 4:0. По всей видимости, нашим ребятам не достаёт опыта международных стартов. После ряда неудач в слаломе Настя Трофимова заняла девятое место, а Роман Зверян финишировал двенадцатым среди 70 участников.

Биатлон

После всех неурядиц, царящих ныне в отечественном биатлоне, не верилось, что и в работе с юным поколением у нас могут быть успехи. Но индивидуальные гонки позволили всем на стадионе дважды выслушать гимн Российской Федерации. Первый раз он звучал в честь Алёны Моховой, преодолевшей 10 км за 32.26,7 и из 20 выстрелов промахнувшейся лишь дважды, а во второй раз – в честь Олега Домичека, ставшего сильнейшим на 12,5 км – 34.09,4 (2). ­Разумеется, все ждали, что в сингл-миксе Алёна и Олег смогут повести борьбу за место на пьедестале почёта. Но, увы, крайне неудачная стрельба (три штрафных круга + 14 промахов) отбросили их на седьмое место, а чемпионами стали французы Метье Гарсия и Жеан Ришар, которые накануне, образно говоря, видели на финише лишь спины наших стреляющих лыжников. Неудача заставила российских ребят, как говорится, ощетиниться. Особенно это удалось девушкам, выступавшим в спринте на 6 км. Двукратной олимпийской чемпионкой стала Алёна Мохова, опередившая на две секунды Анастасию Зенову. А у парней в спринте на 7,5 км «зарубились» поляк Марзин Завел и наш Денис Иродов. Россиянин стал «серебряным», уступив сопернику тринадцать секунд на финише. Нy, а затем Мохова, Зенова, Иродов и Домичек были удостоены в смешанной эстафете 4х6 км серебряных медалей, уступив «золото» итальянцам.

Конькобежный спорт

Большего ожидали от наших конькобежцев, выступавших на дистанции 500 м. Однако юноши и девушки явно уступали своим зарубежным сверстникам. Ставший чемпионом японец Юдан Ямамото преодолел дистанцию за 36,42, а наш Александр Сергеев – за 38,03 и оказался девятым. То же самое наблюдалось и у девушек: первая голландка Изабель Гревельт – 40,57, двенадцатая Александра Рутковская – 42,57. Видимо, после этого в команде состоялся серьёзный разговор, и он дал положительные плоды на дистанции 1500 м. Чемпионами стали снова японец Мотонаго Ариго – 1.52,24 и голландка Мирте Де Боер – 2.10,44. Но у ребят «серебро» добыл Павел Таран – 1.53,74, а у девушек Рутковская финишировала пятой – 2.13,41.

Двукратным чемпионом стал японец Арига, а наш Таран завоевал «бронзу». Среди девушек в этой дисциплине отличились китаянка Янь Биню.

Фигурное катание

Ну, и конечно, на высоте вновь были наши фигуристы. Среди юношей-одиночников и спортивных пар наши ребята после короткой программы занимали по два первых места. Дуэты сохранили свои позиции и после произвольной программы: олимпийскими чемпионами-2020 стали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов – 199,21, а «серебро» досталось Диане Мухаметзяновой и Илье Миронову – 175,42. Но ошибки наших парней при исполнении сложных прыжков позволили отлично выполнившему произвольную программу японцу Юме Кагияма стать олимпийским чемпионом (239,17), оставив на втором месте Андрея Мозалёва – 237,94 и на третьем – Даниила Самсонова – 215,21. А вот после короткой программы наши девочки-одиночницы уступали восходящей «звёздочке» южнокорейского фигурного конька Ю Юн и, так и не сумели опередить её в произвольной программе – 214,00. Ксения Синицына заняла второе место – 200,03, а Аня Фролова была третьей – 187,72. Зато танцевальные дуэты выступали выше всяких похвал. Олимпийскими чемпионами стали Ирина Хавронина и Дарио Чиризано – 164,63, а их друзья и коллеги по сборной России Софья Тютюнина и Александр Шустицкий стали серебряными призёрами – 159,15. Каждый участник сборной фигуристов возвращается из Лозанны с олимпийской медалью.

Гарик ОРЛОВ
Фото prosportua.com, olympic.org
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 563 от 24 января 2020 года

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Просмотров: 49 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:26

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