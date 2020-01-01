Светлый луч в тёмном...

Самой большой сенсацией в Лиллехаммере стала победа в общекомандном зачёте сборной России

Не будем оригинальными, если скажем, что Новый год российская спортивная общественность встречала не в лучшем настроении. Читатели нашего еженедельника в курсе дела противостояния ВАДА и РУСАДА, которое привело Всемирное и Российское антидопинговые агентства в Международный арбитражный спортивный суд в Лозанне. А он на протяжении трёх ближайших месяцев должен решить судьбу российского спорта и даже в какой-то степени судьбу вот этой рубрики, из которой на четыре года могут исчезнуть слова «на чемпионатах мира». Но пока всё остаётся без изменений.

Почему немцы в тени?

Пройдёт ли в Сочи чемпионат мира по санному спорту? Ведь на его организацию уже ушло немало средств, в том числе и из казны международной федерации, где, как всегда, все ждут яркого выступления от немецких саночников. Но ВАДА запретила на те же «карантинные» четыре года проводить на территории России все крупные международные соревнования, нанося этим ущерб не только нашему спорту, но и мастерам других стран, которые высоко ценят, как на высочайшем уровне Россия проводит все порученные ей чемпионаты мира и Европы, этапы розыгрышей Кубков мира по летним и зимним видам спорта.

И вот недавно в норвежском Лиллехаммере на олимпийской ледовой трассе был разыгран пятый этап Кубка мира по санному спорту, одновременно были разыграны и титулы чемпионов Европы-2020 в четырёх классических дисциплинах санного спорта. Самой большой сенсацией этого первенства континента явилась победа в общекомандном зачёте сборной России (2 золотых + 1 серебряная + 3 бронзовых = 6 медалей). Ну, прямо луч света в весьма скромных выступлениях на международной арене в первой половине января. Наши мужчины и женщины опередили сборные Италии и Австрии (по 1 + 1 + 0 = 2), Германии (0 + 1 + 0 = 1), Латвии (0 + 0 + 1 = 1).

Выступавшая на одиночных санях опытнейшая Татьяна Иванова сумела в шестой раз стать чемпионкой Европы. Она смогла опередить на 0,142 секунды чемпионку мира немку Юлию Тяубиц и свою молодую подругу по сборной страны Викторию Демченко. А вот наша «двойка» Александр Денисьев и Владислав Антонов смоли впервые стать чемпионами континента. От них ровно на 0,100 секунды отстал австрийский дуэт Томас Штой и Лоренц Коллер, а ещё одна российская пара Владислав Южаков и Юрий Прохоров удостоилась бронзовых медалей. Буквально доли секунды уступили наши мужчины на одноместных санях итальянцу Доминику Фишналлеру. Семён Павличенко занял второе место, а Роман Репилов – третье. А вот в эстафете (одна из сильнейших дисциплин в нашей сборной) команду поджидал провал, лишь пятое место, позади австрийцев, итальянцев, латышей и немцев.

Разумеется, всех интересует вопрос: что произошло со сборной Германии? Но пока наши коллеги, спортивные журналисты, смогли лишь разузнать, что в Лиллехаммере подавляющее большинство немецких саночников переболели гриппом и были не в состоянии показать высокие результаты.

Расхлябанность и бардак

Такими словами охарактеризовала положение в биатлонной сборной России после новогодних стартов двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, анализируя результаты наших парней и девушек на немецких этапах розыгрыша Кубка мира в Оберхове и Рупольдинге. Мало того, что три этапа подряд российские «стреляющие лыжники» не в состоянии завоевать медали: порой они безобразно стреляют, а на лыжах, как правило, мужчин покидают силы на третьем круге дистанции, а женщин – уже на втором. Постоянно меняющиеся в сборной тренеры утверждают, что тренировочный процесс идёт нормально, хотя спортсменов порой подводят некачественные патроны, отсутствие шлифовальной машины для подготовки лыж. Жалуются они, как говорится, «на тихаря» и на журналистов из команды Дмитрия Губерниева, которые каждый свой репортаж с гоночной трассы и во время свободных минут гонщиков стараются превратить в развлекательное шоу, которое уже начинает утомлять биатлонистов и тренеров.

В эти дни все полны ожидания, что 55-летний Олег Матыцин, пришедший на должность министра спорта страны вместо олимпийского чемпиона по фехтованию Павла Колобкова, сумеет навести порядок в российском спорте и его федерациях, в том числе и у биатлонистов. Ведь у него за плечами большой педагогический опыт, руководство Международной федерацией студенческого спорта (FISU).

Позор, да и только

Мужская сборная России, выступая на 14-м чемпионате Европы по гандболу, в третий раз подряд не смогла пробиться на Олимпийские игры. За неудачами на отборах в Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 последовал провал на отборе в Токио-2020. Но если прежде сборная в каждом поединке вела борьбу за победу, то теперь умудрилась уже за пять дней проиграть в предварительной группе Е, выступавшей в шведском Мальмё, всем трём своим соперникам (Венгрии – 25:26, Исландии – 23:34 и Дании – 28:31) и занять последнее место в группе. В итоговом зачете россияне обошли только сборные Боснии и Герцеговины да Латвии и, заняв 22-е место, «на щите» вернулись домой. Причём без своего главного тренера олимпийского чемпиона Эдуарда Кашкарова, который уже в Мальмё написал заявление с просьбой освободить его от должности наставника, так как не сумел справиться с десяткой наших «легионеров», которые стремились в сборной России установить свои порядки. В итоге снискав позор на свои буйные головы и, что особенно неприятно, на переживающий сейчас не лучшие времена наш спорт.