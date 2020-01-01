Границы бесплатного

Почему крымские пенсионеры лишены права на льготный проезд в Севастополь?

В Крыму бесплатный проезд в общественном транспорте, по данным Минтруда республики, предоставляется 32 льготным категориям граждан. Это больше, чем в любом другом субъекте Российской Федерации. Но, к сожалению, даже самые гуманные законы не способны учесть интересы всех граждан. Что делать в таких ситуациях?

Законно или нет?

В редакцию «Крымского Телеграфа» пришло письмо от читателей из Ялты – группы инвалидов престарелого возраста, всем участникам которой больше восьмидесяти лет. Граждане столкнулись с, казалось бы, несущественной проблемой, однако для людей пожилого возраста подобные ситуации могут стать настоящей бедой. Дело в том, что по удостоверению инвалидов II группы кассиры государственного предприятия «Крымавтотранс» не продают льготные билеты на междугородний автобус Ялта – Севастополь. А оплатить такую поездку самостоятельно наши пожилые читатели не могут, поскольку крайне ограничены в средствах.

«Там, защищая город и освобождая Севастополь, погибли наши отцы и однополчане, – пишет пенсионер из Ялты А. Силин. – Вот почему мы хотели бы туда поехать: побывать на кладбище, возложить цветы на могилы, помянуть наших героев и освободителей. Нас осталось мало, и убыток бюджету мы не принесём. Жить осталось считанные годы. Помогите раз в году съездить в Севастополь».

Казалось бы, в чём проблема? Согласно постановлению Совета Министров РК, «Крымавтотранс» предоставляет соцподдержку в виде льгот на проезд нескольким категориям граждан, в числе которых есть пенсионеры, инвалиды, а также граждане из числа лиц, которым на момент окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) было менее 18 лет. Поскольку обратившиеся к нам читатели попадают сразу в три льготные категории, казалось бы, очевидно и бесспорно, что они имеют право на бесплатный проезд. Однако граждане часто упускают из виду тот факт, что Севастопль является отдельным субъектом Российской Федерации и, соответственно, путешествия туда не входят в пригородное сообщение по Республике Крым. Таким образом, «Крымавтотранс» не предоставляет льготные поездки в город федерального значения на совершенно законных основаниях.

С кого спрос?

Надо сказать, что в сложившейся ситуации претензии следует предъявлять не перевозчику и не законодательству, которое определяет льготные категории, а региональной организации ветеранов, представительство которой есть и в Ялте. Она могла бы лоббировать интересы детей войны, отстаивать их право на бесплатный проезд в пределах всего полуострова – не только республики. Или, по крайней мере, озаботиться нуждами конкретно взятой группы пенсионеров. Не так уж сложно и накладно раз в год организовать для всех желающих граждан престарелого возраста поездку из Ялты в Севастополь, чтобы люди смогли посетить могилы погибших в Великую Отечественную друзей и близких.

Памятка льготникам

Пользуясь случаем, хотим напомнить читателям, что право на проезд по льготам в автобусах пригородного сообщения в пределах территории Республики Крым (когда длина маршрута не превышает 50 километров) есть у 28 категорий граждан. Среди них, в частности, участники и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды военных действий, ближайшие родственники погибших участников и инвалидов ВОВ, а также родственники ветеранов военных действий. Кроме того, право на бесплатный проезд есть у ветеранов военной службы и труда, тех, кому на момент окончания Второй мировой ­войны было меньше 18 лет, детей, которые содержатся в многодетных семьях.

В случае, если длина маршрута превышает 50 километров, право на льготный проезд в автобусах междугородного сообщения в пределах территории Республики Крым предоставляется восьми категориям граждан. Это инвалиды ВОВ, которые проживали на территории полуострова по состоянию на 16 марта 2014 года, участники военных формирований, направленные для осуществления миротворческих миссий в другие государства, где велись военные действия, люди из числа несовершеннолетних бывших узников фашизма, военнослужащие, получившие инвалидность вследствие ликвидации результатов катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также дети из многодетных семей.

И ещё. Право на скидку в 100% от стоимости проезда не больше одного раза в два года (в обе стороны) либо один раз в год с 50% скидкой в междугородном транспорте в пределах полу­острова предоставляется 12 категориям граждан. В том числе, лицам, которые во время Великой Отечественной ­войны не менее шести месяцев являлись тружениками тыла, гражданам, проживавшим на территории Севастополя во время обороны города (с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942-го), бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Второй мировой и другим. Полный список льготных категорий, а также прав, которые предоставляет им крымское законодательство, изложен в постановлении правительства республики от 22 апреля 2015 года. Документ есть в публичном доступе.

Важно помнить, что все льготы действуют только в тех случаях, если при покупке проездного билета гражданин предоставляет кассиру документы, подтверждающие его статус, и, конечно, паспорт. Льготы распространяются на жителей Республики Крым, а также на граждан в статусе беженца или с видом на жительство, у которых в наличии есть все необходимые документы.