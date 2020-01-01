Новые жители старых домов, или Как в Севастополе решают судьбу заброшенных строений

В Севастополе есть дома, которые уже давно находятся в плачевном состоянии. Когда-то здесь бурлила жизнь, здесь жили и работали люди, а теперь же эти здания стоят заброшенными и служат приютом лишь для бездомных животных, людей, наркоманов и привидений. Но теперь власти наконец решили подарить этим домам новую жизнь.

На Суворова, 16

Так, к примеру, недавно стало известно, что дом в самом центре города, расположенный по адресу: Суворова, 16, скоро будет использоваться региональным управлением МЧС. Как сообщили в департаменте имущественных и земельных отношений города, после реконструкции в здании могут разместить федеральное казённое учреждение «Центр экстренной психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

В своем ответе на письмо депутата законодательного собрания города Вячеслава Горелова о сохранении исторического здания, в департаменте сообщили, что в отношении указанного здания утверждён План реализации основных мероприятий по совершенствованию психологической службы МЧС России до 2022 года, согласно которому планируется реконструкция здания для использования федеральным казённым учреждением Центр экстренной психологической помощи МЧС Российской Федерации.

Также депутату сообщили, что указанное здание в августе 2018 года было передано из городской в федеральную собственность и было закреплено на праве оперативного управления за ФГКУ «Специализированный отряд ГУ МЧС России по городу Севастополю».

Этот дом на улице Суворова, 16, был построен в 1870-х годах и принадлежал городскому голове Михаилу Кази. Он был организатором российского судостроения, общественным деятелем, капитаном 2 ранга и почетным гражданином города. В начале XX века в бывшем особняке Кази проживал вице-адмирал Иван Осипович Дефабр – герой Первой обороны. После революции 1917 года в стенах здания располагался минно-торпедный отдел Черноморского флота. В период оккупации 1942-1944 гг. здесь предположительно находился отдел полевой жандармерии во главе с обер-лейтенантом военной полиции Эрнстом Шреве, которого потом судили в Севастополе (этот процесс известен как «Севастопольский Нюрнберг»). Во дворе дома до сих пор сохранилась стена со следами от пуль. После освобождения города тут приступил к работе отдел кадров КЧФ, а с 1952 года вновь заселился минно-торпедный отдел КЧФ. В 1976 году дом был передан на баланс КП «ДЭУ-15» и до 1997 года использовался 115-й комендатурой ЧФ РФ. Затем он несколько раз переходил из рук в руки. Для его восстановления требуется капитальный ремонт и немалые затраты. Различные ведомства его трижды возвращали досрочно. Приблизительная стоимость капитального ремонта здания на 2015 год составляла 75 млн рублей.

Однако и сегодня, несмотря на богатую историю и внешний колорит, здание не является объектом культурного наследия и не находилось под охраной ни до, ни после 2014 года. Вопросом внесения здания в перечень выявленных объектов культурного наследия обещал заняться председатель научно-методического совета при Севнаследии Юрий Падалка. Также предлагалось открыть там выставочный зал или музей севастопольских губернаторов.

Но и сегодня открытыми остаются вопросы, когда и как будет реконструировано здание и будет ли при этом ориентир на его исторический облик. Согласно порталу государственных закупок, соответствующий конкурс ещё не объявлен.

Балаклавский объект

Еще одно здание, судьба которого может решиться в ближайшее время, разместилось в Балаклаве. Недалеко от музея подводных лодок расположился бывший охотничий домик князя Юсупова. Теперь его хотят вернуть в городскую собственность.

Исковое заявление с таким требованием поступило в арбитраж Севастополя от городского Управления охраны объектов культурного наследия. Первое заседание по рассмотрению спора состоится 11 февраля, – сообщает «Севастопольская газета».

Напомним, что данное здание является объектом культурного наследия регионального значения и располагается на продолжении Таврической набережной, улице Мраморной, на западном берегу Балаклавской бухты. Данный дом уже много лет стоит в полуразрушенном состоянии и принадлежит ООО «Золотой Символ».

В Севнаследии считают, что факта столь бесхозяйственного содержания объекта культурного наследия достаточно для изъятия его из собственности коммерческой структуры в пользу города.

В судебном заседании в качестве третьих лиц в деле об изъятии охотничьего домика Юсуповых из частной собственности примут участие правительство Севастополя, местный департамент по имущественным и земельным отношениям, Министерство обороны Российской Федерации, ФГКУ «Крымское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России, ФКУ «Управление Черноморского флота», ФКУ «Объединенное стратегическое командование Южного военного округа» и Управление федеральной службы судебных приставов по Севастополю.

Напомним, что охотничий домик был построен по проекту архитектора Николая Краснова в начале XX века (до 1912 года), после чего он был приобретен одной из богатейших семей Российской Империи – Юсуповыми. Им тогда принадлежало несколько «дач» в Крыму: имение в Кореизе и еще одно – в горной части полуострова, на окраине небольшой татарской деревни Коккозы (сейчас это село Соколиное). Правда, воспользоваться «охотничьим домиком» Юсуповым было не суждено. Последний представитель рода Юсуповых – младший из сыновей генерал-лейтенанта графа Феликса Феликсовича Юсупова и Зинаиды Николаевны Юсуповой, богатейшей наследницы России и последней из представительниц княжеского рода Юсуповых. Его также нарекли в честь отца Феликсом Феликсовичем. Он известен как организатор убийства Григория Распутина 17 декабря 1916 года на улице Мойка в родовом дворце Юсуповых. После гибели старшего брата Николая Феликсовича на дуэли, он стал единственным наследником фамильного состояния династии Юсуповых.

В 1919 году Феликс, его жена Ирина (племянница Николая II) и родители, как и другие члены рода Романовых, были вывезены на британском линкоре «Мальборо» в Великобританию. Позже Юсупов-младший с супругой переехали в Париж, где и обосновались до конца жизни. Сыновей у них не было, дочь Ирина скончалась в 1983 году.

Здание на берегу Балаклавской бухты использовалось для нужд флота в то время, когда Балаклава была закрытым населенным пунктом как военно-морская база подводных лодок. После охотничий домик подвергался строительному вмешательству и вандализму, сохранив, однако, основные конструктивные элементы. Но вот возрождения красивейшего сооружения, созданного по мотивам ханского дворца в Бахчисарае, так и не случилось. Теперь появилась надежда, что за счет государственных сил и средств, если удастся вернуть здание в городскую собственность, объект культурного наследия будет восстановлен.