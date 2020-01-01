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СоциумКультура, наука

Возвращение «Золотого Чарли»

В Симферополе состоялся всероссийский фестиваль детского и молодёжного кино

С 20 по 24 января в крымской столице на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» им. Курчатова» при содействии и поддержке Министерства культуры РК, «Крымского киномедиацентра» и управления образования города проходит Всероссийский открытый фестиваль детского и молодёжного любительского анимационного и игрового кино «Золотой Чарли». Фестиваль с таким названием и аналогичным направлением несколько раз был в Симферополе и прежде, но с момента проведения последнего прошло уже около 10 лет...

Уникальный формат

«Золотой Чарли» вернулся в Симферополь спустя почти десятилетие. Формат фестиваля — детское и молодежное кино — для полуострова и прежде был уникален, а сейчас к уникальности добавился еще и масштаб, ведь было прислано более 90 киноработ детских и молодёжных кино-видео-студий Крыма, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Кирова, Твери, Уфы, Липецка, Новосибирска, Златоуста, Рыбинска, Старого Оскола, городов Сланцы и Лысьва, а также Донецка, Киева, Минска и Республики Казахстан. Все эти работы специальное жюри оценивало, соответственно, в двух возрастных категориях: детской и молодёжной. Диапазон же представленных работ, как говорят организаторы, весьма широк: от коротких сюжетов в духе «Ералаша» и мультфильмов до серьёзного молодёжного кино. Также, что немаловажно, многие участники из других регионов нашей страны нашли возможность приехать, познакомиться с организаторами фестиваля, погулять по Симферополю, посетить его музеи, увидеть достопримечательности. В программе фестиваля был запланирован не только просмотр конкурсных фильмов, но и посещение республиканской телекомпании, мастер-классы по кинорежиссуре, операторскому искусству, организации съёмочного процесса, написанию сценария и актёрской игре. В общем, в течение всех четырех дней было насыщенно и познавательно. Как говорится, совместили полезное с приятным.

Пресс-конференция в день открытия кинофестиваля

«Нам нужны талантливые дети»

В момент верстки этого номера газеты лучшие фестивальные работы еще не были озвучены членами жюри. Но «КТ» узнал у организаторов фестиваля некоторые любопытные детали, как из его прошлого, так и из настоящего.

Вадим Дзюрдзе, организатор фестиваля «Золотой Чарли»:

«Фестиваль «Золотой Чарли» появился в Симферополе в 2005 году на базе учебного заведения школа-лицей № 3 им. Макаренко, перерос уровень школьного и вышел на уровень международного. Но в 2010 году фестиваль, к сожалению, остановился. И вот, спустя 10 лет, он возродился в гимназии № 1, в старейшем учебном заведении Крыма, юга России и юга Украины».

Инна Гребенникова, директор гимназии № 1 им. И. В. Курчатова:

«Кроме образовательной деятельности наша гимназия занимается и другими видами развития, воспитания и образования детей. В том числе, стараемся привить любовь к искусству. Одно из таких направлений — создание кино. Хотя на данный момент мы не представляем на фестивале никакого продукта, у нас есть планы на будущее и в следующем году мы непременно примем участие. Фестиваль мы будем поддерживать, будем способствовать, чтобы он и дальше оставался на базе нашей школы. Нам нужны талантливые дети, а такое мероприятие поможет открыть потенциал творческий у детей».

Дарья Богунова, заведующая отделом методической информационной и просветительской деятельности ГБУ РК «Крымский киномедиацентр»:

«Количество работ, которые были присланы, — огромно. Всего было представлено более 90 работ, разных по направленности, тематике и продолжительности в трех категориях: информационное кино, детское игровое кино, анимация. Фильмы, созданные непосредственно детьми и фильмы, созданные с участием детей — также две категории по которым мы судили».

Также было любопытно узнать у организаторов, как меняется тематика, направление детского и молодежного творчества, по сравнению с работами, которые демонстрировались на «Золотом Чарли» в предыдущие годы. Что волновало раньше и что волнует сейчас юных создателей фильмов?

Вадим Дзюрдзе:

«Многие творческие коллективы берут вневременные темы, которые были актуальны и десять лет назад, и двадцать лет назад. Вот, например, 15 лет назад нам присылали работы, в которых говорилось о том, что гаджеты уже заполонили мир, там в юмористической форме показывались такие достаточно серьезные для современного мира вещи. Вот часть работ именно этому посвящена и сегодня. То есть, эта тема и тогда была актуальна, и сейчас. Есть работы, которые посвящены Великой Отечественной войне и Победе. В этом году также есть очень интересные работы — и анимационные, и игровое кино, — о проблемах первых отношений, о дружбе, которая перерастает в любовь. В общем, волнуют ребят, вечные темы. Тут уместно вспомнить хорошие слова одного режиссера, который сказал: «Не ищите новое, ищите вечное». Это, к счастью, и происходит. Меняются технологии, меняется подход, появляются новые спецэффекты, а темы остаются. Но есть и такие работы, которые абсолютно на злобу дня сняты… Все работы достаточно сильные и это радует и удивляет одновременно... Также, кстати, удивило, что было прислано очень много работ, а крымских среди них почти нет».

Дмитрий СМИРНОВ
Фото В. Зайцев, simadm.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 563 от 24 января 2020 года

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Просмотров: 41 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:42

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