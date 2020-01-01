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СпецпроектОбзор прессы

Конспирология и другие правила

Украинские СМИ рассказали о неосуществленном в 2014 году плане, о спорной инициативе гидрографов и переменах в законодательстве

За минувшую неделю издания и сайты по ту сторону Перекопа сообщали об «откровениях» секретаря украинского Совбеза, о желании новой, морской, блокады полуострова, об уничтоженном в Евпатории Ленине и о новых правилах при пересечении границы для детей, едущих в Крым.

Дети будут ездить по-новому

Украинский сайт сообщает о том, что для детей изменились правила въезда в Крым со стороны Украины (соответствующее постановление украинского Кабмина вступит в силу с 9 февраля 2020 года). «Как сообщили в Государственной пограничной службе, отныне дети до 16 лет смогут въезжать или выезжать только вместе с родителями или опекунами. В то же время будет не нужна справка от другого опекуна... Дети от 14 до 16 лет, которые учатся на подконтрольных территориях и родители которых проживают на оккупированных (по версии украинских властей. – Ред.) территориях, имеют право самостоятельно пересекать границу. При этом в Единой государственной электронной базе по вопросам образования должна быть доступна информация об их обучении», – говорится в статье.

Хотят очередной блокады

Как сообщает сайт украинского телеканала, чиновники по ту сторону Перекопа хотят заблокировать полуостров с моря. «Украина хочет перекрыть подход в Крым так, чтобы иностранные суда не могли даже приблизиться к полу­острову. Сейчас идет работа по созданию морского режимного района», – говорится в сообщении и уточняется, что это инициатива Госгидрографии Украины. В госучреждении отмечают, что «такой шаг необходим, чтобы страна могла стать полноценной независимой морской державой и вела добычу природных ресурсов в пределах своей морской зоны». Также эксперты обсуждают: что это даст Украине? В Крыму же, в стенах Госсовета, на эту новость отреагировали следующим образом: «Желание Украины возобновить переговоры с российской стороной по поводу того, чтобы установить морские границы, – это позитивный момент». Позитивный в том смысле, что Украина признает таким образом российский Крым. Дескать, сам факт переговоров будет об этом свидетельствовать.

Был уникальный, но ничей

О том, что в парке в Евпатории неизвестные разрушили скульптуру Ленина, рассказали многие украинские СМИ. Что не удивительно, учитывая нынешнюю «моду» на разрушение «советских маркеров» в соседней стране. Что же касается акта вандализма в Евпатории, то местные власти ведут проверку случившегося, хотя ее результаты можно предсказать заранее – дело будет дохлое. Ведь, как заявил глава администрации города Роман Тихончук, «юридически никакого памятника там не существует». В горадминистрации назвали территорию парка запущенной, а памятник – заброшенным. Разрушенный объект не принимали на баланс никакие ведомства. Это было просто старое скульптурное украшение в местном парке имени Ивана Франко. Причем, судя по фото, в явно неудовлетворительном состоянии – много лет, если не десятилетий, его никто не ремонтировал. При этом крымские архитекторы выразили сожаление в связи с утратой объекта. Ведь он был, как выяснилось, уникальным. Памятник представлял собой мини-копию неосуществленного советского проекта Дворца Советов в Москве со скульптурой Ленина на вершине.

Ищут «козла отпущения»?

Украинское издание опубликовало интервью заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса, который, спустя почти шесть лет со дня описываемых событий, внезапно сообщил, что «на самом деле у Генштаба ВСУ был план по противодействию агрессии со стороны РФ и возможной попытке захвата украинских территорий». Речь, в частности, идет о событиях конца февраля и марта 2014 года в Крыму. Впрочем, как и следовало ожидать, кроме конспирологической составляющей, им ничего и не было рассказано об этом самом плане: «Я не уверен, остался ли этот план… Возможно, он уже уничтожен…» Также Кривонос сообщил о неких трех этапах вышеупомянутого «плана» и добавил, что он «не был реализован, потому что не были подписаны боевые распоряжения». А причиной неподписания он считает «вопрос политический, и его лучше бы задавать тому, кто не подписал эти боевые распоряжения, это генералу Заману». В общем, похоже, на Украине снова хотят найти «козла отпущения».

Александр СКОПОВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 563 от 24 января 2020 года

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Просмотров: 14 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:47

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