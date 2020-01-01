Опасный январь

Хроника происшествий и новых преступлений

Минувшая неделя в Крыму, судя по сообщениям правоохранителей, была богата на криминал во всем его разнообразии. Но особенно много в истекшие несколько дней было происшествий и преступлений, связанных с транспортом.

Эти опасные колеса

В крымской столице задержаны несколько угонщиков. На 25-летнего жителя Днепропетровска правоохранители надели наручники за «Мерседес», похищенный у 32-летнего симферопольца. Злодей выпивал у пострадавшего на квартире по улице Беспалова. А когда хозяин уснул, гость взял у него ключи от «Мерседеса», припаркованного возле подъезда, и поехал кататься. Однако катания были недолгими, угонщик совершил ДТП, после чего, бросив разбитую машину, сбежал. Пострадавший только наутро обратился в полицию. Задержанному угонщику кроме «Мерседеса» сейчас инкриминируется еще ряд преступлений. А он, кстати, на момент кражи иномарки находился на условном сроке.

Опять же в Симферополе задержаны двое 18-летних жителей Сакского района, которые ночью угнали «Жигули» у местного жителя. Санкция статьи за угоны предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В крымской столице на краже двухколесного транспорта попалась троица подростков, двоим из которых 15 лет, а одному, кстати уже находящемуся на учете в полиции, аж 12. Так вот, это трио стащило из подъезда высотного дома дорогой велосипед и самокат. Причем украденная велотехника находилась возле квартиры на девятом этаже. Когда мама юного владельца украденного транспорта обнаружила пропажу, то сразу обратилась в полицию. Поэтому воры недолго пользовались своей добычей. Кстати, как выяснило следствие, это не первый подобный подвиг в недолгой биографии криминального триумвирата.

Сразу несколько несовершеннолетних крымчан в последние дни пострадали в ДТП. В Ялте «пошел на таран» несовершеннолетний водитель мопеда «Хонда». В полдень на улице Дражинского он так превысил скорость, что не справился с управлением и врезался в опорную стену. В результате мотонаездник поломал ногу и получил ряд серьезных ушибов.

В поселке Гурзуф стал жертвой наезда 10-летний подросток. Он решил перебежать проезжую часть улицы Ялтинская не по «зебре», как учит семья и школа, а в неположенном месте. В результате школьник попал под «Газель» и теперь не учится из-за сотрясения головного мозга и большой шишки на лбу. Но будем надеяться, вынужденные каникулы скоро закончатся.

Еще одна несовершеннолетняя (14 лет) пострадала в интеллектуальном пригороде Симферополя, селе Строгановка. Девочка стояла на обочине и мечтала, а тут неожиданно сдавал задом какой-то автомобиль и ударом багажника уложил юную леди на землю. В итоге несовершеннолетняя получила ряд ушибов, а водитель-нарушитель пока ничего не получил. Он, ударив девочку, даже не поинтересовался ее самочувствием и скрылся с места происшествия. Сейчас его ищут.

В Крыму, кстати, большинство ДТП происходит с участием пешеходов, а самая значительная часть пострадавших в подобных происшествиях – женщины бальзаковского возраста.

И последние дни не стали исключением. В Белогорске не удалось перебежать проезжую часть улицы Садовая 54-летней местной даме. Она рванула через дорогу, когда было уже очень темно, причем рванула в неположенном месте, и попала под автомобиль ВАЗ-21070. Сейчас дама находится на лечении.

В Керчи улицу Чкалова пыталась неудачно преодолеть 42-летняя горожанка. Дама резво двинулась через дорогу, однако не по «зебре», в результате ее двинул легковой автомобиль, но не смертельно и даже не очень болезненно.

Опять же в Керчи чудеса незнания правил дорожного движения продемонстрировала 72-летняя местная пенсионерка. Почтенная дама пошла через проезжую часть улицы Горького, невзирая ни на какие автопрепятствия. В итоге одно из них в лице рейсового автобуса и столкнуло пенсионерку с неправедного пути. Теперь бабушка лечит множественные синяки.

Во всём разнообразии

Ряд интересных злодеев на днях были задержаны в столице Крыма. В руки правоохранителей попался 39-летний местный карманник. В рейсовом автобусе он стащил кошелек у 21-летней девушки. При выходе из общественного транспорта, на остановке по улице 51-й армии, щипача схватили сотрудники угро. Возможно, он находился под наблюдением, и его взяли на горячем. Карманника вообще можно взять только на горячем. Но злоумышленник успел сбросить добычу. Пострадавшая подтвердила, что сброшенный кошелек принадлежит ей и там находятся деньги в различной валюте, а также банковские карточки. Однако подозреваемый, находившийся с приятелем (не исключено, что сообщник), твердил, что он ни при чем. Вину щипача доказал четвероногий сыщик. Прибывшие вскоре кинологи поручили следственные действия своему псу, тот, обнюхав кошелек, четко показал, что к нему прикасался подозреваемый. Теперь карманнику, кстати неоднократно судимому, придется вновь отправиться в места не столь отдаленные.

Опять же в Симферополе гражданскую сознательность проявил 22-летний местный житель. Днем на бульваре Ленина он увидел, как неопрятного вида мужчина толкнул пожилую женщину, вырвал у нее сумку и побежал в сторону железнодорожного вокзала. Симферополец тут же позвонил в полицию и рассказал о случившемся, причем злоумышленника описал скрупулезно – примерный возраст, неопрятный вид, длинные волосы, помятая кепка и так далее. Правоохранители по этим приметам вскоре задержали 46-летнего бомжа, уроженца Ростовской области. Как выяснилось, он ограбил 72-летнюю пенсионерку, проживающую в пригороде. Женщина приехала в Симферополь за покупками и совсем не ожидала, что станет жертвой грабежа. В вырванной у нее сумке находились документы и около 20 тысяч рублей.

В Симферополе обокрал детишек 25-летний житель Ялты. Проходя мимо детской площадки, он заметил рюкзак, стоявший на скамейке возле подростков. Когда ребята пошли кататься на скейтах, ялтинец схватил рюкзак и быстро сдал его в ломбард, а на вырученные деньги хорошо отдохнул. Тем временем юный владелец похищенного пожаловался маме на исчезновение своего имущества, а та переадресовала жалобы в полицию. Вора поймали оперативно.

В Севастополе произошло несколько поучительных случаев, как не надо приглашать в свой дом малознакомых людей. 82-летняя пенсионерка хотела сделать в своей квартире ремонт и пригласила 33-летнего специалиста, найденного по объявлению. Специалист оказался мастером на все руки, кроме ремонта он еще и стащил у бабушки серебряную посуду стоимостью 20 тысяч рублей. О чем расстроенная старушка не преминула сообщить в полицию. Вора задержали, правда, посуду он успел сдать в ломбард.

У 58-летней жительницы города-героя пропали из квартиры более 40 тысяч рублей. Куда делись деньги, пострадавшая попросила выяснить сотрудников полиции. Как оказалось, взрослый сын женщины пригласил домой малознакомого мужчину, оказавшегося наркоманом из соседнего региона России. Когда они хорошо выпили и хозяин жилья потерял бдительность, гость, обшарив квартиру, заглянул в шкаф, где и обнаружил деньги, с которыми вскоре исчез. Поймали его довольно быстро.