В 2019-м Крым трясло меньше

Сейсмическая активность снизилась, но нужно не терять бдительность

Сейсмологи говорят, что землетрясений на полуострове в минувшем году фиксировалось на 15 процентов меньше, чем в 2018-м. Конечно, не слишком большое сокращение, но, как говорится, трясет меньше и уже хорошо. К тому же фиксируемые толчки очень слабые, и, как правило, крымчане и гости полуострова их вообще не замечают. Спад сейсмической активности в данном случае может объясняться природными процессами, так называемыми циклами. Но примерно раз в столетие, как сообщают ученые, Крым сотрясается довольно сильно...

Не более трех баллов

Несколько дней назад директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Юрий Вольфман сообщил журналистам, что сейсмическая активность на полуострове в прошлом году снизилась. «В 2019 году в Крымско-Черноморском регионе наблюдался спад сейсмической активности по сравнению с предыдущим годом – число зарегистрированных землетрясений уменьшилось со 100 (в 2018 году) до 85. Значительно снизился и уровень высвободившейся сейсмической энергии в очагах», – в частности, рассказал Вольфман. Кстати, в отдельные годы, по информации сейсмологов, специалисты фиксируют до 200 сотрясений на полуострове.

Крымские ученые сообщают также, что в прошлом году магнитуда зафиксированных специальным оборудованием землетрясений не превышала трех баллов, которые практически не ощущались населением. И в качестве примера одного из самых значительных прошлогодних землетрясений приводится произошедшее в 40 километрах к юго-востоку от Феодосии: «Его смогли ощутить жители верхних этажей», – говорят специалисты.

Как бывало

Согласно открытым источникам, с IV века до нашей эры на полуострове произошло 77 сильных землетрясений, последнее из которых было 90 лет назад, в 1927 году. Приведем некоторые из них.

Самое древнее на территории Крыма сильное землетрясение, подтвержденное источниками – Пантикапейское землетрясение, произошедшее в 63 году до нашей эры. Описана и катастрофа 480 года нашей эры. Она произошла примерно в сентябре-октябре и продолжалась примерно 40 дней. Событие известно из дошедшей до нас надписи в Херсонесе Таврическом, где были большие разрушения.

Известны землетрясения 1292 года, 1471 года. Византийский историк Георгий Кедрин в книге «История» свидетельствует о землетрясении 1341 года, которое «достигло Крыма», сопровождалось большим потопом, «море выступило из своих берегов на 10 верст и причинило вред неописанный».

Академик Паллас описывает землетрясения 1790 и 1793 годов. О землетрясении 1802 года оставил подробные свидетельства русский чиновник и литератор Павел Сумароков, наблюдавший его в Севастополе. Сила землетрясения составляла примерно шесть баллов. Большой паникой населения не только на Южном берегу, но и в Симферополе сопровождалось ночное землетрясение 1838 года. 30 сентября 1869 года датируется сильное землетрясение с эпицентром возле Фороса, которое описал известный крымский исследователь Василий Кондараки. По его словам, колебания земли привели даже к разрушению весьма сейсмостойких генуэзских построек. От сильного гула и сотрясения земли население было объято паникой.

Документы таврического губернатора свидетельствуют о землетрясении 18 мая 1908 года, другие источники – о толчках силой 5-6 баллов 24 октября 1908 года. Воспоминания о землетрясении 26 декабря 1919 года свидетельствуют о большой разрушительной силе – был шторм необычайной силы, отмечаются разрушения в Ялтинском порту, повреждения телеграфной сети.

Но самым трагическим в этой связи был 1927 год. Это один из самых сейсмоопасных периодов за всё время наблюдений. Первые толчки произошли 26 июня мощностью 7 баллов. Как свидетельствуют очевидцы, после этих толчков «весь транспорт из Крыма был переполнен испуганными туристами, которые сразу же сорвались с места и возвращались домой». 29 июня – афтершок – 5 баллов, 1 августа новый толчок силой 4 балла. 11 сентября появились первые признаки нового землетрясения: животные заметно беспокоились и отказывались от корма, «беспрерывно мычали коровы, собаки и кошки жались к своим хозяевам». Последующее за этим землетрясение вызвало настоящую катастрофу – 9-балльные колебания привели к огромным разрушениям и человеческим жертвам. В течение следующих нескольких дней было зарегистрировано более 200 толчков. Фактически было разрушено всё побережье от Алушты до Севастополя. В районе Ялты пострадало 70 % построек, в том числе Ласточкино гнездо – разрушилась башня, через всё здание прошла трещина.

Крымская специфика

Специфика Крымского полуострова заключается в его положении на стыке литосферных плит. Происходящие здесь процессы горообразования связаны с расположением в Альпийско-Гималайском складчатом поясе. Это объясняет отношение Крыма к сейсмоопасной зоне. И более подверженной подземным толчкам является южная часть Крыма – особенно горная местность. Также, как показывают наблюдения специалистов, значительная часть эпицентров возникает в Черном море между Ялтой и Гурзуфом.

Важные правила

И ученые, и сотрудники МЧС единогласно говорят: мы должны знать и помнить, что мы живем в сейсмоопасном регионе, и понимать, что землетрясение здесь не является чем-то аномальным. Главное, чтобы каждый житель и гость Республики Крым четко знал правила поведения при данном природном катаклизме. Что же это за правила?

В МЧС напоминают, что главное – спокойствие, поскольку паника может принести не меньший ущерб, чем само землетрясение. Наиболее опасна она в общественном месте, поэтому в случае подземных толчков самым разумным решением станет выход из толпы.

Однако Крым знает примеры паники и до начала землетрясения. Несколько раз за минувшие годы её провоцировала дезинформация. Например, несколько лет назад это заставило многих жителей Ялты выйти на набережную города, являющуюся одним из немногих открытых мест в тесно расположенном городе. К счастью, до паники в привычном смысле этого слова дело не дошло, но тем не менее такая информация, которую кто-то услышал и в уже несколько приукрашенном виде передал ближним, может привести к непредсказуемым последствиям.

В случае же начала реального землетрясения МЧС рекомендует быстро, но осторожно покинуть здание. Открытое пространство является относительно безопасным местом, однако терять бдительность нельзя – нужно остерегаться обломков и электрических проводов.

При этом при нахождении выше второго этажа МЧС не рекомендует бросаться к лестнице или лифту – в этом случае, осознавая нехватку времени на покидание здания, ­разумнее занять наиболее безопасные места в помещении. Это проёмы несущих стен. Также можно укрыться в ванной, под крепкими столами и кроватями, поскольку они способны выдержать вес тяжёлых предметов. Подальше нужно держаться от внутренних, ненесущих стен, окон, не стоять под люстрами, не выходить на балкон.

При обнаружении пострадавших спасатели просят быть неравнодушными и сообщать о них в любую оперативную службу. Или оказать помощь самостоятельно.

Находясь в машине, не стоит спешить покидать ее, но нужно сразу открыть двери. Дело в том, что крыша автомобиля может спасти от падающих предметов.

«В учебных заведениях только уверенность взрослого позволяет детям следовать его указаниям, не поддаваясь панике. Безусловно, в случае землетрясения учителям и воспитателям придется несладко, но тренировки, которые должны проводиться с детьми регулярно, позволят действовать более правильно и спокойно. Дети должны знать, где найти убежище», – сказано в специальной памятке МЧС.

И еще. Не стоит звонить в оперативные службы из любопытства. Любой не стоящий того звонок может помешать спасателям получить сигнал о помощи от тех, кому она действительно требуется.

Однако, возвращаясь к теме, которая стала поводом для составления данного материала, повторимся – в настоящий момент сейсмическая активность снизилась и для крымчан это хорошая новость.