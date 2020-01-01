«Фазенда» в законе

Оформление права собственности на садовый дом

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем об оформлении права собственности на садовый дом. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

О внесудебном порядке

В соответствии с п. 2 статьи 3 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 № 217-ФЗ, садовый дом - это здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании.

В зависимости от ситуации признать право собственности на садовый дом можно во внесудебном или в судебном порядке. Поговорим о внесудебном порядке.

До 1 марта 2021 года право собственности на садовый дом можно оформить в упрощенном порядке – так называемая «дачная амнистия».

Право собственности на садовый дом в упрощенном порядке.

Для осуществления кадастрового учета и государственной регистрации прав на садовый дом вам потребуются:

1) заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права собственности (составляется в органе Росреестра либо многофункциональном центре приема документов (МФЦ) при приеме документов);

2) документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия представителя (если документы будут подаваться представителем);

3) технический план садового дома;

4) правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен садовый дом (представляется, если право на земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости).

Кадастровые вопросы

Для подготовки технического плана необходимо заключить с кадастровым инженером договор подряда на проведение кадастровых работ. При этом сведения о садовом доме (за исключением сведений о его площади и местоположении на земельном участке) указываются в техническом плане на основании проектной документации (при ее наличии) или декларации об объекте недвижимости, составленной и заверенной правообладателем.

Технический план готовится в электронном виде и может быть помещен кадастровым инженером на временное хранение в электронное хранилище Росреестра. В этом случае в заявлении необходимо указать идентифицирующий номер технического плана.

После сбора документов необходимо обратиться в орган Росреетра с заявлением и необходимыми документами, а также уплатить государственную пошлину за регистрацию права собственности. За регистрацию права собственности на созданный на садовом земельном участке садовый дом ­госпошлина составляет 350 руб.

Как подать заявление

Заявление о регистрации права и документы можно представить одним из следующих способов:

- лично (либо через представителя по доверенности) в отделение Росреестра или МФЦ, в том числе независимо от места нахождения объекта недвижимости согласно перечню подразделений, осуществляющих прием по экстерриториальному принципу, размещенному на сайте Росреестра, а также уполномоченному лицу Росреестра при выездном приеме;

- посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

- в электронной форме, в том числе через Интернет посредством Единого портала госуслуг и сайта Росреестра.

Если на момент представления заявления госпошлина не уплачена, заявителю выдается или направляется информация, содержащая необходимый для подтверждения факта оплаты конкретной услуги уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления) для уплаты госпошлины, с указанием даты, до которой необходимо ее уплатить.

Уплатить госпошлину за государственную регистрацию можно в том числе через МФЦ.

При проведении правовой экспертизы представленных документов Росреестр, в частности, проверяет соответствие садового дома предельным параметрам соответствующих объектов недвижимости.

Проведенные государственный кадастровый учет и государственная регистрация права удостоверяются выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.