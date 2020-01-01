Путеводная звезда

Вслед за восстановлением железнодорожного сообщения на полуострове отмечают ещё одну дату, имеющую отношение к рельсам и шпалам

В плане основных организационных и культурно-массовых мероприятий Министерства культуры РК это событие значится как 145-летие установления железнодорожного сообщения между Крымом и Российской империей. Повод для праздника крымчанам дал крупнейший российский промышленник Пётр Губонин. Хотя на самом деле всё началось много раньше – почти два столетия назад.

Феодосия: отнятые лавры

Вообще-то, в этом году мы могли бы отмечать 200-летие, ну или, как минимум, 195-летие столь желанного во все времена решения крымской логистической проблемы. И главной виновницей торжества являлась бы Феодосия. Когда-то у этого города был вполне реальный шанс получить пальму первенства. Вернее, даже два шанса.

В начале 20-х годов XIX века английские предприниматели предложили тогдашнему императору Александру I проложить железнодорожные пути из Москвы в Феодосию. Это не был аттракцион невиданной щедрости, англичане, само собой, блюли собственную выгоду – так им было проще импортировать из Индии чай. Но государь отказался. И первая пассажирская железная дорога появилась под Санкт-Петербургом в 1838 году. Она вошла в историю как Царскосельская.

В следующий раз «сорвать куш» Феодосия могла в 1857 году, когда Главное общество российских железных дорог, учредителями которого были крупнейшие банкирские дома Парижа, Амстердама и Лондона, начало работы по созданию первой общегосударственной сети русских железных дорог. Одна из ветвей должна была пройти в Феодосию. Французы, получившую концессию на строительство, проложили 60 вёрст железнодорожного полотна близ города. Но уже в 1860 году работы на феодосийском участке были прекращены из-за финансового краха, постигшего подрядчика.

Джанкойско-Феодосийская линия дороги появилась только в 1892 году.

Севастополь: кони и иностранцы

В Севастополе первая железная дорога появилась в 1843 году. Правда, как по нынешним временам, была она не совсем обычная, на конной тяге. Так что собственно железной дорогой её можно считать весьма условно. Тем паче, что она использовалась исключительно для подвоза камня из каменоломен при строительстве Адмиралтейства на Корабельной стороне, имела протяженность всего 1 км и просуществовала недолго, как всякое вспомогательное сооружение.

Следующая дорога в регионе, как это ни странно, была следствием оккупации. 14 сентября 1854 года над Балаклавой был поднят британский флаг, а 27 января 1855 года англичане принялись за прокладку железнодорожных путей. Что уж тут поделаешь, уж больно жителям Туманного Альбиона нравится всё своё возить с собой. Для строительства первой на полуострове железной дороги было задействовано 150 солдат и нескольких сотен хорватов из Константинополя. Из Англии в Балаклаву доставили 1,8 тысячи рельсов, 6 тысяч шпал, 300 тонн досок, два локомотива, специальную машину для забивания свай и даже английских тягловых лошадей и мулов в достаточном количестве. После заключения Парижского мирного договора в марте 1856 года железная дорога была аккуратно разобрана англичанами и продана в Турцию.

Симферополь: здоровые амбиции

Мечты о железнодорожном сообщении между Крымом и Большой землёй так бы и остались мечтами, а проекты проектами, если бы не Пётр Ионович Губонин, московский купец и промышленник. Сергей Юльевич Витте, побывавший и министром путей сообщения, и министром финансов, отзывался о Губонине восторженно: «Представлял собою… русского простого мужика с большим здравым смыслом… Начал свою карьеру с мелкого откупщика, затем сделался подрядчиком, а потом строителем железных дорог и стал железнодорожной звездой». Да, для Крыма он точно стал звездой, звездой путеводной. Правда, сделать Симферополь центром крымского железнодорожного сообщения Губонин не планировал.

В соответствии с первоначальным проектом железная дорога от станции Лозовая (нынешняя Харьковская область Украины) в Севастополь должна была пройти в нескольких десятках километров от Симферополя. Однако тогдашние городские власти, к счастью, вовремя сообразили, что к чему. И, не желая упускать выгоды для себя, а заодно и для города, бесплатно предоставили землю для строительства. Вследствие этого железная дорога прошла по западной болотистой окраине Симферополя. Более того, первый железнодорожный вокзал в нынешней столице республики построили на деньги всё того же Губонина, за что городская дума присвоила ему звание почетного жителя Симферополя. Правда, тот вокзал не сохранился – пострадал во время Великой Отечественной войны от бомбежек, и на его месте возвели новый.

Участок Мелитополь – Симферополь официально сдали в эксплуатацию 14 октября 1874 года. В этот же день пришел и первый пассажирский поезд, хотя первый товарный прибыл еще 1 июня того же года. Участок Симферополь – Севастополь был сдан в 1875 г. Собственно эту дату мы сейчас и празднуем.

Южный берег: не судьба

Сегодняшний юбилей был бы намного более масштабным, если бы в своё время удалось сделать ещё одно усилие в деле решения крымских транспортных проблем.

В 1902 году была назначена государственная межведомственная комиссия для решения вопроса о крымских дорогах. Комиссия всесторонне изучила вопрос и постановила: на полуострове необходимо построить электрическую узкоколейку, которая сможет обслуживать все черноморское побережье полуострова.

Тогда же были проведены изыскания по направлениям: Симферополь – Алушта – Ялта, Симферополь – Бахчисарай – Ялта, Симферополь–- Ялта – Севастополь... Экспедиция провела детальную съёмку всех древних вьючных дорог, тщательно изучила скальные массивы, каменные нагромождения и в итоге составила 84 (!) варианта железнодорожной трассы, а по 22 из них произвела технико-экономические расчёты.

Казалось бы, бери и строй. Но…

Поначалу строительству железной дороги через горы к морю помешала начавшаяся Русско-японская война. Потом война Первая мировая. И, наконец, Февральская и Октябрьская революции…