Тёмная сторона литературного светила

Некоторые факты о самом крымском русском писателе и главном имениннике января

17 (29) января 1860 года родился Антон Павлович Чехов. В этом году у него юбилей – 160 лет. В Крыму, где писатель подолгу жил, много чего испытал и сотворил, об этой дате, конечно же, помнят. Хотя, признаться, при жизни Чехов был очень эмоциональным и подверженным множеству страстей, а не какой-то формовкой для отлива идеальных душ. Об этом свидетельствуют факты.

№ 5. Самовоспитание вместо «голубой крови»

Отец Антона Павловича Чехова - Павел Егорович, родился в семье крепостного крестьянина Егора Михайловича Чехова. В письме к литератору А. И. Эртелю А. П. Чехов писал: «Моя фамилия тоже берёт своё начало из воронежских недр, из Острогожского уезда. Мой дед и отец были крепостными у Черткова». С 1840 года Егор Михайлович Чехов, дед писателя, работал на Ольховатском сахарном заводе А. Д. Черткова. В 1841 году он сам выкупил себя и свою семью на волю, после чего был приписан к ростовским мещанам. Таким образом, «рафинированный интеллигент», почётный академик Императорской Академии наук по разряду изящной словесности, один из самых известных драматургов мира, произведения которого переведены более чем на 100 языков, целиком и полностью сделал себя сам, не благодаря воспитанию, а вопреки ему. Манеры и образ жизни «человека из общества» он усвоил уже взрослым. Свою семью Антон Павлович считал неблагополучной – мол, отец бил и жену, и детей. И утверждал, что «в детстве у него детства не было».

№ 4. Любитель острых ощущений

Несмотря на то, что отец Антона Павловича действительно был склонен морализировать сверх всяких разумных норм, вешал на двери расписание, кому и во сколько вставать и что делать, беспрестанно обращался к религии, заставлял своих сыновей петь трёхчасовые амвоны, стоя на коленях на каменном полу таганрогской церкви, и нещадно порол за плохие отметки, дети всё же умудрялись находить приключения на свои головы. И Антоша в этом деле был первым заводилой. В один из походов к морю юный Антон Павлович бросился в воду с разбега и разбил голову о камень. Впоследствии в его паспорт в качестве особой приметы было внесено: «шрам на лбу слева». Но, повзрослев, Антон Павлович так и не научился уважительно относиться к морской стихии. Море никогда не возбуждало в нём страха. Оно его просто возбуждало. В Южно-Китайском море, когда писатель возвращался из своей хрестоматийной поездки на Сахалин в родные пенаты, корабль попал в шторм. Капитан предупредил Чехова: «Если почувствуете, что тонете, лучше застрелитесь из револьвера». Но тот только рассмеялся. А после, когда судно шло по Индийскому океану, Антон Павлович к вящему ужасу бывалых моряков придумал себе экстремальное развлечение – на полном ходу он бросался с носа парохода в море, а потом хватался за канат, брошенный ему с кормы.

№ 3. Русский богатырь

Писатель отнюдь не был осунувшимся хрупким человечком с тихим голосом. Подобный стереотип сложился на основании поздних фотографий и классического портрета Иосифа Браза, украшающего сегодня Третьяковскую галерею. На нём изображён эдакий декадент с бескровным и отрешённым от суеты подлунного мира лицом. Чехов этот портрет терпеть не мог. Говорил: «…Выражение… такое, точно я нанюхался хрену. Ведь это плохой, это ужасный портрет… Что-то есть в нем не моё, и нет чего-то моего…» По определению знакомых Антона Павловича, в молодости его можно было назвать настоящим «русским богатырём». Константин Коровин без обиняков величал Чехова красавцем: «Вся его фигура, открытое лицо, широкая грудь внушали особенное к нему доверие, – от него как бы исходили флюиды сердечности и защиты…». Ростом Антон Павлович был 2 аршина 9 вершков, то есть 182 см.

№ 2. Неумеренный повеса

Чехов любил женщин. Во время своего вояжа вокруг Азии Антон Павлович страстно стремился попасть в Страну восходящего солнца, чтобы, как он сам писал, «пересчитать японских бл… (женщин с низкой социальной ответственностью. – Ред.)». После, когда Чехов стал знаменитостью, необходимость в пересчёте отпала – женщины по собственной инициативе были готовы рассчитаться на первый-второй. За литератором буквально повсюду следовала армия фанаток. Когда в 1898 году Чехов перебрался в Ялту, многие его поклонницы последовали за ним в Крым. Как писали тогдашние СМИ, дамы буквально носились за писателем по набережным, лишь бы почаще видеть своего кумира. Девушек за такую преданность местная светская хроника метко окрестила «антоновками». Сестра Мария и мать Евгения Яковлевна время от времени выбирали из «антоновок» подходящих, по их мнению, невест: «хороших честных девушек, из традиционных православных семейств». Но Антон Павлович предпочитал оставаться холостым.

№ 1. Муж со странностями

И всё-таки Чехов женился. Его отношения с женой актрисой Ольгой Книппер считают странными и очень сложными. После свадьбы молодожены прожили вместе всего лишь шесть месяцев, потом Книппер отправилась в Москву работать в театре, а Антон Павлович из-за болезни жил в Ялте. Известно, что она ему изменяла. Имела длительный роман с Немировичем-Данченко. И не только с ним. Забеременела. От кого – неизвестно, но точно не от мужа. Антон Павлович о беременности вынужденно узнал, но был совсем не против ребёнка, в письмах к жене признавался в том, что мечтает о «полунемчике», и объяснялся в любви.

И это действительно была любовь. Ведь им удалось изобрести свои собственные моральные принципы и свой, понятный только им двоим язык. Писатель часто обращался к жене: «актрисулька», «собака моя», «балбесик мой». А ещё Антон Павлович, когда дело касалось его любимой Ольги, находил в себе силы шутить, вопреки всему, вопреки болезни и неумолимо надвигающейся смерти: «Не забывайте писателя, не забывайте, иначе я здесь утоплюсь или женюсь на сколопендре». Похоронены супруги рядом в Москве на Новодевичьем кладбище.