Законы с половыми признаками

Что может измениться в жизни российских мужчин и женщин уже в этом году

Это на Западе между представителями различных полов всё чаще пытаются поставить знак равенства. Или даже вывести из оригинального выражения мужского и женского начал некое среднее арифметическое, гендерно усреднённое. Но в наших городах и весях о задумках матушки-природы, к счастью, до сих пор помнят. На всех уровнях. Даже на законодательном.

Против сора в избе

О разработке очередной версии законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в России стало известно в октябре ушедшего 2019 года. В конце ноября законопроект был опубликован на сайте Совета Федерации. Его восприняли далеко не однозначно. Документ поддержали спикеры верхней и нижней палат российского парламента. Представители общественных организаций, принимавшие участие в разработке законопроекта, раскритиковали его опубликованную версию, назвав ее «результатом заигрываний с радикальными консервативными группами». В РПЦ призвали не принимать закон, заявив, что он имеет «явную антисемейную направленность».

А что думают о законопроекте простые россияне? Спросить их об этом решил ВЦИОМ. И оказалось, что 70% россиян считают необходимым введение закона о домашнем насилии, против выступают только 7%.

90% опрошенных заявили о недопустимости любого насилия в семье; 8% полагают, что ударить мужа или жену можно при определенных обстоятельствах. 50% респондентов считают, что нельзя прощать даже первый случай физического насилия; 39% готовы его простить. 40% участников опроса знают о случаях побоев в знакомых им семьях.

Ответы мужчин и женщин, принявших участие в опросе, разнятся. Женщины активнее (80% против 57%) выступают за закон о домашнем насилии, больше говорят о недопустимости такого насилия (94% против 85%), реже склонны закрыть глаза на первые побои в семье (29% против 52%) и чаще (43% против 37%) признаются, что слышали о случаях насилия в знакомых семьях. Такое положение вещей объяснил в интервью «Ведомостям» директор по стратегическому развитию ВЦИОМа Степан Львов. По его мнению, гендерные отличия в ответах предсказуемы, ведь женщины чаще являются жертвами такого насилия, а те, кто с ним не сталкивается, испытывают солидарность с теми, кто насилию подвергался.

Тело в дело

Ещё одна весьма обсуждаемая тема - проект закона о принятии женщин в армию. В соответствии с ним, если девушка не родит ребёнка до 23 лет, то она пойдёт служить.

В 2019 году происходило обсуждение внесенного законопроекта депутатами Государственной думы. У противников принятия закона в предложенном варианте есть опасения, что он вызовет значительный рост числа фиктивных браков среди молодых девушек. А сами женщины, согласно опросам, считают, что единственным условием, которое может сделать службу в вооруженных силах приемлемой для них – это гарантия со стороны государства, что армейские годы станут надёжным материальным фундаментом в деле строительства дальнейшего счастливого будущего каждой отдельно взятой представительницы слабого пола на долгие годы вперёд. Правда, пока все эти предложения так и остались предложениями. И, по мнению мозговитых аналитиков центральных российских изданий, в 2020-м принудительно женщин в казармы вряд ли упекут.

Зато Министерство юстиции России намерено в этом году рассмотреть инициативу изменения брачного возраста. Как отмечают эксперты, скорее всего ,чиновники будут его понижать.

Отцы и матери

15 января 2020 года Владимир Путин предложил выплачивать федеральный материнский капитал при рождении первого ребенка. Инициатива прозвучала во время обращения президента с Посланием к Федеральному Собранию. В 2020 году сумма маткапитала в этом случае должна будет составить 466 617 рублей. Получить сертификат смогут те семьи, в которых первенец будет рожден после 1 января 2020 года.

В послании к Федеральному Собранию Владимир Путин также предложил увеличить размер маткапитала на 150000 рублей. По его словам, на эту сумму семья сможет претендовать после рождения второго ребенка.

Общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616617 рублей. По словам Владимира Путина, если у родителей уже есть ребенок, то при рождении 2-го они смогут рассчитывать на увеличенную сумму.

Что же касается «отцовского капитала», то о нём последнее слово ещё не сказано. Стоит напомнить, предложение о создании «отцовского капитала» в рамках федерального проекта «Многодетная семья» было представлено в июне 2019 года в Общественной палате РФ в рамках доклада под названием «Демография – 2024». Президент инициативу поддержал. Новый законопроект вступит в силу в 2024-2025 годах. Но предположительно в первом регионе закон начнет действовать уже с 2020 года. Этим регионом должен стать Дальний Восток, где, согласно статистическим данным, население составляет всего 5,6 процента от всех жителей России. К Дальнему Востоку предлагается добавить регионы с особым статусом, а это Калининградская область и Республика Крым с городом Севастополем.