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Алгоритмами по коронавирусу

Вот уже вторую неделю планету нервно сотрясают сообщения о смертельном вирусе из Китая – коронавирусе. Естественно, учитывая опасность заболевания и резонанс, который вызван его распространением, власти многих стран уже предприняли, так сказать, контрмеры самого различного характера. Не остался в стороне от этой тенденции и полуостров, хотя ни в России вообще, ни в Крыму в частности заболевших на момент выхода этого номера «КТ» в свет не было выявлено. Как стало известно, межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю совместно с органами исполнительной власти двух субъектов в сфере здравоохранения уже проработали алгоритмы взаимодействия в случае выявления заболевших коронавирусом на полуострове. «Проработан вопрос готовности госпитальной базы к приему таких заболевших, проведена оценка запасов противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств», – сообщили в Роспотребнадзоре. Кроме этого, во всех пунктах пропуска через границу РФ в Крыму и Севастополе были усилены мероприятия, которые направлены на недопущение завоза и распространения коронавирусной инфекции. Администрации пунктов пропуска и транспортных узлов получили инструкцию по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами, подготовленную НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора. В общем, ответственные лица, так сказать, бдят.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 564 от 31 января 2020 года

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Просмотров: 91 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:58

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