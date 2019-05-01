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Говорят, что... на опасном перекрёстке нужен светофор

Не представившаяся жительница крымской столицы просит о помощи: «Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать или куда обратиться, чтоб установили светофор на перекрестке улиц Козлова и Футболистов? 20 января на этом перекрестке была сбита второклассница (одноклассница моего ребенка) и с переломами доставлена в больницу. Я уже давно писала письмо с просьбой установить на этом месте светофор... меня перенаправили... Перекресток очень оживленный, по пешеходному переходу постоянно идут дети в школу и на нем постоянно совершаются аварии... Сплошной стресс... Помогите, пожалуйста!»