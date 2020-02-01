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Говорят, что... горбольницу Севастополя назвали адом Житель Севастополя Платон Б. в шоке: «Последние дни я ночую в больнице. Дежурю возле постели бабули. Точно попал в ад. В нашей палате истерит солевая наркоманка, с ВИЧ, похоже. Рядом в палате в бреду на весь этаж матом орет бухой мужик, подрезанный ножом. После операции. Грозится всех убить. Ну и старики, ходящие под себя, стонущие, умоляющие о помощи. Всем всё равно. Привыкший, задавленный бюрократией и штрафами медперсонал старается не замечать ад. Такие им создали условия. Департаменту здравоохранения плевать. Ещё изумляет разруха. Ободранные стены. Заклеенные бумагой окна. Текущая сантехника. Болтающиеся двери. И это – центральная городская больница. Люди лежат здесь после операций. Удивительно, Правительство Севастополя вместе с депутатами Заксобрания тратит деньги на благоустройство парков, на фонарики, но не в состоянии, будто и не надо, отремонтировать горбольницу. Пусть люди гуляют в красоте, хоть и недоделанной, а умирают в дерьме. Так получается? Да и зачем нормальные больницы? Ведь чинуши лежат в платных клиниках...» Фома СЛУХАЧЁВ

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Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 564 от 31 января 2020 года Еще статьи: Говорят, что... детей лечат в палатах с сырыми стенами Говорят, что... появилась больница ужасов Говорят, что... в хирургическом отделении царит тихий ужас Евпаторийская больница — вход платный Говорят, что... в больнице странный ремонт