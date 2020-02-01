Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Вопросы, которыми никто не занимался
Снова в строй
Бесконечное обновление
Плохая пропаганда и двойные стандарты
Золотое дно
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... горбольницу Севастополя назвали адом

Житель Севастополя Платон Б. в шоке: «Последние дни я ночую в больнице. Дежурю возле постели бабули. Точно попал в ад. В нашей палате истерит солевая наркоманка, с ВИЧ, похоже. Рядом в палате в бреду на весь этаж матом орет бухой мужик, подрезанный ножом. После операции. Грозится всех убить. Ну и старики, ходящие под себя, стонущие, умоляющие о помощи. Всем всё равно. Привыкший, задавленный бюрократией и штрафами медперсонал старается не замечать ад. Такие им создали условия. Департаменту здравоохранения плевать. Ещё изумляет разруха. Ободранные стены. Заклеенные бумагой окна. Текущая сантехника. Болтающиеся двери. И это – центральная городская больница. Люди лежат здесь после операций. Удивительно, Правительство Севастополя вместе с депутатами Заксобрания тратит деньги на благоустройство парков, на фонарики, но не в состоянии, будто и не надо, отремонтировать горбольницу. Пусть люди гуляют в красоте, хоть и недоделанной, а умирают в дерьме. Так получается? Да и зачем нормальные больницы? Ведь чинуши лежат в платных клиниках...»

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 564 от 31 января 2020 года

Еще статьи:
Просмотров: 15 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:07

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Февраль 2020 (8)
Январь 2020 (71)
Декабрь 2019 (86)
Ноябрь 2019 (87)
Октябрь 2019 (88)
Сентябрь 2019 (87)

© 2008—2020, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru