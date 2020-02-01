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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Ялте расщедрились на подарки новорожденным

В городской группе одной из социальных сетей пытливые ялтинки провели настоящее расследование в лучших традициях мисс Марпл. Мол, что это за подарки такие выделяет администрация Ялты новорожденным. «Из проверенных источников известно, что финансирование на это было выделено. Внимание, вопрос: кому-то что-то дали?» – пытается докопаться до истины Елизавета Ч. И, вот оно, чудо! Счастливица таки была найдена. Татьяна А. на зависть всем оповещает, что получила ту самую заветную коробку с дарами на 10 тысяч рублей. Фото от молодой мамочки прилагается. Правда, при взгляде на то, что чиновники оценили в немалую сумму, зависть куда-то испаряется.

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 564 от 31 января 2020 года

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Просмотров: 85 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:09

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