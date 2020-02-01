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Говорят, что... в посёлке установили муляж туалета Говорят, в посёлке Грэсовском, что неподалёку от Симферополя, появилось странное сооружение. Если верить надписям на нём, это вроде как туалет. Правда, ещё никто из местных жителей, регулярно заглядывающих на расположенную поблизости детскую площадку, не видел, чтобы он был открыт. И так на протяжении полугода. Людям остаётся только удивляться и вопрошать в соцсетях: «Зачем оно было надо, строить то, что использовать по назначению не собирались?» А может, это просто памятник? Или своего рода напоминание, что общественные туалеты пора заносить в «Красную книгу Крыма» как некий исчезающий вид. Фома СЛУХАЧЁВ

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Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 564 от 31 января 2020 года Еще статьи: Туалеты всем нужны и стратегически важны Ломать — не строить Говорят, что... детей не пускают в туалеты Есть билет на балет, в туалет билета нет Политика замалчивания