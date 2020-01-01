Много начали – не всё закончили

Чем займётся крымское правительство в ближайшее время?

В то время как крымская номенклатура уже почти полгода делит между собой места в правительстве, формируя его новый состав, федеральный Кабинет министров был реорганизован в считанные дни. В числе прочих свой пост покинул бывший вице-премьер Дмитрий Козак, курировавший вопросы развития Крыма и Севастополя. В связи с этим возникла интрига: кто теперь будет представлять интересы наших регионов в федеральном правительстве и как перемены отразятся на дальнейшей судьбе полуострова?

Дела бюджетные

На днях стало известно, что новым куратором Крыма назначен вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Он родился в 1966 году в Казани. С 2001-го по 2010 год работал министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. Затем несколько лет занимал различные должности в правительстве Москвы, а в январе этого года был назначен на должность заместителя председателя правительства РФ. Руководство республики подчёркивает, что, несмотря на смену куратора, все программы и договорённости, связанные с нашим регионом, будут выполнены в полном объёме.

Между тем власти Крыма планируют в ближайшие несколько лет погасить госдолг перед федеральным бюджетом. Этот вопрос обсуждался в ходе очередного заседания Совета министров республики.

«В соответствии с долгосрочным бюджетным прогнозом, государственный долг мы планируем погасить до 2024 года. На 1 января 2021 года он будет составлять 3,6 млрд рублей, на 1 января 2022 – 2,3 млрд рублей, на 1 января 2023 – 1,5 млрд рублей и на 1 января 2024 – 766 млн рублей», – сообщили в руководстве Минфина РК.

Кроме того, на заседании правительства были внесены изменения в долгосрочный бюджетный прогноз. В частности, Минфин республики уточнил показатели доходной части. Теперь они выглядят так: на 2020 год – 185,2 млрд руб., на 2021 – 162,4 млрд руб и на 2022 – почти 178,5 млрд рублей. В этих же объёмах закреплены и показатели расходной части, так что бюджет республики, как и планировалось, остаётся бездефицитным.

Важные объекты

В ходе заседания Совет министров одобрил изъятие для государственных нужд более 56,8 гектара земли на востоке Крыма – под строительство водовода. Согласно тексту принятого распоряжения, изъятию подлежит 121 земельный участок в Советском и Кировском районах, на территориях Урожайновского, Некрасовского, Владиславовского, Токаревского, Синицынского, Краснофлотского и Яркополенского сельских советов.

Напомним, что проект водоснабжения восточной части полуострова состоит из двух этапов: строительства скважин на Нежинском, Просторненском и Новогригорьевском водозаборах и строительства тракта водоподачи от них до Феодосии и Керчи. Стоимость контракта на строительство тракта превысила 26 млрд рублей, но дело, ­безусловно, того стоит.

Кстати, о судьбоносных проектах. Уже к концу апреля будет введена в эксплуатацию железнодорожная станция Керчь-Южная, призванная заменить Керченский вокзал в качестве пункта приёма пассажиров, прибывающих с материка. Изначально планировалось, что станция будет готова к концу 2019 года – к моменту запуска движения по Крымскому мосту. Но, увы, этого не случилось.

Юрий Гоцанюк, премьер-министр Крыма:

«Строительство было приостановлено, поскольку в результате работ обнаружена античная усадьба. В настоящее время вносятся изменения в техническую документацию, документ находится в Главгосэкспертизе. После того как он выйдет из экспертизы, задача к концу апреля данный объект сдать в эксплуатацию».

Кино – в массы

В прошлом номере мы сетовали на то, что реставрация символа крымской столицы – кинотеатра «Симферополь» – в очередной раз забуксовала и городские власти переключились на другой объект культуры – кинотеатр «Космос». Ответ чиновников не заставил долго себя ждать: уже до конца этой недели администрация Симферополя должна представить Министерству культуры Крыма эскизный проект восстановления Дома кино.

Арина Новосельская, министр культуры РК:

«Министерство будет настаивать, чтобы доминировало всё-таки кино, потому что у нас нет ни одного государственного кинотеатра в Симферополе. Это неправильно, я считаю. Кроме того, однозначно министерство поддержит создание киноконцертного комплекса на базе кинотеатра «Космос», потому что концертная площадка в Железнодорожном районе необходима. При этом существует перенасыщение культурными объектами в Центральном районе».

Крымские власти продолжают подготовку к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – на недавнем заседании Совет министров утвердил план подготовки и проведения соответствующих мероприятий. По словам заместителя руководителя аппарата правительства Ольги Дугаренко, с 8 по 16 апреля запланировано проведение патриотической акции «Дорогами Победы» и военно-патриотического фестиваля. Между городами и районными центрами республики будет курсировать тематически оформленный ретро-состав «Поезд Победы», состоящий из платформы с макетами вооружений и вагона-музея.

Кроме того, запланировано изготовление региональной памятной медали «75 лет Победы в Великой ­Отечественной войне 1941-1945 годов». Будут проводиться специальные акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Красная гвоздика», «Черноморская эстафета», «Блокадный хлеб», «Снежный десант», «Голос весны», «Дальневосточная Победа», «Диктант Победы». А ещё, по словам Ольги Дугаренко, в Крыму пройдёт марафон кинофильмов о ­войне, акция «Месяц музеев», проекты «Правнуки победителей» и «Без срока давности». В музеях, библиотеках и школах проведут тематические уроки и лекции в честь годовщины Победы. Также пройдут конкурсы сочинений, детских рисунков, граффити, поэзии.

Непосредственно 9 мая в Симферополе традиционно состоятся военный парад и шествие «Бессмертного полка», праздничный концерт и фейерверк.