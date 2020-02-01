Не махнуть ли в деревню?

Государство предлагает льготные кредиты на покупку жилья

Ещё в прошлом году Министерство сельского хозяйства России разработало программу «Комплексное развитие сельских территорий». Одним из её пунктов, представляющих наибольший интерес для граждан, является стимулирование строительства жилья в сельской местности и повышение уровня его благоустройства. Чтобы привлечь в сёла городских жителей и удержать молодежь, государство ввело понятие «ипотека для сельской местности».

Возможность для каждого

Основная цель программы – сохранить население сельских территорий в соотношении с городским минимум один к четырём. То есть, по задумке правительства, доля жителей деревень, хуторов, сёл и станиц должна составлять не менее 20% от всего населения страны. Пока же эта цифра стремительно сокращается, поскольку молодёжь массово уезжает в города. Ничего удивительного: отсутствие работы, убогая инфраструктура, недоступность качественного медобслуживания, тяжёлые бытовые условия и множество других факторов гонят людей прочь из сельской местности. Сёла и деревни по всей стране вымирают. Кто будет поднимать сельхозпроизводство, обеспечивать продовольственную безопасность государства, кормить горожан? Возможно, более доступное жильё сможет удержать людей в сёлах или привлечь туда городских жителей. Кроме того, власти рассчитывают, что меры, предусмотренные государственной программой «Комплексное развитие сельских территорий», помогут повысить долю благоустроенных домо­владений минимум до 50% от основной массы.

Андрей Рюмшин, зампредседателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК:

«Заявку на получение льготной сельской ипотеки по ставке до 3% годовых может подать любой гражданин Российской Федерации. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тысяч до 3 миллионов рублей. При этом первоначальный взнос начинается от 10%. Программой предусмотрено приобретение готового или строящегося объекта недвижимости или объекта недвижимости с земельным участком, расположенным на сельских территориях. Также у селян теперь есть возможность построить или завершить строительство жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке».

Основные условия

Механизм получения льготного кредита прост. Банки одобряют клиентам стандартные ипотеки, а Минсельхоз выделяет на каждую из них субсидии, которые должны снизить ставку по кредиту на размер ставки рефинансирования Банка России. Так или иначе, выше 3% ставка по льготной ипотеке быть не может. Это одно из условий проекта, прописанное в правилах предоставления кредитным организациям субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным ипотекам, которые, в свою очередь, утверждены постановлением федерального правительства. Разницу с собственными программами ипотечного кредитования банкам покроет государство.

Размер ставки каждый субъект федерации определяет самостоятельно. Под какой именно процент будет выдаваться кредит в нашем регионе, пока неизвестно. В Минсельхозе республики поясняют: ставка зависит, прежде всего, от банка, который будет предоставлять льготную ипотеку. Сейчас как раз отбираются финансовые организации, которые примут участие в программе.

Что касается граждан, главное и единственное серьёзное условие для получения льготной ипотеки заключается в целевом назначении кредита. Его можно потратить только на покупку готового жилья в сельской местности (это может быть как дом, так и квартира в многоквартирном здании), земельного участка под строительство дома, недостроенного дома или квартиры в строящемся доме (по договору долевого участия). Учтите, что за счёт полученных средств нельзя субсидировать оформленный ранее кредит, даже если он был выдан на покупку жилья в сельской местности – льготные условия распространяются только на те ипотечные договоры, которые заключаются с 1 января 2020 года.

Продавцом облюбованного вами жилища может быть и физическое, и юридическое лицо. То есть можно купить новостройку или «вторичку». Если кредит нужен на строительство дома, у заёмщика должен быть земельный участок. Если его нет, можно купить, опять-таки воспользовавшись льготной ипотекой. При строительстве или достройке дома нужно заключить договор с подрядчиком – ИП или фирмой. Максимальный срок работ – два года.

Если вы собираетесь купить уже готовый дом, учтите, что, согласно правилам предоставления льготной ипотеки, здание должно быть пригодным для проживания, со всеми необходимыми коммуникациями: электричеством, водоснабжением, канализацией, отоплением. Если в селе есть газ, он также должен быть подключён. Учитывайте это в расходах или проверяйте при покупке. Площадь жилья должна быть не меньше учётной нормы на каждого члена семьи.

Очень важный вопрос – что вообще считается сельской местностью? Принадлежность выбранного вами участка или объекта к подходящим сельским территориям лучше уточнить в банке, чтобы не получилось, что вы потратили время на поиск дома или уже купили участок, а кредит в итоге не получили.

Принять участие в программе можно только один раз. И ещё, даже если приобретённый дом не будет в залоге у банка, его запрещено продавать в течение пяти лет после покупки.

Банки не вводят для участников программы ограничений по возрасту (за исключением престарелых заёмщиков, которым не выдают никакие кредиты), семейному положению, наличию детей и их количеству. Поэтому обратиться с пакетом документов в кредитное учреждение может каждый. При этом для получения льготной ипотеки, как и любой другой, необходимо будет подтвердить свою платёжеспособность. Обеспечением по кредиту может выступать приобретаемая недвижимость.

Деньги на удобства

Помимо льготной ипотеки, государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» предусматривает для жителей села потребительские кредиты без обеспечения по льготной ставке до 5% годовых на срок до 60 месяцев.

Алиме Зарединова, заместитель министра сельского хозяйства РК:

«Раньше по нашей программе льготным кредитованием могли пользоваться только сельхозпроизводители. Теперь любой житель сельской местности может взять потребительский кредит в сумме до 250 тыс. рублей. На кредитные средства жители села смогут приобрести и произвести монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, заключённым с организациями – исполнителями работ. Также условия кредита позволят отремонтировать жилые дома. Цель этой программы – помочь жителям регионов благоустроить жильё, улучшить условия жизни».

В отличие от льготной ипотеки, которую могут получить все желающие, претендовать на получение кредита могут лишь граждане, не только живущие, но и работающие в сельской местности: на сельхозпредприятиях либо в учреждениях социальной сферы (в школах, детских садах, больницах и т.п.).

Алиме Зарединова:

«Это очень хорошие программы. Они начали действовать только 1 января, а у нас уже есть по ним запросы от людей. Мы предоставляем всю необходимую информацию. Желающие принять участие в этих программах могут обратиться в Министерство сельского хозяйства республики, и мы обязательно проконсультируем».