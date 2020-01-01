«Горячий» вопрос

Климатологи прогнозируют аномально жаркое лето. Связано ли это с глобальным потеплением?

В прошлом году в конце января специалисты республиканского гидрометцентра, сославшись на данные наблюдений за 30 лет, сообщали, что среднесуточная температура воздуха в Крыму превысила климатическую норму на 8 градусов. А в начале февраля прошлого года температура на полуострове поднялась до +19, побив столетний рекорд наблюдений. Нынешняя зима хоть и без температурных рекордов, но снега пока почти не было, да и в целом уже на протяжении многих недель явно теплее, чем обычно в это время года. А если вспомнить, что прошлое лето и осень были теплее и суше, чем в предыдущие годы, то у многих невольно складывается впечатление: вот оно, то самое глобальное потепление, о котором так много и страшно говорилось в разнообразных прогнозах! Да еще и на грядущее лето климатологи прогнозируют аномальную жару… Но так ли всё страшно и тревожно на самом деле?

Небывалое лето

Несколько дней назад по информационным ресурсам полуострова разлетелась новость, что Крыму не стоит рассчитывать на то, что температура воздуха придет в норму – жаркое лето и теплая зима были совсем не случайно. «Считаю, что тенденция потепления обязательно захватит Крым. А частота засушливых явлений, которые отмечаются последние несколько лет, сохранится и в последующие годы. Поэтому необходимо заблаговременно готовиться к засухе и еще более высоким температурам. Летние температуры будут достигать своего предельного уровня – плюс 38-39 градусов. Вероятность такого развития событий очень большая», – заявил, в частности, доцент Академии биоресурсов и природопользования КФУ Владимир Рябов.

Это сообщение, в свою очередь, дало повод другим специалистам говорить о необратимости процесса и связи его с глобальным потеплением. Ну а простые обыватели, как водится. «напряглись». Впрочем, такая ситуация возникает далеко не в первый раз.

Тревога прошлых лет

Климат на нашей планете сильно меняется с доисторических времен. Эти процессы идут постоянно. И каждый раз какие-то температурные или климатические аномалии давали людям повод для спекуляций на тему каких-то катастрофических перемен или даже скорого неминуемого конца света. И 500 лет назад, и 300, и в более позднее время были такие «вспышки паники», которые фиксировались в документах и литературе того времени. Причем, что характерно, если в Европе, например, население переживало из-за погодных аномалий, то в Японии или в Америке в это же время ничего аномального не происходило. Что-то подобное периодически мы видим и сейчас. Если говорить конкретно про Крым, то, например, можно вспомнить, как 10 лет назад необычно мягкая зима и слишком ранняя весна дали повод многим рассуждать о наступившем-таки глобальном потеплении. Немало людей было убеждено: в природе что-то не так, неминуемы какие-то перемены и они обязательно принесут разного рода бедствия. Тогда сторонники этой версии давали многочисленные комментарии в СМИ и предрекали в скором будущем в Крыму африканскую жару и затопление ЮБК. Некоторые даже «ванговали», что Крым наполовину затонет и станет островом из-за повышения уровня Мирового океана. Вот лишь один из типичных комментариев того времени: «Увеличатся засушливые периоды, а это грозит не только неурожаями и, возможно, прекращением сельскохозяйственной деятельности, но и катастрофическими пожарами, от которых выгорят горные леса. С юга будут наступать другие биологические «пришельцы» – растения и животные, несвойственные местной фауне. Получается, в теории младшие дети и внуки нынешних крымчан смогут выращивать под открытым небом апельсины и окучивать финиковые пальмы». Впрочем, были тогда у паникеров и оппоненты, утверждавшие, что в природе всё идет своим чередом и не стоит так сильно волноваться.

Что же происходит?

Но всё же, какими последствиями для полуострова чреваты минувшая аномальная осень и столь теплая и почти бесснежная на данный момент зима? И что сейчас вообще происходит с климатом, как в глобальном, так и региональном отношении? Некоторые сведения по этому поводу недавно высказал журналистам член-корреспондент Российской академии наук, доктор географических наук, профессор Александр Полонский.

«Установлено, что за 100 лет глобальная температура выросла примерно на один градус. Но этот показатель сильно меняется, если говорить об отдельных регионах. В Арктике, например, он в 4-5 раз больше. А кое-где температура не растет, а кое-где даже и падает. К тому же с середины XIX века было три паузы в глобальном потеплении. То есть периоды, примерно по 30 лет, когда глобальная температура не растет, даже наблюдалось некоторое похолодание. Так было в конце XIX – начале XX века, в середине XX века и последняя пауза в глобальном потеплении закончилась буквально несколько лет тому назад», – рассказывает специалист. Однако общие тенденции все-таки вызывают некоторые опасения. «Межправительственная комиссия экспертов по климату (профильная международная организация. – Ред.) представила свои последние два отчета как раз в тот период, когда была пауза в глобальном потеплении, и особо пессимистических выводов там не было. Но готовится сейчас новый отчет, пока он в стадии обсуждения и недоступен неспециалистам, так вот он, похоже, будет гораздо более жесткий в смысле сценарных оценок», – сообщил Александр Полонский.

Ученый соглашается, что проблема глобального потепления есть, но уточняет, что потепление – это часть общей цивилизационной проблемы, наряду с загрязнением окружающей среды, уменьшением биоразнообразия, ростом численности населения на планете и т. д. И, ко всему прочему, это очень медленный процесс. «За 10 лет ничего страшного не произойдет, – комментирует он. – А для каких-то регионов эта ситуация даже во благо обращается. Таяние льдов в Арктике, например, способствует активному освоению этого региона, чего не было прежде и что мы наблюдаем в последние годы. Это также открывает новые возможности по освоению ресурсов шельфа. Новые возможности в том числе и для стран, которые к Арктике никакого отношения не имеют. Для Китая, например, для Индии. Открываются новые транспортные коридоры. Лет через 50 в Арктике будет хорошо в плане климата, гораздо комфортнее. Но где-то в субтропиках в это время, конечно, будет гораздо жарче».

Также эксперт уверяет, что глобальное потепление, во всяком случае на данном этапе, не является катастрофой. «Катастрофой может быть нечто вообще не связанное ни с этим процессом, ни с антропогенным воздействием. Есть примеры в новой истории, когда на климат влияли очень резко, к примеру, извержения крупных вулканов. Здесь можно вспомнить извержение вулкана Тамбора на одном из индонезийских островов, которое произошло в 1815 году. Мало того, что извержение унесло практически одномоментно жизни нескольких десятков тысяч человек. Оно привело к тому, что на большой площади планеты получился год без лета, лето без солнца, урожая нет, голод, унесший еще много десятков тысяч жизней, наступившие вследствие этой катастрофы политические катаклизмы», – говорит Александр Полонский.

Региональный климат в Крыму, конечно, тоже меняется. Меняются условия произрастания различной флоры, исчезают виды растений и животных, меняются рекреационные условия, на здоровье всё это влияет, в конце концов. Но говорить о катастрофическом сокращении биоразнообразия из-за изменения климата тут, похоже, не приходится. Скорее, виноват именно антропогенный фактор – урбанизация, изменение ландшафтных зон.

Что же касается сельского хозяйства, то даже при самом жестком развитии событий в долговременной перспективе «мы приноровимся», уверяют специалисты. Если поменяется климат, влажность, температура, то нужно будет выращивать другие сорта сельхозкультур. И аграрии, ученые не сидят, так сказать, сложа руки. Соответствующие исследования уже идут.

Погодные рекорды полуострова

Самая низкая температура – минус 38,8 градуса Цельсия – была зафиксирована зимой в 1940 году. А в 1956 году снег в Крыму вообще не лежал, даже в горах, насколько теплым оказался период с декабря по март. На 1924 год пришлось самое длинное и жаркое лето, а самым коротким и прохладным оно было в 1956 году.