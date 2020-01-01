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Даниловское болото и заморозка приюта

В Симферополе ищут деньги на очистку пруда и достройку скандального объекта

Даниловский пруд в Симферополе ждет капитальная очистка стоимостью около 38 млн руб. Что именно намерены сделать на эти деньги специалисты городского управления благоустройства и когда рабочие начнут процесс?.. Также в Симферополе продолжается «разбор полетов» вокруг ставшего скандальным строительства приюта для животных. В этом деле тоже фигурируют суммы в несколько десятков миллионов рублей. Детали узнавали наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Сроки пока не называют

Даниловский пруд – один из самых маленьких водоемов Симферополя, но разве это повод забывать о нем городским властям? Тем не менее, именно такое впечатление складывается уже который год. Раньше его очисткой занимались хотя бы волонтеры, но уже давно и их не видно. А пруд на улице Данилова тем временем всё больше зарастает, засоряется и превращается в болото.

И вот на днях стало известно, что у столичной администрации таки дошли руки до этого водоема. Причем прудом ограничиваться не собираются.

Иван Лисечко, начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации Симферополя:

«Разработан проект по расчистке Даниловского пруда и реки Славянка от Даниловских прудов до переулка Гренажный».

Согласно данным проекта, реализация его обойдется городской казне почти в 38 миллионов рублей. Однако о сроках и подробностях работ в администрации говорить пока не спешат. Свое молчание объясняют тем, что одно дело заняться проектом, а другое – непосредственно его профинансировать. И пока горсовет ищет собственно деньги на очистку. Зато о том, почему в этот раз к работе не привлекли неравнодушных симферопольцев, рассказали.

Иван Лисечко:

«Прилегающая территория постоянно убирается. Также запланированы субботники. С 15 марта запланирован двухмесячник по очистке, благоустройству и озеленению территорий города Симферополя. В том числе в план работ поставили Даниловский пруд».

Ранее волонтеры занимались легкой уборкой, приводили пруд в порядок и собирали мусор. Те работы, которые запланировала администрация, более тяжелые. Власти планируют полностью вычистить реку и пруд, после чего активисты снова вернутся, вооруженные граблями и пакетами.

Патовая ситуация

О скандальной ситуации со строительством в Симферополе приюта для животных мы уже рассказывали в одном из недавних номеров «КТ» (№ 562 от 17 января 2020 года). На этот объект, который начали строить еще в 2018 году, уже потрачено около 50 миллионов рублей, но, как оказалось, построена только первая очередь приюта (пока готовы только вольеры, в которых живет 70 собак). И на достройку нужно еще примерно столько же. В общем сумма, сопоставимая со строительством современной жилой многоэтажки… В итоге строительство приюта для животных в Симферополе оказалось заморожено, и проблему, судя по всему, оперативно решить никто не в силах.

Людмила Милованова, председатель КРОО «Верный друг»:

«Этот приют был построен на месте бывшей нашей передержки. То есть когда-то мы на ул. Крымской правды, 6, нашли пустырь, который был завален мусором, и там сделали передержку для бездомных животных. И мечтали о приюте. Ходили в администрацию города (это было еще при Украине) и говорили, что мы нашли кусок земли. Потому что все мэры города, которые были раньше, говорили, что в городе нет земли, приют построить невозможно. Мы нашли свободный участок и передали его городу».

Но в итоге, как мы уже говорили, проект реализован до сих пор лишь частично. Ситуацию в итоге раскритиковали в Госдуме РФ. Крымские власти на посыл отреагировали. На днях глава администрации Елена Проценко выехала на место, но ситуация оказалась патовой – денег на приют нет.

Дмитрий Иванов, заместитель главы администрации Симферополя:

«Второй этап будет начат после того, как будет определен источник финансирования. На сегодняшний момент бюджетом муниципального округа Симферополь данные средства не предусмотрены».

Пока же приют для животных находится в стадии заморозки, непонятно, когда долгожданный объект все-таки появится в Симферополе в полноценном виде. А пока по улицам крымской столицы продолжают бродить голодные, побитые и несчастные друзья человека...

Нина АРХИПОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 564 от 31 января 2020 года

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Просмотров: 65 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:22

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