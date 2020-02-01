«Рынок рабов»

В Севастополе планируется снести почти 600 торговых объектов

Главное управление потребительского рынка и лицензирования Севастополя приняло решение о сносе 599 незаконных торговых объектов. В своем аккаунте в Интернете политтехнолог Сергей Михайлюк сообщил, что, согласно данным портала о госзакупках, начальная цена контракта составляет 18 млн 712 тысяч рублей. При этом, в случае если аукцион состоится, снести данные строения нужно будет до конца года. Вот и получается, что снос одного объекта заберет из городской казны 31 тыс. рублей, исходя из стоимости самого контракта. При этом не стоит забывать и о людях, которые работают на этих точках.

«Торговля на ходу»

Цифра – 599 объектов – не может не впечатлить. «Если считать, что средний стационарный ларек обеспечивает работой примерно 4 человек, то на выходе получается цифра в 2 тысячи 400 безработных уже к концу этого года. А ведь в списке, наверняка, есть и более солидные заведения, как тот же торговый комплекс на улице Хрусталёва, в котором работают десятки человек» – такое мнение было высказано по поводу происходящего на одном из интернет-форумов и нашло немалую поддержку пользователей.

По словам руководства главного управления потребительского рынка и лицензирования, всем пострадавшим продавцам будут предложены новые рыночные места, но, согласятся ли на них продавцы или же они отправятся осваивать новые специальности, пока неизвестно.

Прокомментировать ситуацию со сносом несанкционированных объектов торговли «КТ» попросил севастопольского экономиста Алексея Тихонова. «Я думаю, что по большей части вопрос о сносе данных несанкционированных торговых объектов уже решен. Это общая проблема, к примеру, конкуренция тех, кто продает товар вдоль дороги, будь то киоски или бабушки. По сути это торговля на ходу, с использованием потока. Но, помимо нее, существует еще и торговля через Интернет и торговые центры. То, что происходит сейчас, как бы это ни было жестоко, это современный этап развития. Все равно это будет происходить», – сообщил он.

Экономист рассказал, что с точки зрения занятости населения на данных торговых объектах тоже нет каких-то больших и нерешаемых проблем.

Алексей Тихонов:

«Те, кто сегодня работает на подобных объектах, не платят налоги, у них нет трудовых книжек, договоров и каких бы то ни было гарантий. Какой же это рынок труда? Это рынок рабов! В городе есть достаточное количество рабочих мест, но большинство людей, которые сегодня работают на несанкционированных объектах, не имеют документов, и поэтому новое трудоустройство будет для них проблематичным. Также остаются вопросы с санитарной системой. Куда, к примеру, они сейчас ходят в туалет?»

Экономист пояснил, что основную часть своей продукции эти продавцы закупают на оптовых рынках или складах и по сути их основная работа заключается в доставке этих товаров с крупного склада в мелкие торговые точки.

Напомним, что в 2018-2019 годах в Севастополе уже был произведен снос 228 объектов незаконной торговли, по которым отсутствовали правоустанавливающие документы. 138 из них были снесены силами привлеченных подрядных организаций, а еще 90 объектов предприниматели снесли самостоятельно. К примеру, тогда были снесены торговые точки на набережной Корнилова, которые перекрывали проход по набережной в районе Артиллерийской бухты. А также торговые объекты в районе севастопольского дельфинария.

Судебные тяжбы

Теперь же «под раздачу», вероятно, попадут объекты в районе Центрального рынка, на которых ранее продавали сувенирную продукцию. Ведь уже несколько месяцев они не работают и стоят без дела. Также, возможно, пострадает и торговый комплекс на улице Хрусталёва, 177а. Вот уже около года вокруг него продолжается судебная тяжба. При этом на сегодняшний день хозяйка комплекса пытается оспорить в Арбитражном суде решение Правительства Севастополя о сносе данного здания в течение шести месяцев, если за это время оно не будет приведено к параметрам, которые определены в разрешении на строительство центра.

Суд уже провёл заседание и в своём объяснении указал, что Правительство Севастополя предоставило собственнику альтернативу: или привести здание в соответствие с выданной документацией на строительство (а это значит, нужно снести самовольно построенные этажи), или полностью снести объект, – сообщает ForPost.

И ведь это уже не первый торговый центр, который пытаются снести на территории полуострова. К примеру, в конце прошлого года в Севастополе завершили разборку и демонтаж торгового комплекса «Диалог» на улице Большой Морской. В соответствии с решением суда от декабря 2018 года, собственникам предписывалось демонтировать два недостроенных верхних этажа (9 и 10). Кроме того, в августе прошлого года в крымской столице власти Симферополя снесли торговый центр «Куб» на площади Куйбышева.

Возмещение убытков

Но всё же некоторые предприниматели, отстоявшие свое право на «место под солнцем», пытаются и сегодня возместить понесенные ими издержки. Так, в начале января публичное акционерное общество «Муссон» обратилось в Арбитражный суд Севастополя с иском о взыскании с правительства региона убытков в виде неполученной прибыли, возникших в результате обеспечительных мер из-за закрытия ТЦ в 2018 году. Речь здесь идет о сумме иска в размере 1.478.789,66 рубля, а также – о расходах по уплате государственной пошлины в размере 27.788 рублей и по оплате услуг представителя в размере 125.000 рублей.

Владимир Плотка, владелец ТЦ «Муссон»:

«Когда нам со стороны Правительства Севастополя был предъявлен иск о сносе ТЦ „Муссон”, в обеспечительные меры включили пункт о запрете сдачи объекта в аренду. Мы сразу стали нести убытки, пришлось расторгать договоры аренды с предпринимателями. Когда обеспечительные меры сняли, мы посчитали убытки и решились их взыскать».

Ранее СМИ сообщали, что, по предварительным подсчётам, в результате закрытия ТРЦ «Муссон» предприятие недополучило доход в сумме около 94 млн рублей. Как следствие, предприятие недоначислило в бюджет региона около 12,5 млн рублей налога на добавленную стоимость и прибыль.

Тогда из-за закрытия комплекса сотни предпринимателей города лишились своих рабочих мест. За возобновление работы ТЦ выступили около 6,5 тысяч человек. Также пострадали и детские спортивные секции, которые размещались в закрытых помещениях комплекса.