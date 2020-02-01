Лозанна покорённая

Российские спортсмены стали сильнейшими на III зимних юношеских Олимпийских играх

Два года тому назад в аргентинском Буэнос-Айресе победителями общекомандного первенства на III летних юношеских Олимпийских играх впервые стала сборная России. И вот прошло два года, и молодые российские спортсмены вновь стали сильнейшими в общекомандном первенстве. Теперь на III зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.

Телеграмма от президента

Формат выхода нашего еженедельника позволил в предыдущем номере «КТ» только подробно рассказать о том, как завершилась «первая волна» зимнего спортивного фестиваля юношей и девушек 14-18 лет, в которую входили ски-альпинизм, биатлон, горнолыжный и конькобежный спорт, фигурное катание. А затем упорная борьба, особенно между сборными России и Швейцарии за общекомандный успех, развернулась во время «второй волны», в которой были представлены: бобслей, лыжный спорт (гонки, двоеборье, прыжки с трамплина), санный спорт, скелетон, сноуборд, фристайл, шорт-трек, кёрлинг и хоккей с шайбой. Как и первая, так и вторая волна тоже принесла успех юным россиянам. Они и возглавили десятку лучших зимних сборных, опередив и выступавшую вне конкурса Смешанную команду, за которую выступали ребята из разных стран мира, на равных условиях сражавшиеся за олимпийские награды.

В активе россиян новый рекорд зимних юношеских Игр (29 медалей), из которых 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых. За сборной России выстроились в «шеренгу»: Швейцария (10 + 6 + 8 = 24), Япония (9 + 7 + 1 = 17), Смешанная команда (6 + 6 + 6 = 18), Швеция (6 + 4 + 7 = 17), Австрия (6 + 2 + 5 = 13), Германия (5 + 7 + 6 = 18), Южная Корея (5 + 3 + 0 = 8), Норвегия (4 + 2 + 3 = 9), Китай (3 + 3 + 4 = 10), Франция (2 + 5 + 5 = 12).

Российских участников Игр-2020 в телеграмме поздравил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Вот что он писал: «Рад поздравить вас с триумфом на III зимних юношеских Олимпийских играх. Вы отлично подготовились к этим ответственным соревнованиям. Благодаря целеустремлённости и победному настрою выдержали серьёзную конкуренцию со стороны сильнейших спортсменов мира. Блестяще справились с поставленной задачей. Проявили себя как дружная, сплочённая команда, объединившая талантливых молодых спортсменов из многих регионов нашей страны. Конечно, от души поздравляю ваших тренеров и всех, кто помогает вам добиваться успехов. Желаю новых свершений и всего самого доброго».

Ну, а теперь, как мы и обещали нашим читателям, расскажем, как проходила борьба в тех видах спорта, которые в Лозанне были отнесены ко «второй волне».

Хоккей с шайбой

У 16-летних юношей в борьбе за титул олимпийского чемпиона участвовали шесть сборных, разделённых на две предварительные группы. И в первый же день в группе «В» встретились сборные России и Канады. Команды играли три периода по 15 минут каждый. На заполненных зрителями трибунах можно было встретить немало «разведчиков» из клубов НХЛ. Они не скрывали, что их интересуют российские «звёздочки» Матвей Мичков, Илья Мирошниченко, Михаил Гуляев и другие. И наши ребята своей игрой доказали, что заслуживают внимания. Им потребовалось восемнадцать минут, чтобы деморализовать соперника (4:0), и они довели матч до весомой победы – 6:2. Затем последовали разгромные выигрыши в группе над датчанами – 9:0, в полуфинале – над финнами – 10:1, в финале – над американцами – 4:0. Так подопечные молодого тренера Владимира Филатова, впервые завоевав титул олимпийского чемпиона, оставили на втором месте сборную США и на третьем – Канады.

Шесть сборных боролись за победу среди девушек. Впервые олимпийскими чемпионками стали хоккеистки Японии, переигравшие в финале сборную Швеции – 4:1. «Бронза» досталась сборной Словакии, победившей швейцарок – 2:1.

Санный спорт и скелетон

Сенсационным стал успех российских саночников в эстафете, где ими были повержены сверстники из Германии и Латвии. Выступавшие на одиночных санях Диана Логинова, Павел Репилов и на «двойке» Михаил Карнаухов и Юрий Чирва, смогли опередить немцев на 0,012 секунды и стали олимпийскими чемпионами. Но и в личных состязаниях они не остались без наград. Репилов завоевал «серебро», а Логинова и Карнаухов с Чирвой – «бронзу». А чемпионами в этих дисциплинах стали немецкие саночники.

Приятной неожиданностью стало «золото» нашей скелетонистки Анастасии Цыгановой, сумевшей обойти сильную немку Джозефу Шельмозер на 0,03 секунды, а среди парней первенствовал немец Лукас Нидеггер.

Шорт-трек и бобслей

В хоккейной коробке, где состязаются поклонники шорт-трека, как и у взрослых, так и среди юных, вне конкуренции были южнокорейцы, которые, как у ребят, так и у девушек, заняли по два первых места на дистанциях 500 и 1000 м. Среди парней первенствовали Чжеон Мин Ли и Сунву Чжан, а у девушек двукратной чемпионкой стала Ви Мин Сео, уже с самой лучшей стороны зарекомендовавшая себя в соревнованиях с женщинами. Ну, а на долю россиян досталось «серебро», которым была удостоена Юлия Берсенёва, выступавшая в эстафете за смешанную команду.

А вот молодые немецкие бобслеисты пока не смогли перенять мастерство своих старших товарищей. Зато явно успешно растят сильную смену в Румынии. Двое парней на бобах-одиночках – румын Андреа Роберт Ника и немец Александр Чудая, показав одинаковый результат, стали олимпийскими чемпионами, а у девушек сильнейшей стала румынка Джорджета Попеску.

Гонки, двоеборье, прыжки

Одним из самых медалеёмких на Играх-2020 был лыжный спорт, включавший в себя лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, что составляло двенадцать комплектов наград. Россияне, откровенно говоря, основные надежды связывали с гонками, так как двоеборье давно у нас в стране, как говорится, хромает на обе ноги, да и кроме юной трёхкратной чемпионки мира среди девушек Анны Шпынёвой пока особых талантов не замечается на трамплине.

К счастью, Аня сумела и в Лозанне подтвердить свой высокий класс, став первой российской олимпийской чемпионкой среди прекрасного пола по прыжкам с трамплина. А у парней лучшим был австриец Марко Вергёттер. Его победный порыв поддержали земляки Штефан Реттенеггер и Лиза Хирнер, уверенно первенствовавшие в гонке Гундерсона у двоеборцев. Увы, «не нашли» медалей в четырёх первых гонках наши лыжники. В кроссе у ребят победил норвежец с русскими корнями Николай Холомбе, сумевший опередить шведа Эдвина Ангера. А в спринте Ангер взял реванш, причём сразу над двумя братьями-близнецами Холомбе – Николаем и Александром. У девушек в аналогичных двух гонках олимпийской чемпионкой стала швейцарка Сири Виттер.

Была близка к пьедесталу почёта наша смешанная команда в прыжках с трамплина. Но Александру Тиханович, Владимира Малова, Анну Шпинёву, Данилу Садреева в заключительной попытке отправили на четвёртое место немцы, австрийцы и японцы. В гонке на 5 км среди девушек швейцарцы надеялись, что первой трёхкратной чемпионкой Игр-2020 станет Сири Виттер. Но юная хозяйка Олимпиады не выдержала морального напряжения и уступила 12,7 секунды шведке Марте Розенберг, по количеству наград (две золотые и серебряная) сравнявшись с нашей биатлонисткой Алёной Моховой. Пришёл успех и «на улицу» россиян. Гонку на 10 км выиграл Илья Трегубов, которому специалисты предрекают блестящее будущее.

Сноуборд и фристайл

Благодаря усилиям лоббистов из США, Канады, Японии, эти два вида спорта оказались самыми представительными на Играх, ведь в них разыгрывались восемнадцать комплектов медалей, за которые вели сражения на сноубордах (одна массивная лыжа) и в фристайле (две лыжи) в основном посланцы заокеанских и азиатских стран, альпийских держав.

У сноубордистов в борд-кроссе чемпионами стали швейцарец Валерио Джуд и Джози Бафф из далёкой Австралии, в слоупстайле – американец Дакси Хенриксен и бельгийка Еви Поппе, в хаф-пайпе – японцы Рука Ирано и его миниатюрная землячка Мацуки Оно, в биг-эйре – японцы Аме Кимато и Инарь Ясанума.

Если у сноубордистов россияне остались без наград, то во фристайле наши спортсмены сразу же нацелились на медали. Состязания у парней в ски-кроссе выиграл швед Эрик Вальберг, вторым за ним финишировал Артём Бажин, а третьим – Андрей Горбачёв, у девушек в этой дисциплине первенствовала швейцарка Мария Каролина Кристи, оттеснившая на третье место нашу Владиславу Балюкину. Среди девушек в слоупстайле лучшей была эстонка Келли Силдару, а у парней – американец Кирнан Фаган. Соревнование в хаф-пайпе у девушек выиграла китаянка Гу Айлин, а у парней – канадец Эндрю Лонжино. Победив в биг-эйре, Гу Айлин стала двухкратной чемпионкой Олимпиады, а у мальчишек сенсацию преподнёс чех Матей Свангер.

И наконец, смешанную эстафету сноубордистов и фристайлистов вы­играли швейцарцы, а вторыми финишировали россияне – Андрей Горбачёв, Мария Ерофеева, Анастасия Привалова, Евгений Генин.

Кёрлинг

Соревнования в этом виде спорта проводились с первого до последнего дня Игр. В «первой волне» соревновались смешанные составы сборных. Россияне Михаил Власенко, Николай Лысаков, Валерий Денисенко, Алина Фахуртдинова сумели пробиться в полуфинал, где, оспаривая бронзовые медали, переиграли сборную Новой Зеландии – 9:5, а олимпийскими чемпионами стали норвежцы, победившие в финале японцев – 5:4. А во «второй волне» смешанные команды в миксте боролись за личное первенство. Здесь «серебро» в паре с француженкой Чаной Бетоне завоевал Николай Лысаков.

IV зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в южнокорейском Канвондо.