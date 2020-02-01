Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Вопросы, которыми никто не занимался
Снова в строй
Золотое дно
Бесконечное обновление
Плохая пропаганда и двойные стандарты
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
РегионыСевастополь

Старинное здание и трамвайные рельсы

Работы на пл. Ушакова выявили интересные объекты

В Севастополе из-за редких находок приостановлена реконструкция центральной части города

Вот уже три месяца в Севастополе идет реконструкция улицы Большой Морской и прилегающей к ней территории. По плану проект предусматривает приведение в порядок инженерной инфраструктуры, тротуаров, дорог, установку лавочек, фонарей, навесов. Причем облагораживанию должны подвергнуться также и центральные площади города – Лазарева и Ушакова. И вот на минувшей неделе власти решили частично при­остановить строительные работы. Причиной стали исторические находки, обнаруженные строителями.

Дом Хлудова (справа) очень ­пострадал во время войны

Следы исчезнувшего транспорта

Несколько дней назад в ходе проведения земельных работ строители, выполняющие реконструкцию Большой Морской, обнаружили довоенные трамвайные рельсы. Об этом журналистам рассказала заместитель начальника Севнаследия Ирина Масликова: «Предположительно трамвайные рельсы. Точнее смогут сказать археологи после детального изучения. Работы на участке, где обнаружена находка, приостановлены, участок будет огражден на время проведения исследований».

Она также уточнила, что рельсы обнаружены в районе площади Лазарева. По ее словам, подрядчик реконструкции теперь должен заключить договор со специализированной организацией, которая сможет проанализировать находку.

Ирина Масликова:

«Конкретных находок – кусочков керамики или чего-то еще – здесь пока что нет. Я пока не вижу. Но это необходимо исследовать археологам – копаться в земле и искать историю без разрешений у нас неположено. Поэтому надеюсь, что квалифицированные археологи нам скажут, что здесь было раньше, и расскажут историю этого участка».

Трамваи ходили в Севастополе с 1898 по 1941 годы. При этом движение трамваев было открыто 12 сентября 1898 года, но строительные работы ещё продолжались, а регулярное движение началось только 19 декабря 1899 года.

Что же касается площади Лазарева, то в конце XIX века в этой части Севастополя сходились несколько трамвайных маршрутов. Здесь также располагался трамвайный разъезд Артиллерийской линии – одного из самых оживлённых маршрутов. Он начинался от площади Корнилова (сквер перед нынешним Дворцом детства и юности), затем спускался к Артиллерийской бухте, где находилась рыночная площадь, проходил по улицам Артиллерийской (ныне улица Щербака), Кази (ныне улица Генерала Петрова), Новороссийской, Херсонесской (ныне Адмирала Октябрьского), поворачивал на Большую Морскую и возвращался к нынешней площади Лазарева.

Во время войны, в 1941-44 гг., вся севастопольская трамвайная система была разрушена и больше не восстанавливалась.

Послевоенное создание площади

Часовня или дом Хлудова?

Помимо трамвайных рельсов, в центре города строители обнаружили и фрагменты старинного здания. По одной из первых появившихся версий, это могла быть часовня Св. Николая, давшая нынешней площади Лазарева ее первое название – «Площадь с часовней». Часовня появилась в 1893 году, тогда по всей России строили такие маленькие церквушки в честь спасения цесаревича Николая (будущего императора Николая II) от нападения фанатика-самурая, которое произошло двумя годами ранее в Японии. При советской власти эту часовню снесли за одну ночь в 1923 году.

В пользу этой версии, в частности, высказался, к примеру, экс-советник губернатора Севастополя по вопросам архитектуры и градостроительства Александр Измоденов. «Я полагаю, что обнаруженные фрагменты – это все же бывшая часовня. Но восстановить ее на прежнем месте невозможно. Я думаю, что ее нужно воссоздать в первоначальном виде, но в другом месте города. Необходимо выбрать достойное место, которое могут подсказать сами севастопольцы. Это мощный пример из истории архитектуры и истории города. Нужно исследовать имеющиеся находки и показать их всем, например, сделать музейную экспозицию, чтобы горожане могли ее увидеть и обсудить».

Но позже появилась другая версия: это могут быть фрагменты дома купца Василия Хлудова, который в 1893 году стал потомственным почетным гражданином Севастополя. В минувший вторник объект осмотрел председатель постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов. Он предположил, что, вероятнее всего, найденная кирпичная кладка – часть подвальных помещений дома Хлудова.

«До революции нынешняя площадь Лазарева была гораздо меньше. Большую её часть занимал дом Хлудова, по старой нумерации это улица Большая Морская, дом № 2, – рассказал Вячеслав Горелов. – Дом Хлудова принадлежал семье состоятельных купцов и меценатов, известных в России своим собирательством: они коллекционировали старинные русские рукописи, книги, иконы».

Двухэтажный дом в Севастополе был куплен Хлудовым в 1888 году и оценивался очень дорого, в 1905 году его стоимость составляла 43500 рублей. Второй этаж дома с 1890 года находился в распоряжении Севастопольского городского собрания, а на первом этаже располагались магазины, аптеки, рестораны, различные питейные заведения, страховое общество, печатное производство. Также в доме сдавались квартиры в аренду. В 1905 году здесь выступали гастрольные труппы, давались симфонические концерты, в ходе творческих вечеров знакомились с севастопольцами знаменитые писатели и поэты России.

В начале Первой мировой войны на втором этаже был сформирован временный госпиталь. А после революции, в мае 1919 года, в бывшем владении Хлудова открылся 1-й пролетарский клуб имени 3-го Коммунистического Интернационала. В 1922 году его сменил клуб «Пролетарская кузница» (от Морского завода). В 1923 году в бывшем доме Хлудова разместились сотрудники местных органов здравоохранения и образования. В 1925-м тут функционировал аппарат исполкома горсовета… Во время героической обороны Севастополя в 1941-42 гг. в подвале этого здания работала «подземная школа»: на послевоенном здании магазина «Черноморец» установлена соответствующая памятная доска. Но в годы войны вся площадь была разрушена и дом Хлудова сильно пострадал. И после войны уже не восстанавливался.

Анна БАТАНОВА
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 564 от 31 января 2020 года

Еще статьи:
Просмотров: 113 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:21

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Февраль 2020 (10)
Январь 2020 (71)
Декабрь 2019 (86)
Ноябрь 2019 (87)
Октябрь 2019 (88)
Сентябрь 2019 (87)

© 2008—2020, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru