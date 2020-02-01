Старинное здание и трамвайные рельсы

В Севастополе из-за редких находок приостановлена реконструкция центральной части города

Вот уже три месяца в Севастополе идет реконструкция улицы Большой Морской и прилегающей к ней территории. По плану проект предусматривает приведение в порядок инженерной инфраструктуры, тротуаров, дорог, установку лавочек, фонарей, навесов. Причем облагораживанию должны подвергнуться также и центральные площади города – Лазарева и Ушакова. И вот на минувшей неделе власти решили частично при­остановить строительные работы. Причиной стали исторические находки, обнаруженные строителями.

Следы исчезнувшего транспорта

Несколько дней назад в ходе проведения земельных работ строители, выполняющие реконструкцию Большой Морской, обнаружили довоенные трамвайные рельсы. Об этом журналистам рассказала заместитель начальника Севнаследия Ирина Масликова: «Предположительно трамвайные рельсы. Точнее смогут сказать археологи после детального изучения. Работы на участке, где обнаружена находка, приостановлены, участок будет огражден на время проведения исследований».

Она также уточнила, что рельсы обнаружены в районе площади Лазарева. По ее словам, подрядчик реконструкции теперь должен заключить договор со специализированной организацией, которая сможет проанализировать находку.

Ирина Масликова:

«Конкретных находок – кусочков керамики или чего-то еще – здесь пока что нет. Я пока не вижу. Но это необходимо исследовать археологам – копаться в земле и искать историю без разрешений у нас неположено. Поэтому надеюсь, что квалифицированные археологи нам скажут, что здесь было раньше, и расскажут историю этого участка».

Трамваи ходили в Севастополе с 1898 по 1941 годы. При этом движение трамваев было открыто 12 сентября 1898 года, но строительные работы ещё продолжались, а регулярное движение началось только 19 декабря 1899 года.

Что же касается площади Лазарева, то в конце XIX века в этой части Севастополя сходились несколько трамвайных маршрутов. Здесь также располагался трамвайный разъезд Артиллерийской линии – одного из самых оживлённых маршрутов. Он начинался от площади Корнилова (сквер перед нынешним Дворцом детства и юности), затем спускался к Артиллерийской бухте, где находилась рыночная площадь, проходил по улицам Артиллерийской (ныне улица Щербака), Кази (ныне улица Генерала Петрова), Новороссийской, Херсонесской (ныне Адмирала Октябрьского), поворачивал на Большую Морскую и возвращался к нынешней площади Лазарева.

Во время войны, в 1941-44 гг., вся севастопольская трамвайная система была разрушена и больше не восстанавливалась.

Часовня или дом Хлудова?

Помимо трамвайных рельсов, в центре города строители обнаружили и фрагменты старинного здания. По одной из первых появившихся версий, это могла быть часовня Св. Николая, давшая нынешней площади Лазарева ее первое название – «Площадь с часовней». Часовня появилась в 1893 году, тогда по всей России строили такие маленькие церквушки в честь спасения цесаревича Николая (будущего императора Николая II) от нападения фанатика-самурая, которое произошло двумя годами ранее в Японии. При советской власти эту часовню снесли за одну ночь в 1923 году.

В пользу этой версии, в частности, высказался, к примеру, экс-советник губернатора Севастополя по вопросам архитектуры и градостроительства Александр Измоденов. «Я полагаю, что обнаруженные фрагменты – это все же бывшая часовня. Но восстановить ее на прежнем месте невозможно. Я думаю, что ее нужно воссоздать в первоначальном виде, но в другом месте города. Необходимо выбрать достойное место, которое могут подсказать сами севастопольцы. Это мощный пример из истории архитектуры и истории города. Нужно исследовать имеющиеся находки и показать их всем, например, сделать музейную экспозицию, чтобы горожане могли ее увидеть и обсудить».

Но позже появилась другая версия: это могут быть фрагменты дома купца Василия Хлудова, который в 1893 году стал потомственным почетным гражданином Севастополя. В минувший вторник объект осмотрел председатель постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов. Он предположил, что, вероятнее всего, найденная кирпичная кладка – часть подвальных помещений дома Хлудова.

«До революции нынешняя площадь Лазарева была гораздо меньше. Большую её часть занимал дом Хлудова, по старой нумерации это улица Большая Морская, дом № 2, – рассказал Вячеслав Горелов. – Дом Хлудова принадлежал семье состоятельных купцов и меценатов, известных в России своим собирательством: они коллекционировали старинные русские рукописи, книги, иконы».

Двухэтажный дом в Севастополе был куплен Хлудовым в 1888 году и оценивался очень дорого, в 1905 году его стоимость составляла 43500 рублей. Второй этаж дома с 1890 года находился в распоряжении Севастопольского городского собрания, а на первом этаже располагались магазины, аптеки, рестораны, различные питейные заведения, страховое общество, печатное производство. Также в доме сдавались квартиры в аренду. В 1905 году здесь выступали гастрольные труппы, давались симфонические концерты, в ходе творческих вечеров знакомились с севастопольцами знаменитые писатели и поэты России.

В начале Первой мировой войны на втором этаже был сформирован временный госпиталь. А после революции, в мае 1919 года, в бывшем владении Хлудова открылся 1-й пролетарский клуб имени 3-го Коммунистического Интернационала. В 1922 году его сменил клуб «Пролетарская кузница» (от Морского завода). В 1923 году в бывшем доме Хлудова разместились сотрудники местных органов здравоохранения и образования. В 1925-м тут функционировал аппарат исполкома горсовета… Во время героической обороны Севастополя в 1941-42 гг. в подвале этого здания работала «подземная школа»: на послевоенном здании магазина «Черноморец» установлена соответствующая памятная доска. Но в годы войны вся площадь была разрушена и дом Хлудова сильно пострадал. И после войны уже не восстанавливался.