Как сохранить найденное?

Крымские археологи рассказали о сенсационных результатах работ

Несмотря на существенное сокращение финансирования, в Крыму динамично продолжаются археологические исследования. Причём весьма продуктивно. Как раз сейчас крымские археологи подводят итоги очередного полевого сезона. Пока научные отчёты ещё находятся в процессе написания, исследователи рассказали о некоторых наиболее интересных находках и открытиях.

Экономят на археологии

Главной особенностью прошедшего полевого сезона стало то, что объём средств, вкладываемых в археологию на полуострове, существенно сократился по сравнению, например, с 2017 или 2018 годами. Нехватка финансирования, говорят исследователи, – проблема очень серьёзная. Ведь важно не только раскопать, но и сохранить добытые находки для потомков. Для этого нужны консервационные работы, а чтобы они начались, у найденных памятников должен быть, грубо говоря, хозяин. Например, серьёзный государственный музей или заповедники. Они, в числе прочего, могли бы подключиться к финансированию археологических работ на подведомственных территориях.

Как бы то ни было, определённые средства всё-таки выделяются, благодаря чему достаточно серьёзные исследовательские работы проводились практически во всех регионах полуострова. Хотя, конечно, и с меньшим размахом, чем прежде.

Вадим Майко, директор Института археологии Крыма РАН:

«Очень интересные результаты получены нашей античной донузлавской экспедицией. В этом сезоне были интереснейшие результаты при раскопках городища Кульчук. Это уже четырнадцатый полевой сезон раскопок. Интересно то, что сейчас впервые удалось зафиксировать средневековые материалы. До этого были известны отдельные фрагменты керамики, относящейся к хазарскому времени, а в прошлом году удалось раскопать объекты, связанные с половецким периодом. Найдена достаточно хорошо датируемая керамика, материал второй половины XIII – XIV веков. До этого такого количества средневековых материалов на этом памятнике не было».

Удивительные находки

Интересные результаты дали раскопки, которые проводит экспедиция, исследующая позднескифские могильники сарматского времени на территории Бахчисарайского района. В прошлом году были исследованы интереснейшие погребальные сооружения – склепы и грунтовые могилы. Получен интересный материал первой половины V века нашей эры. В основном это предметы вооружения. К сожалению, они очень плохо сохранились, но реставраторам Бахчисарайского заповедника удаётся реставрировать бесценные находки.

Двигаясь дальше по хронологической шкале, следует отметить работу средневековой экспедиции, которая продолжала исследование очень интересного пещерного монастыря недалеко от Ялты – так называемой пещеры Иограф. В прошлом году были обнаружены пристроенные к ней сооружения, причём не только погребальные. Кроме того, были обнаружены редкие христианские находки, которые датируются средним византийским временем (X-XI века).

Продолжаются подводные разведки в Керченском проливе, который остаётся бездонной сокровищницей археологических находок. На его дне всё ещё встречаются затонувшие корабли и сброшенные столетия назад грузы. По словам исследователей, находить интересные вещи в этом районе можно бесконечно.

Сюрпризы древнего города

Продолжается многолетнее исследование пещерного города Эски-Кермен – византийской крепости, построенной в конце VI века и существовавшей до конца XIII века.

Александр Айбабин, директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ им. В.И. Вернадского:

«Нам впервые удалось раскопать целиком целый квартал жилых домов. Сейчас начали раскопки следующего квартала и исследование центральной части городища. Эски-Кермен – это не просто город. Это административный, экономический, военный и политический центр юго-западного Крыма. Сначала это была Готия, потом территория принадлежала Хазарскому каганату, потом его вернула себе Византия. При этом до сих пор не обнаружен центр Эски-Кермена с резиденцией архонта. Сейчас мы поставили перед собой задачу его найти».

Когда начали исследовать второй квартал, сделали открытие, которое в прошлом году даже стало небольшой сенсацией в научных кругах. На Эски-Кермене был найден новый храм, о котором раньше никто не знал. По словам исследователей, здание было спроектировано византийскими инженерами и построено из идеально обработанных прямоугольных блоков. В главной части храма полы вымощены плитами из плотного привозного известняка. В здании выявлены следы фресковой росписи: на некоторых фрагментах даже можно рассмотреть лики. Интересно, что найденные фрески полихромны – хорошо прослеживаются три цвета. Храм был построен в конце X – начале XI века и существовал до разгрома Эски-Кермена Ногаем в 1299 году. На территории открыто много костниц и могил – впоследствии храм был превращён в городское кладбище. Исследователям удалось раскопать его по всему контуру. В этом году планируется начать исследование примыкающих жилых построек.

Ещё одна важная находка прошлого года – костяное византийское стило (инструмент для письма). В юго-западном Крыму нечто подобное обнаружено впервые. Находка примечательна тем, что является свидетельством грамотности жителей Эски-Кермена.

Сейчас главная забота учёных – сохранение открытых строительных остатков. Эски-Кермен уникален тем, что это единственный город в горном Крыму. К тому же, помимо Херсонеса, это единственное древнее поселение на полуострове, где чётко прослеживается гипподамова система. То есть город строился не в качестве военного укрепления, а был тщательно спроектирован именно как место для мирной жизни.

Александр Айбабин:

«Мы хотим превратить Эски-Кермен в такой же туристический комплекс, как Херсонес, как зарубежные средневековые и античные памятники. Сейчас мы каждый сезон засыпаем и закрываем камнями найденные жилые дома. Но мы хотим закрепить кладки и дать возможность посетителям бывать в этом городе. Надеемся, уже со следующего года нам не придётся закрывать раскопы и мы сможем предоставлять их для обозрения туристам».

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