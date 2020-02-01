Симферополь без мусора и ям

Студенты хотят мести улицы, а руководство республики недовольно количеством запланированных к ремонту улиц

На этой неделе стало известно, что симферопольские коммунальщики уже почти укомплектовали штат дворников, увеличив его почти на две с половиной сотни человек. Впрочем, нужно еще несколько десятков и на эти вакансии, как оказалось, претендуют студенты, обучающиеся в крымской столице. Также руководство республики, покатавшись в общественном транспорте по улицам Симферополя, осталось недовольно количеством запланированных к ремонту улиц.

Популярные вакансии

Еще ноябре прошлого года симферопольское предприятие «Город», занимающееся, в том числе, уборкой столичных улиц, заявило о нехватке в своем штате почти трех сотен дворников и объявило о поиске сотрудников («КТ» в свое время упоминал об этом), открыв соответствующие вакансии. «Учреждение расширяет штат дворников, в связи с чем на постоянную работу приглашаются ответственные и исполнительные граждане. Сейчас вакантных мест на предприятии 290», – уточнили в пресс-службе городской администрации и сообщили, что по информации МБУ «Город», заработная плата у симферопольских дворников составляет 18,5 тысяч рублей плюс надбавка в размере 42% за интенсивность и качество выполнения работы. Дополнительные выплаты также назначаются за стаж работы дворником и выслугу лет. График работы – шестидневный. В рабочие обязанности входит уборка городских пространств от мусора, листвы и снега, поддержание чистоты на вверенной территории. При этом, дворники обеспечиваются всем необходимым инвентарем. В общем, условия, учитывая специфику, неплохие по меркам нашего региона. А еще через пару недель появилось и сообщение, что для финансового обеспечения вышеупомянутого расширения штата Симферополь получил из республиканского бюджета почти 150 млн рублей. Как сообщил тогда председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк на своей странице в Facebook: «Чтобы сделать крымскую столицу чистой и привлекательной, необходимо добавить в штатное расписание еще 292 дворника. К сожалению, средств на это в местном бюджете пока не хватает. Поэтому принято решение уже с 1 января 2020 года выделить на эти цели порядка 147 млн рублей из республиканского бюджета». Также глава крымского правительства рассказал, что по республике в 2020 году «для доукомплектования подразделений, которые занимаются уборкой», муниципальным образованиям выделят почти 600 млн рублей. И для улучшения качества уборки городских и поселковых территорий к уже имеющейся будет дополнительно приобретена коммунальная техника. Гоцанюк подчеркнул, что покупка коммунальной техники будет производиться за федеральные средства. Здесь, как выяснилось, речь идет примерно о более чем ста единицах коммунальной техники для крупных городов и около 70-80 – на районные центры.

С тех пор прошло почти полтора месяца и буквально пару дней назад на оперативно-хозяйственном совещании в симферопольской городской администрации директор МБУ «Город» Антон Подабед заявил, что в штат предприятия уже принято 237 новых работников и перспективой трудоустройства в качестве дворников массово начали интересоваться симферопольские студенты. «Работа по привлечению идет ежедневно, – рассказал Подабед. – Пошли звонки сейчас от студентов, как ни странно, и очных, и заочных форм обучения. Мы рассматриваем вариант организации второй смены работников именно по пешеходным зонам, чтобы люди могли работать с двух часов дня».

Недостаточно ремонта

На тему благоустройства и содержания в приличном состоянии симферопольских улиц на этой неделе появилась и еще одна информация. Но касается она не уборки, а уличного ремонта. В частности, по итогам выезда-проверки главы республики в сопровождении руководства администрации крымской столицы, глава республики заявил, что считает недостаточным количество улиц Симферополя, подлежащих ремонту в 2020 году. «К сожалению, план на 2020 год включает в себя ремонт лишь 122 объектов. Считаю, что это неприемлемо, тем более что президент Владимир Владимирович Путин оказал нам максимальную поддержку, выделил необходимые средства и инструменты для того, чтобы мы показали достойный результат. Более того, крымчане также ждут от нас реальные дела и положительные изменения, а не точечное устранение существующих проблем. В этой связи считаю необходимым пересмотреть подход к поставленным задачам и включить в план работ смежные улицы с теми, которые попадают в список на текущий год», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Во время проверки глава республики осмотрел большую часть улиц города, включая частный сектор, территории многоквартирных домов, проездные территории, дороги. По словам главы, до середины февраля будет опубликован план ремонта с адресами, сроками проведения ремонта и схемами перекрытия дорог на время работ.

Что же касается упоминания президента в этом контексте, то речь идет о проведенном в начале этого года совещания в Ялте, где Путин призвал местные власти сосредоточиться на улучшении жизни крымчан. В частности, президент обратил внимание на необходимость благоустройства придомовых и общественных территорий, реконструкцию инженерных сетей, решения экологических проблем. Глава республики в свою очередь сообщил, что более 300 общественных пространств и около 320 придомовых территорий будут отремонтированы в Крыму за три года.