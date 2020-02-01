Спекуляции и давление

Обсуждались проблемы воды, новые санкции, последствия провокации в Керченском проливе и судьба собак со стройки

На этой неделе украинские сайты и СМИ, рассказывающие, в том числе, о новостях, так или иначе связанных с жизнью Крыма, сообщали о приостановке следствия по делу украинских военных моряков, захваченных в плен возле Керченского пролива, об очередной инициативе ЕС расширить санкции, о водообеспечении полуострова. Ну и без антироссийской пропаганды, конечно, не обошлось.

Почувствуйте разницу

Как порой можно извратить информацию в погоне за эффектом пропаганды. Антироссийской пропаганды в данном случае. А дело вот в чем. Несколько дней назад российские СМИ опубликовали информацию о том, что нескольким десяткам собак, «прибившихся» на стройплощадки в период возведения Крымского моста, нужно искать новое место жительства. Стройка ведь закончена, и животным теперь негде жить. Казалось бы, вполне нейтральная новость. Но для антироссийской пропаганды и такой повод сгодился, как оказалось. «В оккупированную Керчь привезут свору голодных бродячих собак», – сообщает украинский сайт. Как говорится, почувствуйте разницу. А далее по тексту добавляются детали, призванные, видимо, еще более шокировать аудиторию этого украинского информационного ресурса. К примеру, такие: «Местные жители разделились на два фронта – «за» и «против», потому что в городе с ними проблема – 14000 голов, часть из которых кусается».

Очередные персональные...

Как сообщает украинский сайт, Европейский Союз расширил список лиц, против которых введены персональные санкции из-за вхождения Крыма в состав России. Решение было принято 28 января по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Уточняется, что санкции связаны с местными выборами, проведенными в Крыму в сентябре 2019 года, и заключаются в добавлении нескольких лиц в «черный список» тех, кому запрещен въезд в ЕС и чьи активы на территории блока заморожены. В этот перечень попали руководители исполнительных органов власти Республики Крым и Севастополя. В частности, под европейские санкции попали временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Также в список включены руководитель городской избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко и другие лица.

Также, со ссылкой на европейские дипломатические круги, известно, что расширение санкций пытался блокировать Кипр, «который таким образом пытался принудить ЕС к более жестким санкциям против Турции в связи с буровыми работами в экономической зоне острова».

Приостановили следствие

Сайт украинского телеканала сообщает, что «Россия приостановила предварительное следствие по делу украинских военных моряков, захваченных в плен возле Керченского пролива». Речь здесь идет об известных событиях ноября 2018 года, когда два малых бронированных артиллерийских украинских катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый украинский буксир «Яны Капу» совершили провокацию в Керченском проливе, пытаясь пройти из Черного в Азовское море. Тогда же российскими пограничниками были задержаны 24 члена экипажа этих катеров и буксира.

При этом сайт ссылается на информацию, полученную от координатора группы адвокатов украинских моряков Николая Полозова. «Сегодня (27 января. – Ред.) следователь Следственного управления ФСБ сообщил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу украинских военных моряков», – сообщает Полозов. Также координатор группы адвокатов уточняет, что «основания и мотивы решения неизвестны, они станут понятными после получения защитой копии постановления следствия».

«Всплыл» бывший чиновник

На днях из политического небытия «всплыл» бывший глава Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын. И в эфире одного из украинских телеканалов поспекулировал на теме водоснабжения Крыма. Дескать, на полуострове всё острее ощущается нехватка питьевой воды и это может стать «важным козырем Украины в противостоянии с Россией». По его словам, «проблема с водой – единственная, которая может принудить Кремль к переговорам по Крыму». «Единственная проблема, по которой они будут вынуждены по Крыму говорить всегда – это проблема водоснабжения. Они могут строить мосты, могут давать электроэнергию, добывать наш газ на шельфе Черного моря. Но они никогда без днепровской воды и Северо-Крымского канала не решат проблему водоснабжения Крыма», – заявил Куницын. Но за кадром, как, в общем-то, и положено в нынешних украинских пропагандистских сюжетах, осталось главное – то, что российский президент неоднократно сообщал, что статус российского полуострова является темой, которая закрыта для обсуждения раз и навсегда.