Чего только по пьянке не происходит...

Вечные проблемы от вечнозеленого змия

Россия по количеству убийств находится если не в числе лидеров, то в первой половине мирового «убойного списка». В Швеции, например, убивают в три раза меньше. В России подавляющее число убийств – «бытовуха» по пьяной лавочке. А в Швеции по причине злоупотребления спиртным не убивают. У них большинство мокрых дел совершается уличными бандами мигрантов, борющимися за сферы влияния. Там людей гробят, как правило, с применением автоматического оружия и взрывчатки, у нас же в ходу кухонные ножи и ударный инструмент типа сковородок, табуреток, кирпичей. В гораздо больших масштабах с помощью вышеперечисленного реквизита россияне своих соотечественников еще и калечат…

Яркие примеры алко-безобразий

Один житель Воронежской области провел новогодние и постновогодние праздники в славном городе-герое Севастополе. Возвращался домой гражданин на поезде. Сидел в отсеке плацкартного вагона один, взгрустнул и принялся разгонять тоску с помощью сорокаградусной. И так разогнался, что вскоре посетила его белая горячка. Не отдавая отчета в своих действиях, гражданин схватил нож, ворвался в соседний отсек и стал кромсать сидевших там 22-летнего парня, родом из Астраханской области, и 18-летнюю девушку. Парню удалось как-то отбиться от буяна, а вот девушка получила тяжелое ранение и потеряла много крови. Всё могло закончиться гораздо хуже, если бы не транспортные полицейские, сопровождавшие состав. Они вовремя подоспели к месту кровавой драмы и скрутили буяна. А на станции Владиславовка Кировского района передали задержанного своим коллегам, на этой же станции пострадавших забрала скорая помощь и доставила в больницу. Но если парню раны обработали и отпустили домой, то девушку пришлось госпитализировать. Сейчас следствие решает, насколько серьезными были ее повреждения и по какой статье возбуждать уголовное дело.

Беспрецедентный случай в минувшие выходные произошел в Сакском районе. Ночью сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль «Хонда». Даже беглого взгляда на водителя было достаточно, чтобы понять: он в состоянии алкогольного опьянения. Более того, человек находился за рулем незаконно, поскольку решением суда был лишен прав на управление автомобилем. Когда тут же полицейские стали составлять протокол в отношении нетрезвого водителя-нарушителя, откуда ни возьмись, появились пешочком два его товарища. Оба, мягко говоря, навеселе. Появившиеся сразу стали качать права и требовать, чтобы их дружка отпустили. Непреклонность правоохранителей только распаляла пьяных. Оба так завелись в нападках на полицейских, что один не выдержал, схватил с земли булыжник и разбил им окно в автомобиле ДПС. Естественно, после этого хулиганов скрутили и доставили в отдел внутренних дел. Сейчас в отношении гражданина, который повредил автомобиль, составлен протокол за мелкое хулиганство, но этим может не ограничиться, поскольку за публичное оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей предусмотрена уголовная ответственность.

За очень циничное правонарушение предстанет перед судом житель села Ястребцы Джанкойского района. Он на своих «Жигулях» колесил по проселочным дорогам. В салоне авто находились также друг водителя, сидевший сзади, и подруга с двухлетней дочкой на руках, сидевшая на переднем пассажирском сиденье. Все трое взрослых находились в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому водитель превышал скорость и плохо следил за дорогой. В итоге машина, перевернувшись, залетела в кювет. В результате данного кульбита двухлетняя девчушка вылетела из «Жигулей» через разбитое лобовое стекло и погибла на месте. Хотя, может быть, ее еще бы удалось спасти, но взрослые, включая мать ребенка, в испуге сбежали с места происшествия, а мертвая девочка так и осталась в кювете.

Понемногу обо всём

В Джанкое правоохранители задержали 30-летнего местного наркодельца. В его квартире в ходе обыска был обнаружен сверток черной изоленты, внутри которого находились 18 полимерных пакетиков с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, это не что иное, как так называемая «соль», опасный синтетический наркотик. За это соленое хранение джанкоец может получить до десяти лет лишения свободы.

Еще одного наркодельца полицейские схватили в Красноперкопске. Этот 33-летний гражданин был задержан утром в своей квартире как раз в тот момент, когда пытался толкнуть «соль» зашедшим на огонек потребителям. Как уверяет задержанный, товар он купил в Интернете, а получил его бесконтактным способом через так называемую закладку.

В Симферополе задержан 15-летний отморозок, который ночью на улице напал на 40-летнего жителя крымской столицы. Юный грабитель не только избил свою жертву, но и вывернул у мужчины из карманов несколько тысяч рублей и дорогой мобильный телефон. Общий ущерб составил 22 тысячи рублей. Поскольку грабитель уже был судим, после задержания его до суда поместили под арест.

Железнодорожное полотно симферопольского вокзала неудачно перешел 33-летний, ранее неоднократно судимый столичный житель. Он так пошел напролом по рельсам, что был немедленно остановлен транспортными полицейскими и препровожден куда следует для составления административного протокола. А заодно у мужчины провели и личный досмотр, и надо же – в его карманах было обнаружено 50 охотничьих и малокалиберных патронов. Разрешения на свой опасный груз человек не имел. Патроны были направлены на экспертизу, а по факту их изъятия было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ – «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка оружия, его основных частей, боеприпасов».

Опять же в крымской столице правоохранителями раскрыт угон. Всё началось с того, что в полицию Симферополя обратился 22-летний житель Красногвардейского района с заявлением, что у него пропал автомобиль, причем не откуда-нибудь, а со станции техобслуживания, куда человек сдал свои «Жигули» на ремонт. Куда испарилась машина, долго искать не пришлось. Оказалось, ее увел 46-летний мастер СТО, покататься решил немного. Машина уже возвращена владельцу, а в отношении угонщика возбуждено уголовное дело. Кстати, он уже был судим, но не за чужое имущество, а за своих детей, которым не платил алименты.

В крымской столице на ниве народного просвещения отличился 18-летний житель Бахчисарайского района. Он заглянул в одну из школ города, причем прямо в учительскую, и стащил со стола дорогой мобильный телефон, оставленный 40-летней учительницей.

Вора с добычей поймали достаточно быстро.

А в одном из сел Красноперекопского района 52-летний местный крестьянин обчистил свою 33-летнюю соседку. Мужчина заглянул к даме с дружеским визитом, он частенько бывал у нее в гостях. Но хозяюшки дома не оказалось. Тогда гость решил без разрешения посетить ее жилище. Он повредил окно, залез внутрь, взял себе на память ТВ-тюнер и был таков. Когда женщина вернулась и обнаружила пропажу, то сразу обратилась в полицию. Вора установили быстро, он моментально во всем сознался, заявил, что погорячился, и вернул тюнер. Однако за свою горячность вороватому крестьянину все равно придется отвечать по уголовной статье.