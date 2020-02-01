На чьём стоим?

Можно ли продать дом без земельного участка

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем, можно ли продавать недвижимость без земли, на которой она находится. Ваш юрисконсульт — ­Артём Шабанов.

Ситуация первая

Многих интересует, можно ли продать дом без участка, по действующему законодательству? Этот вопрос часто встречается на практике. Жилой дом можно продать без земельного участка, если этот земельный участок не принадлежит продавцу на праве собственности. В остальных случаях продать жилой дом без земельного участка нельзя. Рассмотрим варианты.

Ситуация первая – жилой дом и земельный участок находятся в собственности у одного хозяина.

Подпунктом 5 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ установлен принцип единства судьбы земельного участка и расположенного на нем жилого дома. Если продавец жилого дома является собственником земельного участка, на котором этот дом расположен, то при продаже дома к покупателю также переходит право собственности на земельный участок, занятый жилым домом и необходимый для его использования. На сделку предоставляется два пакета документов на строение и на участок.

Исключением, в частности, является ситуация, когда продается часть жилого дома, которая не может быть выделена в натуре вместе с частью земельного участка. В этом случае земельный участок поступает в общую долевую собственность продавца и покупателя.

Ситуация вторая и третья

Ситуация вторая – дом в собственности, земля в собственность не оформлена.

Если земельный участок, на котором расположен жилой дом, не является собственностью продавца дома, а принадлежит ему, например, на праве аренды, безвозмездного пользования или на ином вещном праве, то предметом купли-продажи является только жилой дом. В этом случае одновременно с договором купли-продажи дома может быть составлен договор переуступки права аренды. Договор аренды не должен быть просроченным. Все права и обязанности указанные в договоре аренды, перейдут, к новому арендатору.

Земельный участок может принадлежать собственнику дома на основании договора на бессрочное пользование, пожизненного наследуемого владения, то есть основанием является пользование данным земельным участком, а не собственностью продавца. В этом случае жилой дом или часть дома продать можно без земли, но в договоре купли-продажи надо обязательно указать, что жилой дом расположен на земельном участке на основании такого документа.

Ситуация третья – можно ли продать целый дом, а часть земли оставить себе?

Это возможно после того, как будет проведено разделение участка, надо пригласить кадастрового инженера и провести процедуру размежевания, постановки на кадастровый учет двух участков, один с домом, другой свободный. После этого можно продавать дом с участком, на котором дом расположен фактически. Но в этом случае нужно соблюдать минимальные размеры земельных участков для конкретной местности.

Ситуация четвертая – у дома и земельного участка разные частные собственники.

Этой ситуации в принципе не должно быть, но бывает, особенно для старой недвижимости (до 2001 года). Эту ситуацию надо привести в соответствие закону. Владелец дома обязан оформить участок под домом путем выкупа или оформлением договора аренды с владельцем участка.

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