Память как место преступления

Крымчане считают, что мародёр, многократно осквернявший место массового захоронения, не получил по заслугам.

Гробокопатель

В пятницу, 24 января, стало известно, что на братской могиле на 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия, где, по оценкам историков, захоронено от 12 до 18 тысяч расстрелянных фашистами мирных жителей крымской столицы (в основном в 1941 году, но и позже, на протяжении гитлеровской оккупации, нацисты там казнили и закапывали своих жертв), задержан мародёр-рецидивист.

70-летнего Георгия Полещука уже дважды судили за разграбление этого мемориала. Оба раза его подельником выступал собственный сын. Мародеры копали вертикальные шахты и рылись в человеческих останках на глубине более трех метров. Свои раскопы они тщательно маскировали.

В 2013 году украинский суд приговорил Георгия Полещука к 4 годам лишения свободы. Тогда он отбыл менее половины срока и был выпущен условно-досрочно.

В июле 2017 года Полещука снова задержал наряд полиции и опять-таки у расстрельного рва. Судили рецидивиста по статье, предусматривающей ответственность за покушение на повреждение объектов культурного наследия, совершенное в группе. Полещук получил полтора года колонии строгого режима. Статью за надругательство над могилой умерших и действия, оскорбляющие память о Великой Отечественной войне, не применили, а ведь она предусматривает более суровое наказание, до пяти лет лишения свободы. В прошлом году заключённый подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. На суде ссылался на ухудшившееся здоровье и искреннее раскаяние. Тогда в досрочном освобождении ему было отказано. В октябре Полещук вышел на свободу.

И вот, всего несколько месяцев спустя, мужчина снова оказался на своём излюбленном месте преступления. Задержание произошло незадолго до Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января.

«В Крыму нет еврейской семьи, прах родственников которой не находится в этом расстрельном месте, среди десятков тысяч безвинных жертв фашизма, – отметил председатель региональной национально-культурной автономии евреев РК Анатолий Гендин. – Когда в прошлом году рассматривалось дело по условно-досрочному освобождению Полещука, я не верил ни одному его слову. Этот человек не раскаивался и никогда этого не сделает».

Порочная практика

Непонятно, кого винить за излишнюю мягкость в отношении приговоров крымскому мародёру. Но когда-то советские СМИ были весьма непреклонны в отношении «лицемерия “милосердных” и “демократических” западных трибуналов», по вине которых многим карателям, принимавшим непосредственное участие в массовой казни под Симферополем, удалось выйти практически сухими из этой мутной воды.

Так, фельдмаршала Эриха фон Манштейна, непосредственно отдававшего приказы об уничтожении евреев, партизан, подпольщиков и коммунистов в Крыму – и на 10-м километре в частности, британский трибунал сначала приговорил к 18 годам тюрьмы; позднее срок был снижен до 12 лет. Еще позже, в 1953-м, он, совсем как Полищук, был освобождён «по состоянию здоровья». После чего благополучно прожил ещё два десятилетия, трудясь в качестве внештатного советника по вопросам обороны, организации немецкой армии и разработки военной доктрины ФРГ.

Непосредственный исполнитель казней, оберштурмбаннфюрер СС Карл Рудольф Вернер Брауне, командир зондеркоманды «11б», вспоминал: «Карательный взвод, который в данном случае состоял из 8 или 10 человек полицейской роты, прикреплённой к нам, был размещён на другой стороне противотанкового рва. Приговоренные расстреливались как можно быстрее сзади». Брауне, а также Отто Олендорф, Хайнц Герман Шуберт и Вилли Зайберт были привлечены в качестве обвиняемых во время Нюрнбергского процесса в 1945-1946 гг. Их признали виновными сразу по нескольким статьям обвинения и приговорили к смертной казни через повешение. Но в отношении Шуберта и Зайберта приговор так и не был приведён в исполнение, американские суды заменили его длительным тюремным заключением. Обоих освободили досрочно.

Откровения поэта

Говорят, за то, что на 10-м километре Феодосийского шоссе появился скромный обелиск в память о погибших, следует благодарить поэта Андрея Вознесенского, написавшего ставшую знаменитой поэму «Ров». В ней есть такие слова: «…Не вскрывайте гробниц. / Разразится оттуда война. / Не порежьте лопатой / духовных грибниц! / Повылазит страшней, чем чума. / Симферопольский не прекратился процесс…» И это не абстрактный призыв, это результат шока от увиденного на том самом месте в далёком и ещё советском 1986-м.

«7 апреля 1986 года мы с приятелями ехали от Симферополя по Феодосийскому шоссе. Часы на щитке таксиста показывали 10 утра… Здесь, под городом, на 10-м километре, во время войны было расстреляно 12 тысяч мирных жителей», – писал Андрей Вознесенский в «Послесловии» к своим «Воспоминаниям». И далее: «…Мы, разомлев от солнца, медленно брели от шоссе. И вдруг – что это?! На пути среди зелёного поля чернеет квадрат свежевырытого колодца; земля сыра ещё. За ним – другой. Вокруг груды закопанных костей, истлевшая одежда. Чёрные, как задымленные, черепа… Это было не в кинохронике, не в рассказах свидетелей, не в кошмарном сне – а здесь, рядом. Вот только что откопано. Череп, за ним другой. Два крохотных, детских. А вот расколотый на черепки взрослый. “Это они коронки золотые плоскогубцами выдирают”. Сморщенный женский сапожок. Боже мой, волосы, скальп, детские рыжие волосы с заплетённой косичкой! Как их туго заплетали, верно на что-то ещё надеясь, утром перед расстрелом!.. Какие сволочи! Это не литературный приём, не вымышленные герои, не страницы уголовной хроники, это мы, рядом с несущимся шоссе, стоим перед грудой человеческих черепов. Это не злодеи древности сделали, а нынешние люди. Кошмар какой-то. Сволочи копали этой ночью. Рядом валяется обломленная сигаретка с фильтром. Не отсырела даже. Около неё медная прозеленевшая гильза… Черепа лежали грудой, эти загадки мирозданья – коричнево-тёмные от долгих подземных лет – словно огромные грибы-дымовики. Глубина профессионально вырытых шахт – около двух человеческих ростов, у одной внизу отходит штрек. На дне второй лежит припрятанная, присыпанная совковая лопата – значит, сегодня придут докапывать?!.. А люди, спокойно мчавшиеся по шоссе, наверное, подшучивали: “Кто-то опять там золотишко роет?” Да все с ума посходили, что ли?! Рядом с нами воткнут на колышке жестяной плакат: “Копать запрещается – кабель”. Кабель нельзя, а людей можно?» Правильные вопросы, на которые, как выясняется, до сего дня не даны правильные ответы.