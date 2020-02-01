Как решали проблему водоснабжения наши мудрые предки

Песня «Почему я водовоз», ставшая настоящим гимном важной роли воды в жизни человека, пошла в народ в далёком 1938 году, после выхода на экраны музыкальной комедии «Волга-Волга». «Отдыхаем – воду пьём, / Заседаем – воду льём, – / И, выходит, – без воды / И ни туды и ни сюды!..» – так незатейливую правду жизни озвучил автор текста песни Василий Лебедев-Кумач. В Крыму о том, что воду надо не лить, а ценить на вес золота, казалось, знали испокон веков.

Средневековье: утраченные технологии

В издании «Сообщения Государственной Академии истории материальной культуры» № 9/10 за 1932 год советские археологи сообщали сведения, которые могут представлять практический интерес для тех, кто хочет решить проблему водоснабжения Крыма раз и навсегда. «В Крыму нет высоких гор, на вершинах и на гребнях которых могли бы накапливаться снег и лед, питающие горные ручьи и речки постоянным дебитом воды; даже высшая точка прославленного Чатырдага имеет лишь немного больше 1500 м над уровнем моря. Поэтому… на реки водоснабжение рассчитывать не может. На них фактически никто и не рассчитывает в городах Крыма», – говорится в статье. Но не в этом суть. Не на этом акцентировали внимание археологи. Не на этом, и даже не на колодцах, о которых некогда с восторгом писал польский путешественник Мартин Броневский, побывавшим в 1578 году в качестве посла польского короля Стефана Батория при дворе крымского хана. Советским археологам куда интересней показались крымские родники и источники. А ещё интереснее тот факт, что «эти родники и источники очень своеобразны». И «для их использования уже в очень отдаленные времена были устроены особые каптажные галереи и водопроводы, в настоящее время в большинстве заброшенные». Кроме того, ими были обнаружены «определенные указания, на то, что делались – и, по-видимому, не безуспешно – попытки использовать самый принцип образования родников в целях искусственного добывания воды из воздуха».

Отвечая на вопрос: «Почему же ещё в екатерининские времена при присоединения Крыма к России не было ничего сделано для поддержания в исправном виде таких высокотехнологичных гидросооружений?», авторы приходят к выводу, что, вероятно, всему виной национальный менталитет. Мол, когда привык получать воду из многоводных рек, то вряд ли обратишь внимание на какие-то там найденные в Крыму мудрёные приспособления для собирания воды «по мелочам». Теперь это называется «учитывать региональную специфику».

Наиболее «специфичным» крымским гидросооружением советским археологам показался гигантский конденсатор в районе Эски-Кермена. Учёные сообщали: «Техника водоснабжения в горном Крыму заключается прежде всего в уловлении максимального количества осаждающейся на поверхности и просачивающейся вглубь гигроскопической породы росы; вторая забота – проведение уловленной воды из наиболее для этого благоприятных мест к потребителю, т. е. в город или на поля и в сады, виноградники и т. п. В ближайших окрестностях все того же Эски-Кермена можно изучить и добывание воды в больших количествах, и ее проводку к месту употребления. Работы в этом направлении за неимением средств, к сожалению, не доведены до конца, но обещают много интересного и практически важного».

Новое время: недопонятая специфика

Крымская специфика, увы, так и не была понята до конца. Многочисленные путешественники, посетившие Крым после его присоединения к России, в своих трудах акцентировали внимание скорее на том, как выглядели гидросооружения на полуострове, нежели задумывались, как они работают и почему здесь испокон веков водную проблему решали именно таким способом.

Один из самых образованных людей мусульманского мира Эвлия Челеби (1611-1682), к примеру, описывая крымские объекты водопользования, выразительно называл их «места отдохновения души», «услада сердца», «места блаженства души» и приводил тексты строительных надписей-тарихов. Сообщал он и сведения об устройстве гидросооружений: степные «колодцы в 100, 70 или 50 куладжей глубины», «колодцы с водяными колесами» в Гезлеве, колодец «в виде башни» с 50 ступенями на Мангупе и др. Для историков информация бесценная, для технарей, увы, слишком скудная. Как и весьма поэтичный пассаж о том, что «благодетели устроили источники в разных местах, и жаждущий народ, с Божьего согласия, утоляет жажду». Это самое «с Божьего согласия» вряд ли можно считать технологическим ноу-хау.

Советская эпоха: больше водохранилищ, хороших и разных

В советское время в Крыму постоянно наращивалось количество водохранилищ. К примеру, Симферополь до революции снабжался за счет мелких родников и аллювиальных подземных вод Салгира и его притоков. В 1928 году было сооружено Аянское водохранилище у северных подножий Чатырдага, и город стал получать воды в 16 раз больше, чем в 1913 году.

В 1955 году появилось Симферопольское водохранилище. Изначально оно главным образом предназначалось для орошения сельскохозяйственных угодий, для подачи воды на Симферопольскую ГРЭС и, как резерв, для водоснабжения города. Первые несколько лет его использовали и как зону отдыха. Затем, по мере увеличения водного голода Симферополя, его все в большей степени стали использовать для питьевого водоснабжения.

В 1974 году по той простой причине, что первые два ранее построенные водохранилища уже не могли полностью удовлетворить потребности города, в Крыму соорудили новое – Партизанское на реке Альме. Из него в первые годы работы поступало почти две трети воды, необходимой Симферополю. Но и это окончательно не решило проблемы. Так, в середине 70-х годов положение оказалось настолько серьезным, что пришлось передать Симферополю часть воды из Ивановского водозабора, снабжающего Евпаторию. В 1976 г. водовод Ивановка – Симферополь вошел в строй.

Но и при этом водный дефицит в Крыму не был ликвидирован. Особенно он сказался в засушливые 1982-1984 годы. И тогда ускоренными темпами стало завершаться строительство нового, Межгорненского водохранилища объемом 50 млн куб. м.

Наши дни: то ли ещё будет

«По состоянию на 24 января 2020 года объем наполнения наливных питьевых водохранилищ восточной части Крыма составляет 28,4 млн кубометров, или 30% от проектного объема. Водохранилища естественного стока заполнены на 38 %, их объем составляет 96,596 млн кубометров воды», – говорится в сообщении пресс-службы Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики.

В ведомстве отметили, что в данный момент продолжается работа по решению вопросов обеспечения водоснабжением Керчи, Феодосии, Ленинского ­района, Белогорска. Также ведутся работы по переброске воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ по реке Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал, а из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского подземных водозаборов с дальнейшей перекачкой ее в водохранилища Восточного Крыма.

На данный момент Симферополь остается единственным малообеспеченным в плане воды регионом полуострова, заключили в Госкомитете.