Зимний коллаж

Где искать дары леса, почем голубое топливо для народа и кого посетит «бог ремонта»

Многоэтажки помолодеют

В 2020 году в Симферополе капитально отремонтируют 21 многоквартирный дом

Власти Симферополя приняли постановление о ремонтных работах в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в 2020 году. Соответствующий документ размещен на официальном сайта городской администрации.

Постановление принято в соответствии с краткосрочным планом по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Крыма на 2016 - 2045 годы, утвержденной Совмином в 2015 году. Вот такой список дают местные власти: бул. Ленина, дом 1/7 (ВДИС, кровля, подвал, фасад, фундамент); ул. Баррикадная, д. 61 (ВДИС); ул. Гагарина, д. 9А (ВДИС); ул. Гоголя, д. 47 (кровля, фасад); ул. Желябова, д. 15 (кровля, фасад); ул. Желябова, д. 37/4 (кровля, фасад); ул. Жуковского, д. 20 (кровля, фасад); ул. Жуковского, д. 33/9 (кровля/фасад); ул. Карла Маркса, д. 33/10 (кровля, фасад); ул. Карла Маркса, д. 42 (ВДИС, подвал, фундамент); ул. Ковыльная, д. 46 (ВДИС); ул. Красногвардейская, д. 1/3 (ВДИС, фундамент); ул. Луначарского, д. 3А (ВДИС, фундамент); ул. Маяковского, д. 11 (кровля, фасад); ул. Набережная им. 60-летия СССР, д. 36 (ВДИС); ул. Севастопольская, д. 66/1 (ВДИС); ул. Туристов, д. 22 (кровля, фасад); ул. Фрунзе, д. 16А (ВДИС); пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко, д. 3 (кровля, фасад); пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко, д. 7 (кровля, фасад); пгт. Комсомольское, ул. Советская, д. 10 (ВДИС). В скобках указаны виды работ по капитальному ремонту.

Добираться на материк стало удобнее

Из Крыма запустили новые автобусные маршруты

По информации пресс-службы «Крымавтотранса», ежедневные рейсы с автовокзалов и автостанций предприятия «Симферополь – Нальчик» (время отправления – 17:05), «Керчь – Краснодар» (06:00) и «Керчь – Темрюк» (06:30, 13:00) введены перевозчиками на постоянной основе. На новые маршруты вышли комфортабельные автобусы марки Volkswagen, JAC и King Long. Покупка проездных документов доступна в билетных кассах автовокзалов и автостанций Крыма и на сайте biletik.online в режиме онлайн. Дополнительную информацию о расписании движения рейсов, стоимости услуг автовокзалов можно получить в диспетчерском центре по номеру «горячей линии» +7(978) 835-75-57.

Газ подорожает дважды

Установлены тарифы на 2020 год на природный газ, реализуемый населению ГУП РК «Крымгазсети»

В соответствии с приказом Госкомцен Крыма с 1 февраля 2020 года стоимость одного кубического метра газа для приготовления пищи, нагрева воды и отопления при потреблении до 3500 кубических метров газа в год составит 5,56 руб., при потреблении свыше 3500 кубических метров газа в год – 8,65 руб.

Стоимость газа для отопления и выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, составит 8,48 руб. за кубический метр.

С 1 июля 2020 года цена одного кубического метра газа для приготовления пищи, нагрева воды и отопления при потреблении до 3500 кубических метров газа в год составит 6,03 руб., при потреблении свыше 3500 кубических метров газа в год – 8,7 руб. Стоимость газа для отопления и выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, составит 8,7 руб. за кубометр.

Рост тарифов на природный газ для населения обусловлен увеличением ФАС России оптовой цены на газ, добываемый ГУП РК «Черноморнефтегаз», с 1 февраля 2020 года на 11,7% и с 1 июля на 11,7% с целью доведения оптовой цены для населения до средней по Южному федеральному округу.

При этом в соответствии с Планом изменения оптовых и розничных цен (тарифов) на газ для потребителей Республики Крым и города Севастополя до 2022 года рост конечной цены на газ для населения в 2020 году составил с 1 февраля 7,2%, с 1 июля – 8,44%.