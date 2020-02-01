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ПолитикаВласть

Цена чиновничьей беспомощности

Симферополь обеспечен водой максимум на сто дней

Водохранилища, снабжающие крымскую столицу питьевой водой, пусты. Об этом сообщил глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль. Интересно, что буквально неделю назад он же заявлял, будто полуостров обеспечен водой до лета и деликатно умолчал о грядущем водном кризисе в Симферополе. Между тем вопрос водообеспечения республики не сходит с федеральной повестки. В частности, о необходимости скорейшего выхода из «водной блокады» в начале января говорил президент России Владимир Путин.

Не особенно приоритетный вопрос

К сожалению, в Крыму так до сих пор не определились, как выходить из дефицита и где добывать воду. Тем более в предыдущие годы природа была щедрее на осадки, чем сейчас, так что руководство республики не считало нужным делать решение водного вопроса приоритетным. Даже в свете наметившегося в этом году водного кризиса народу выдавали бодрые рапорты о том, как всё благополучно, несмотря на засушливую погоду.

Однако в середине января общественности стало известно, что в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации республики обсуждают вопрос о переводе региона на почасовую подачу воды. Необходимость экономии чиновники объяснили тем, что из-за аномально сухих осени и зимы снизился приток воды в водохранилища. В связи с этим госкомитет был вынужден утвердить экономный режим работы водохранилищ. При этом глава ведомства Игорь Вайль утверждал, что существующих запасов в водохранилищах естественного стока хватит до июня, а дальнейшее заполнение будет напрямую зависеть от водности рек, погодных условий и осадков.

Последних, увы, так и не случилось, и правительству республики пришлось собраться на совещание, чтобы решить, как же обеспечить полуостров питьевой водой и сократить её потери в сетях водоснабжения.

Юрий Гоцанюк, премьер-министр республики:

«Вопрос полноценного водоснабжения городов Крыма остаётся одним из приоритетных в работе правительства республики. На сегодняшний день разработан ряд мероприятий, которые позволят обеспечить крымчан питьевой водой в полном объёме. Необходимо тщательно контролировать возникающие утечки и оперативно ликвидировать проблему водопотери. Дал в связи с этим ряд поручений администрации Симферополя, профильным министерствам и госпредприятиям. Для достижения позитивных результатов нам потребуется поэтапно модернизировать сети водоснабжения и водоотведения, которые, как известно, значительно изношены. Призываю жителей республики бережно относиться к расходованию ценного для нашего полуострова ресурса. Только совместными усилиями мы сможем сохранить статус самодостаточного в вопросе обеспечения водой региона Российской Федерации».

По часам

А чтобы граждане уж точно не выливали лишнего, администрация Симферополя приняла решение в минувшую среду со следующей недели отключать горячую воду – с понедельника по пятницу.

Елена Проценко, глава Симферопольской администрации:

«Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся ­водные ресурсы, поэтому на сегодняшний день принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переходе на график подачи холодной воды утром и вечером, начиная со следующего понедельника, 10 февраля. Запасов воды в поверхностных водохранилищах, которые питают Симферополь, недостаточно, чтобы круглосуточно и бесперебойно обеспечивать город. Их хватит на период от 90 до 100 дней».

Однако к вечеру того же дня глава крымского правительства заявил: «На сегодня в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды. За прошедшую ночь приток в водохранилища, обеспечивающие столицу республики водными ресурсами, составил 732 тыс. куб. м воды, что на 140 тыс. больше, чем мы получили за весь прошлый месяц… Задача администрации города быть максимально готовыми к различным сценариям развития в случае необходимости введения графика подачи воды. То есть, графики подачи воды есть, но они будут приведены в действие «в случае особой необходимости».

Также известно, что если это случится, то ограниченная подача ресурса грозит всему Симферополю: и частному сектору, и многоквартирным домам. Исключение сделают лишь для социально значимых объектов.

Принятое властями решение сразу вызвало бурю народного возмущения. И немудрено: пять лет столоначальники лишь сотрясали воздух, говоря, что надо бы заняться проблемой дефицита воды. Изношенность сетей, только по официальным данным, составляет 63%. Между тем потребители платят за каждый израсходованный литр, включая потери в сетях. Куда республиканский ГУП «Вода Крыма» девает свои прибыли и почему деньги граждан не используют для ремонта коммуникаций, можно только гадать.

И ещё, у общественности есть вполне обоснованные опасения, что почасовая подача воды обрушит и без того древние и гнилые сети.

Молчать до последнего

Между тем водохранилища действительно пугают своей пустотой.

Игорь Вайль:

«Сложилась не чрезвычайная, но очень напряжённая ситуация с наполнением водохранилищ. Если сравнивать с прошлым годом, мы отстаём примерно на 25-28 млн кубических метров воды от запасов, которые у нас были прошлой зимой для обеспечения Симферополя водными ресурсами. В общем на сегодняшний день у нас порядка 28 млн кубометров минус 5 млн – это мёртвый остаток в водохранилищах, который взять невозможно. Ежесуточное потребление Симферополя – от 140 до 150 тысяч кубометров. Если говорить о том, что мы не ожидаем осадков до паводкового периода, который по многолетним наблюдениям у нас приходится на май-июнь, запасов осталось где-то на 90-100 дней при таком расходе».

Глава Госкомводхоза уточнил, что Аянское водохранилище сейчас наполнено примерно на 700 тыс. кубометров при полной наполняемости в 3 млн, Симферопольское – на 11,7 млн кубометров при наполняемости 35 млн, Партизанское – на 11,4 млн.

Однако вскоре после этих тревожных сообщений позиция ведомства вновь изменилась. Ситуация с водообеспеченностью в официальных отчётах теперь обозначена как стабильная. Всё благодаря тому, что таки пошёл дождь, моментально обеспечив существенный приток в опустевшие водохранилища.

В общем, стиль управления «молчать до последнего» в Крыму неистребим. Сначала власти ни за что не хотят признавать, что с водой на полуострове беда, а затем вдруг говорят о жёстких ограничениях по подаче. Мера эта, кстати, крайне непопулярная и, очевидно, крайняя. Судя по всему, лелеяли надежду как-то выкрутиться, чтобы не расписываться в своей беспомощности и бездействии в течение последних пяти лет.

Сейчас у граждан, которые могут остаться без элементарных благ цивилизации, возникает много неудобных вопросов. Например, что будут делать власти месяца через три, если существенных осадков так и не случится? Почему с 2014 года не были приняты меры по созданию резервных источников обеспечения Симферополя водой? Про несусветные потери из-за изношенных сетей узнали только сейчас?

Белла ДОБРОНРАВОВА
Фото Архив КТ, rferl.org
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 565 от 7 февраля 2020 года

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Просмотров: 124 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:52

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