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ПолитикаВласть

Изменения в уставе

Заглавные буквы, новый праздник и установленные границы

В Севастополе, в отличие от крымской столицы, с водой вроде бы всё хорошо. Во всяком случае, как заявляют местные власти, наблюдается увеличение запасов в Чернореченском водохранилище, речи об ограничениях потребления нет, и поэтому в городе-герое решают сейчас задачи совсем другого характера. «КТ» узнавал, как прошло первое в этом году пленарное заседание севастопольского Законодательного собрания.

Первый зам и Город-Герой

Первый вопрос, который рассмотрели депутаты на пленарном заседании, касался внесения изменений в Устав города Севастополя в части введения новой должности первого заместителя губернатора города, а также определения порядка назначения на эту должность.

Сергей Колбин, глава комитета по законодательству и государственному строительству:

«Принятие данного проекта закона позволит дополнить перечень государственных должностей города Севастополя первым заместителем губернатора, председателя Правительства города Севастополя».

В итоге законопроект был одобрен депутатами и принят во втором чтении.

Следующий вопрос, одобренный в итоге парламентариями во втором чтении единогласно, касался обеспечения единства терминологического аппарата, а точнее внесения изменений в Устав Города-Героя касательно написания заглавными буквами «Город-Герой».

Сергей Колбин:

«Принятие настоящего проекта закона позволит обеспечить единство терминологического аппарата, используемого в Уставе города Севастополя, Указе Президиума Верховного Совета СССР, а также иных законодательных актах Российской Федерации. Кроме того, принятие настоящего проекта закона устранит юридическую неточность в преамбуле Устава города Севастополя и закрепит правильное наименование высшей степени отличия, которая присвоена городу Севастополю – звания Город-Герой».

Еще раз о границах

Также севастопольские депутаты разбирали проект закона города «Об утверждении заключения Соглашения об описании местоположения границы между субъектами Российской Федерации – городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым».

Докладчиком по данному проекту выступил исполняющий обязанности директора Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов. Он напомнил, что обсуждаемый законопроект разработан с целью утверждения заключения Соглашения об описании местоположения границы между субъектами Российской Федерации – городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым, которое было подписано руководителями двух субъектов в январе 2020 года.

Максим Жукалов:

«Город федерального значения Севастополь и Республика Крым имеют общую границу, которая одновременно является границей их административно-территориальных образований. Со стороны Севастополя – это Нахимовский и Балаклавский районы, со стороны Республики Крым – это Бахчисарайский район и городской округ город Ялта. Одной из основ эффективного территориального развития города Севастополя, Республики Крым и входящих в их состав муниципальных образований, устойчивости экономической и политической интеграции данных субъектов, безопасности развития общества – является установление координатного прохождения границ между данными субъектами».

Максим Жукалов рассказал, что заказчиком работ по уточнению границ выступал Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя. Он также сообщил, что принятие данного законопроекта необходимо для утверждения градостроительных документов субъектов, включая главный – генеральный план. Вице-губернатор Севастополя подчеркнул, что в соглашении определены координатные описания границы, которые были установлены в советское время.

Денис Солодовников, заместитель губернатора Севастополя:

«В некоторых случаях мы фактически шли по заборам, учитывали положение конкретных домов с жителями, которые имеют постоянную регистрацию, получают государственные услуги и имеют заключённые договоры с ресурсоснабжающими организациями, что было отражено в документах, учитывали естественные границы горной гряды, старые межевые знаки. То есть – это точное координатное описание. Никаких фактических изменений границ не происходило».

При этом он уточнил, что соблюдена точность, учтено всё.

Денис Солодовников:

«При уточнении описания границ мы руководствовались теми документами, которые могут подтвердить ранее принятые границы».

По итогам обсуждения законопроект был принят единогласно в двух чтениях. Теперь данное соглашение также должен одобрить главный законодательный орган соседнего региона – Государственный совет Республики Крым.

Напомним, что генеральный план города Севастополя должны полностью отработать и представить Заксобранию до конца лета 2020 года.

Денис Солодовников:

«Мы бы хотели отразить не только существующее положение, но и перспективное развитие города, поэтому нам нужно некоторое время. Я думаю, что мы до конца лета этот документ полностью отработаем и представим вам».

По его словам, пока в генплан вносили изменения и дополнения, он устарел и уже не соответствует нормам российского законодательства.

День воссоединения

Помимо внесения изменений в устав и установления границ, депутаты также установили новый праздник в Городе-Герое, который пришелся на 18 марта. А если точнее, то они внесли изменения в статью 3 закона 122-ЗС «О праздниках и памятных датах города Севастополя». При этом прокуратура города предложила уточнить статью закона о выходном в День воссоединения полуострова с Россией.

Марк Большедворский, прокурор города Севастополя:

«Нерабочий праздничный день 18 марта в обязательном порядке предоставляется в органах и организациях, финансируемых за счет бюджета города Севастополя. Другими работодателями нерабочий праздничный день 18 марта может быть предоставлен по собственной инициативе. Если же мы будем говорить о необходимости всеобщего нерабочего праздничного дня, то, кроме прочего, это потребует проработки механизма компенсации выпадающих доходов работодателей».

Тем не менее в прокуратуре считают, что руководству федеральных учреждений и частных предприятий следовало бы взять пример с бюджетников Севастополя. Хотя указывать им в этом вопросе органы власти не имеют права.

Анна БАТАНОВА
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 565 от 7 февраля 2020 года

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Просмотров: 111 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:26

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