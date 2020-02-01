Против лома нет приёма, или Как владелец «Тайгана» и «Сказки» оказался в одной камере с экс-мэром Евпатории

«КТ» неоднократно рассказывал о ситуации, сложившейся вокруг известного крымского бизнесмена Олега Зубкова, владельца ялтинского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» под Белогорском. И о проблемах, которыми «оброс» его бизнес, в которых предприниматель винил местные власти. Несколько дней назад ситуация, вроде бы стала поворачиваться в сторону позитивных изменений, о чем было заявлено и на федеральном уровне, и на уровне крымского правительства, но, буквально сразу же, Зубков оказался арестован и помещен в камеру симферопольского СИЗО...

Хроника событий

В ситуации с Олегом Зубковым событий в минувший месяц произошло достаточно для целой остросюжетной повести. Мы приведем здесь лишь краткую хронику. Итак. Новый год начался с того, что Белогорский районный суд принял еще одно решение о приостановке на 30 суток деятельности парка львов «Тайган», «поддержав доводы ветеринаров» (у госкомветеринарии были претензии, связанные с нарушениями по вакцинации и идентификации животных, содержащихся в «Тайгане». – Ред.). Также среди причин указывалось и то, что в парк мясо на корм животным поступало с истекшим сроком годности. Зубков, в свою очередь, тогда же снова заявил о предвзятом отношении к нему и его бизнесу со стороны крымских властей, а крымские власти, соответственно, опровергли данное заявление. Дескать, ничего личного, если он устранит все нарушения – парк откроют. Одновременно с этим руководство республики сообщило о якобы утаивании выручки хозяином «Тайгана», чтобы платить меньше налогов, и о том, что Белогорский район, на территории которого расположен парк львов, от работы объекта почти ничего не получает. А через пару дней – очередной судебный иск. На этот раз от администрации Белогорского района. Районные власти потребовали обязать ООО «Ялтинский Зоопарк «Сказка» привести в соответствие с установленными требованиями несколько построек, или снести их.

В общем, событий было много, но хорошего в них для бизнесмена, как видите, мало.

Демонстрация мира

Но дальнейшие события стали сюрпризом для многих. Говорят, что без помощи из Москвы в них не обошлось и, дескать, Зубков «до кого-то таки достучался в Кремле». Как бы там ни было, но на фоне усиливающегося противостояния предпринимателя и крымских властей, вдруг появилась информация, что глава Крыма и опальный бизнесмен встретились и… составили план по решению первоочерёдных проблем и дальнейшему развитию парка «Тайган» и зоопарка «Сказка». «В течение полутора часов мы обсудили многие вопросы и обсудили дорожную карту. Главное, что есть понимание важности наших парков не только для Крыма и России, но и всего мира. За пять лет конфликта мы потеряли много времени, но, главное, смогли преодолеть и двигаться вместе дальше, – сообщил после этой встречи Олег Зубков. – Безусловно, у любого бизнеса могут быть проблемы, мы их решали и решаем. Иногда за эмоциями теряется объективность, но важно перевернуть эту страницу, сверить часы и идти вперед».

Более того, как сообщалось в министерстве экономического развития России, руководство сафари-парка «Тайган» признало обоснованность претензий властей и согласилось устранить все нарушения. А в крымском правительстве заявили, что глава Крыма Сергей Аксёнов и вице-премьер Андрей Рюмшин «окончательно согласовали (с Зубковым. – Ред.) единую позицию по вопросу функционирования и развития парка львов». Рюмшин также сообщил, что создана рабочая группа из представителей всех ответственных министерств и ведомств, которая определила ответственных за намеченные мероприятия и сроки их выполнения.

В общем, демонстрировалось достижение полного взаимопонимания между бизнесменом и с республиканскими органами власти, а очередное заседание рабочей группы было назначено 15 февраля...

Теперь в СИЗО

Однако вышеупомянутое заседание, назначенное на 15 февраля, похоже, не состоится. Ведь дальнейшие события стали еще большим сюрпризом, чем заявления о мире между сторонами. В минувший понедельник, 3 февраля, Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца в рамках рассмотрения уголовного дела о нанесении львами травм посетительнице сафари-парка. И многие эксперты тут же назвали произошедшее «козырем в рукаве крымской власти». Ведь упомянутый инцидент произошел в июле 2018 года: туристка из Кировской области вошла на территорию парка, подошла ко льву и положила ему руку на гриву. Во время фотосъемки лев укусил женщину за руку. СК начал проверку, после которой было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В суд же оно было передано в начале ноября прошлого года. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы. Причиной же ареста предпринимателя, владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова стала неявка в суд (согласно же размещенным на сайте суда данным, судебное заседание восемь раз переносили из-за неявки свидетелей, подсудимого и его защитника) и нарушение ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде. В пресс-службе зоопарка, комментируя ситуацию, пояснили, что неявка была связана с тем, что в день судебного заседания Зубков был как раз на том самом совещании в министерстве экономического развития России в Москве.

В прокуратуре отметили, что решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленные законом сроки.

В тот же день предпринимателя отправили в симферопольское СИЗО, куда вскоре приехала и уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк, сообщив в итоге, что никаких жалоб к условиям содержания Зубков не предъявляет. «Я его посетила, мы пообщались. Выяснила, какие условия содержания, есть ли какие-то просьбы, ходатайства или жалобы. Условия содержания – нормальные, камера – нормальная, обеспечен всем необходимым, – сказала она. – Никаких претензий нет».

Вскоре появилось и сообщение адвоката Зубкова, который заявил, что за его подопечного готов поручиться сам глава республики, что получено ходатайство за его подписью об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное поручительство. По словам Петросяна, в случае, если поручительство не даст результатов, в ход пойдет апелляционная жалоба.

На момент отправки этого номера «КТ» в печать известно, что Зубков по-прежнему находится в СИЗО. Но там у него оказалась весьма примечательное соседство. Дело в том, что (по информации адвоката Олега Зубкова Армана Петросяна) в одной камере с директором крымского сафари-парка «Тайган» находится экс-мэр Евпатории Андрей Филонов – фигурант еще одного весьма резонансного крымского дела. «Это намного приемлемей, чтобы Зубков находился вместе с Филоновым в одной камере, чем с заключенными, которые обвиняются по таким статьям, как убийство, грабеж, разбой, изнасилование», – сказал Петросян.