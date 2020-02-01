Случай в Кольчугино

Как из-за антисанитарии разлучили многодетную семью

Не успевая на работу или имея корзину грязного белья, не стоит думать, что это ваше личное дело. Это, оказывается, может стать поводом для внимания к вам сотрудников органов опеки, и они могут даже взять вас «на контроль». Но когда беспорядок и антисанитария – верные спутники семьи на протяжении долгих лет, то это может превратиться и в настоящую трагедию. С подобной ситуацией столкнулась одна из семей Cимферопольского района, у которой органы опеки забрали детей. В ситуации разбирались наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Вынужденный вердикт

Елена Аулова – многодетная мать. В селе Кольчугино Симферопольского района женщина проживает с мужем и пожилой матерью. Когда-то в их доме звучал громкий детский смех, малыши бегали, играли и резвились.

Но в то же время условия проживания в доме оставляли желать лучшего… Мусор, предметы гигиены и вещи личного пользования кучами лежали на полу и детских кроватях. Тем не менее, Елена, по всей видимости, наслаждалась радостью материнства, пока во время очередной проверки социальные работники не решили, что она не справилась со своими материнскими обязанностями, и из-за несоблюдения санитарных условий вынесли тяжелый, но вынужденный вердикт – изъять детей. Так их большую семью разделили сотрудники службы опеки, а Елену по решению суда обязали выплачивать алименты. И прошло уже несколько месяцев, как Елена не видела своих пятерых детей – сейчас мать может любоваться ими только с экрана телефона.

Елена Аулова, многодетная мать:

«Когда первый раз забрали, уже сразу сказали, что на детей есть люди, которые готовы их взять. В том году, 11 апреля, забрали детей, и вот уже скоро будет год, как мы боремся за то, чтобы их вернуть. Я своих детей очень сильно люблю. Если нужно будет жизнь отдать – я отдам».

На протяжении года Елена со своим мужем Антоном делали всё, чтобы изменить обстановку в доме. Продали даже свою кормилицу – корову, чтобы постелить новый линолеум, поклеить обои и поменять бытовую технику.

Антон Аулов, отец:

«Вкладывал всю душу сюда, работал сутками, чтобы сделать ремонт. Дети у меня всегда были обуты, одеты и накормлены. Жена может подтвердить, я работал на поле 12-13 часов в день».

Но у сотрудников социальных служб, тем не менее, есть к родителям вопросы.

Тарас Луценко, начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Симферопольского района:

«Аулова Елена Николаевна должна в отношении своих деток платить алименты. Однако на сегодняшний день информации о том, что она их выплачивает, – не имеется. Да, она привела свой дом в соответствующие условия. Да, она занимается вопросом восстановления родительских прав. Но так этого недостаточно. Необходимо подтвердить, что она действительно заботится о детях. Поскольку у меня есть сведения, что Елена Аулова за весь период с конца марта – начала апреля, когда у нее забрали деток, очень мало раз посещала их по месту нахождения».

Стоило ли доводить?

Однако неравнодушные жители и крымские общественники бросили все силы на то, чтобы воссоединить семью. Ведь женщина, по всей видимости, осознала все свои ошибки и снова хочет, чтобы дети воспитывались, так сказать, биологическими родителями. Чтобы она вновь смогла ощутить себя мамой, ведь это, как она говорит, – самое главное в ее жизни.

Валентина Тарасенко, координатор социального проекта «Колыбель милосердия»:

«Детей не должны забирать из семьи, если родители не издеваются над детьми, не злоупотребляют алкогольными, наркотическими веществами. Нужно было найти механизмы, возможности, чтобы помочь этой семье встать на ноги. На данный момент в семье созданы условия для проживания детей совместно с родителями. Все требования, которые были у администрации, – всё уже исправлено».

В общем, семья Ауловых уже готова встречать детей. Они купили игрушки и обустроили игровой уголок. И теперь вопрос – готово ли государство пойти навстречу и вернуть их? На днях этот вопрос, по информации журналистов, должен решиться. И вернутся ли дети к родной матери, станет ясно после повторного обследования жилищных условий, которое проведут сотрудники службы опеки. Однако, безотносительно будущего решения, есть и еще один вопрос – стоило ли доводить ситуацию с состоянием жилья, с элементарной уборкой до критической, а теперь пытаться всё исправить?..