Полусухой закон

Останемся ли без спиртного в праздничные дни?

В конце прошлого года всю страну напугал так называемый башкирский эксперимент – власти республики постановили запретить продажу алкоголя во время новогодних праздников. Инициатива региональных чиновников, возможно, и не стала бы причиной массового обсуждения, но в Госдуме предложили ввести аналогичные ограничения в других регионах России. Естественно, народ возмутился, так что с нововведением решили пока повременить. Но не в Крыму. У нас запрет на продажу спиртного в праздничные дни может быть введён – данная перспектива обсуждается в республиканском парламенте.

Радикальное предложение

Всё началось с того, что Министерство внутренних дел по РК порекомендовало главе республики внести изменения в региональный закон о государственном регулировании в сфере розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Речь идёт об установлении определённых ограничений продажи спиртного в праздничные дни: в День знаний (1 сентября), День Победы (9 мая), 1 мая, в День студента, а также в течение всех новогодних каникул (с 1 по 7 января).

Цель данного запрета – борьба с пьянством. Уровень алкоголизма в России вообще и в Крыму в частности высокий, особенно среди молодёжи. Столь серьёзная проблема, считают власти, требует радикального решения.

17 января Министерство промышленной политики РК запустило на своём сайте опрос, чтобы узнать мнение общественности по поводу перспективы предлагаемых ограничений. Он завершился 31 января. Ключевые позиции опроса были просты и лаконичны: введение запрета на торговлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией в праздничные дни необходимо или нецелесообразно? В нём приняли участие полторы тысячи человек. Мнения крымчан разделились следующим образом: 72% граждан не поддерживают запрет и лишь 21% опрошенных выступили за предлагаемые ограничения.

Оксана Доброрез, председатель комитета по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства Госсовета РК:

«По данному вопросу нашим комитетом на прошлой неделе было проведено совещание – нам необходимо было высказать свою позицию и определиться, в каком направлении двигаться дальше. На совещание мы пригласили Общественный совет, уполномоченную по защите прав предпринимателей по РК, всех членов нашего комитета, а также представителя МВД, где были инициированы предлагаемые изменения в законодательство республики. Также присутствовали представители крупных торговых сетей, которые занимаются реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции – мы хотели выслушать их мнение по данному вопросу. Высказывания были очень, можно даже сказать, противоположно разные».

А смысл?

В частности, нет единодушия среди муниципальных властей. Часть руководителей городов и районов выступила категорически против запрета. А вот в Евпатории, Алуште, Ялте и Симферопольском районе считают, что ограничить продажу спиртного следует, но только в праздники, связанные с детьми и молодёжью: День студента, День знаний и «Последний звонок».

Инициатива не находит однозначной поддержки и в крымском парламенте. В частности, Оксана Доброрез считает, что предлагаемые меры могут негативно отразиться на бизнесе, спровоцировать рост незаконной торговли алкоголем и расцвет фальсификата. По мнению члена комитета по экономической политике Олега Свешникова, подобные вопросы необходимо обязательно решать с учётом мнения общественности. «Скорее всего, крымчане будут против, поэтому поддержание введения ограничений и запретов может вызвать только негативные настроения», – заметил депутат. Зампредседателя Госсовета Алла Пономаренко уверена, что решить проблему пьянства лишь путём запрета продажи алкоголя невозможно – требуется также разработать методы предотвращения чрезмерного употребления спиртного, особенно среди несовершеннолетних.

Оксана Доброрез:

«Лично моё мнение таково: я за то, чтобы в дни, праздничные для молодёжи, какие-то ограничения были. Но для того, чтобы принимать такие изменения, нужно более детально проработать данный вопрос и однозначно определиться с позицией. На совещании мы задали вопрос представителю МВД, чем вызвана инициатива введения предлагаемого запрета? Мне бы хотелось, например, услышать статистические данные, подтверждающие, что действительно в праздничные дни у нас возрастает количество преступлений, связанных с алкогольным опьянением, происходят определённые правонарушения. Однако такой статистики нет».

Присутствовавшие на совещании в Госсовете представители предприятий, специализирующихся на производстве и реализации алкогольной продукции, убеждены, что введение запрета на продажу горячительных напитков в праздничные дни неэффективно, поскольку не приведёт к снижению употребления спиртного. Люди просто будут закупать алкоголь заранее.

Сейчас профильный комитет Госсовета направил в МВД просьбу конкретизировать причины введения ограничений на продажу алкоголя. Окончательное решение по спорному вопросу примет глава республики, а пока целесообразность внесения таких поправок в действующее региональное законодательство будет изучаться экспертами и представителями органов власти с учётом опроса общественного мнения.

Игорь Герасимов, представитель сети магазинов алкогольной продукции:

«Представители старшего поколения прекрасно помнят неудачный опыт антиалкогольной кампании Михаила Горбачёва. Она привела к тому, что люди стали пить ещё больше. Главная, на наш взгляд, опасность любых запретов на продажу алкоголя кроется в том, что, за неимением качественной продукции, граждане будут искать альтернативу и отдадут предпочтение суррогатам и фальсификату. Итог – массовые отравления».

Не новая идея

Сейчас в России действует лишь одно федеральное ограничение на продажу спиртного. Оно касается покупки алкоголя ночью – с 23 до 8 часов. Однако местные власти могут ужесточать условия продажи горячительных напитков: сокращать время, отведённое для торговли, и вводить специальные «безалкогольные» дни.

Например, продажа алкоголя в День знаний запрещена в половине субъектов нашей страны (в 41 из 85). В День защиты детей (1 июня) купить спиртное нельзя в 37 регионах, в День молодёжи (27 июня) – в 28, в День студента в России (25 января) – в 5, во Всемирный день студента (17 ноября) – в 3.

В Перми, Тюмени, Тамбове и их областях с этого года нельзя будет купить спиртное 1 и 9 мая, в День России, День народного единства, День семьи, любви и верности.

Кстати, в Севастополе уже не первый год запрещена продажа алкоголя в день проведения торжественных школьных линеек («Последний звонок»), в День защиты детей, День молодёжи, День знаний, Всероссийский день трезвости (11 сентября) и Международный день студентов (17 ноября).