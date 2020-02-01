Недетские конфеты запретят?

Крымские власти готовят законопроект о запрете продажи снюсов несовершеннолетним

В Крыму зафиксировано уже пять случаев отравления снюсами, еще в одном регионе РФ в январе от их употребления умер подросток – Миндзрав бьет тревогу. Почему никотиновые конфеты так популярны среди школьников? Чем они опасны? Что делают власти?

Яд в красивой обёртке

Что же такое снюс? Снюс – это ­увлажнённый жевательный табак, который расфасован по маленьким пакетикам и упакован в красивые коробки-шайбы. На первый взгляд их можно принять за конфеты. Бывает и в рассыпном виде, но пользуются спросом больше фасованный табак. В состав снюса входит сода и соль. Для привлечения покупателя, добавляют ароматизаторы. Сода нужна, чтобы ускорить процесс всасывания никотина в кровь. Такой скромный состав указан на упаковке, но на самом деле это далеко не полный список ингредиентов.

Снюсы проникают в организм через слизистую, закладываются между верхней губой и десной, рассасываются не менее 30 минут, чтобы никотин проник в организм. Небольшое жжение, а потом приходит расслабление, так описывают ощущения употребляющие.

Родители и учителя задаются вопросом: почему снюсы так популярны среди школьников?

Так хочется быть взрослым, быть в тренде, быть таким, как любимый герой? Главную опасность для подростков таит в себе Интернет. Блогеры на ютубе массово рекламируют яркие шайбы со снюсами. Но хуже всего, что снюсы появились среди спортсменов. Особенно широкую популярность никотиносодержащие пакетики получили у хоккеистов и футболистов. Джейми Варди, английский форвард, как-то был замечен с упаковкой в руке, и он далеко не единственный, кто употребляет. Многие футболисты буквально не расстаются со своими «конфетами».

Спортсмены всегда были и будут примером для всей страны, подростки хотят быть похожими на известных футболистов, подражают им.

Еще одна из причин, почему снюсы у молодежи предпочтительнее, чем сигареты, – проще скрыть от родителей. Не пахнут руки, нет такого сильного характерного запаха изо рта.

Откуда опасность

Никотиносодержащие конфеты кажутся безобидными – нет дыма, нет вредных смол… Но снюсы далеко не ­безобидны. Чудо-конфеты скрывают в себе не меньше 30 канцерогенных веществ, которые пагубно влияют на организм. Во-первых, в организм попадает гораздо больше никотина, чем от сигареты. Для сравнения – самая крепкая сигарета содержит в себе 1,5 мг никотина, во время рассасывания снюса в организм попадет до 20 мг никотина. Кстати, сода в составе ускоряет процесс всасывания в кровь никотина. Высокая доза никотина вызывает мгновенное привыкание, поскольку формирует толерантность к данному веществу. Во-вторых, для юного организма это еще и сильная интоксикация, что может привести к сильному отравлению. Систематическое употребление способствует развитию заболевания ЖКТ вплоть до онкологии, нарушается память, концентрация, понижается иммунитет, желтеют зубы, появляется неприятный запах изо рта, страдает нервная система.

Производители не дремлют

Вообще-то, в 2015 году продажа снюсов в РФ была запрещена, но производители нашли лазейки. Запретили только табакосодержащие изделия, а никотиносодержащие – нет. И производители стали выпускать снюсы в другой форме – в виде мармелада, жевательной конфеты, леденца без содержания табака. Читая состав, криминал не обнаружить. Всё как будто по закону, и снюсы продолжают приносить своим создателям капиталы.

Кстати, мы прошлись по торговым точкам в Симферополе, и оказалось, что в данный момент купить снюсы стало сложнее. Раньше их можно было приобрести в табачной лавке, алкомаркете, да чуть ли не в каждой торговой точке. Но теперь торговцы «шифруются», похоже. Говорят, что у них в продаже такого нет. Но, как мы выяснили, купить можно где-то на рынках.

Впрочем, есть еще и Интернет. И здесь сложно найти управу на продавцов опасной «жвачки». Ведь достаточно нажать на сайте кнопку «мне есть 18 лет», и ты уже становишься потенциальным покупателем. Товар высылают через перевозчика, а получить посылку не составит труда. Никто не проверяет паспорт при продаже. Помимо специальных интернет-сайтов, социальные сети кишат группами «по интересам». Многие подростки не стесняются на этом зарабатывать.

Как борются власти?

За минувшие несколько месяцев в республике МВД провело 1159 контрольно-надзорных мероприятий, из них 434 рейдовых выезда на торговые точки. В результате было изъято 2411 единиц никотиносодержащей продукции без документов. Должностные лица были оштрафованы на общую сумму 1 030 000 рублей.

Роспотребнадзор проводит просветительскую работу среди населения – распространяет информацию о вреде употребления снюса в СМИ, соцсетях. Также и заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Львова рассказала, что в учебных заведениях также проводится просветительская работа, просмотр видеороликов, раздача буклетов среди учащихся, профилактические беседы с родителями и детьми.

А в конце февраля будет вынесено решение по поводу законопроекта о запрете продажи снюсов несовершеннолетним на территории Крыма – по этому поводу несколько дней назад в Госсовете РК было проведено специальное совещание. Законопроект предусматривает запрет продажи любых никотиносодержащих средств (жевательных, сосательных изделий, электронных систем) несовершеннолетним. Также было предложено ужесточить санкции за нарушение этого закона и вообще запретить продажу снюсов на территории республики. Но полностью запретить продажу будет сложно, поскольку есть «лазейка в законе» – изделия приравниваются к пищевой продукции.

Что говорят

Борис, 10 лет: «Что-то слышал о таких конфетах, но не пробовал. Я знаю, что они вредные для здоровья».

Иван, 23 года: «Раньше употреблял, у меня до сих пор много знакомых употребляет снюсы. Это была, можно сказать, замена сигаретам, простой способ расслабиться. Считаю, что на подростков не очень хорошо влияет употребление, потому что снюсы вызывают привыкание и влияют на желудок. На психику вряд ли как-то действуют».

Как понять, что ребенок употребляет?

Нужно обратить внимание на его поведение. Возможно, ребенок стал рассеянный, легковозбудимый, агрессивный. Изо рта появился посторонний запах, зубы приобрели желтоватый налёт. Может быть тошнота, рвота, диарея. Обратите внимание, нет ли среди вещей ребенка круглой баночки, похожей на шайбу. Если есть подозрения, не набрасывайтесь на ребенка, не устраивайте допрос с пристрастием. Только доверительные отношения помогут выстроить диалог. Обратитесь за советом к психотерапевту, но не тащите сразу ребенка к врачу, это вызовет однозначный протест.