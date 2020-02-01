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Вне законаКриминал

Куда мы катимся...

Как островок безопасности превратился в остров невезения и другие поучительные истории

В последние дни, особенно в минувшие выходные, дороги Крыма были ареной разно­образных происшествий и даже преступлений. Впрочем, такая насыщенная жизнь авто-артерий полуострова не в диковинку...

Автопроисшествия: летальные и скандальные

Сначала о летальном. В воскресенье в Крыму погибла 30-летняя женщина-водитель. Около трех часов дня она ехала за рулем своего «Черри» со стороны Евпатории в направлении райцентра Раздольное. В какой-то момент дама потеряла концентрацию, не справилась с управлением, и машина, вылетев с проезжей части, перевернулась. В результате водитель получила травмы, не совместимые с жизнью.

На той же дороге, но двумя часами ранее, имело место ДТП, в результате которого пострадали дети. В автомобиле «Шевроле» ехала счастливая молодая семья: 33-летний глава за рулем, его 32-летняя супруга сидела рядом на пассажирском сиденье, причем держа на руках годовалую дочку. А на заднем сиденье в детском автокресле расположился 6-летний сынишка. Но вся эта идиллия в одно мгновение была нарушена. Поскольку папа-водитель, плохо следивший за дорогой, не успел затормозить перед остановившимся впереди автобусом. В результате произошедшего столкновения у главы семейства ни царапины, у его жены разбита голова и повреждено лицо, у маленькой дочурки ссадины щеки, а сынишка получил ушибленную рану лба.

Ныне очень часто происходят дорожно-транспортные происшествия с участием двухколесных транспортных средств. Так, на днях в Красноперекопске автомобиль «Дэу» с 38-летним водителем не уступил дорогу мотоциклу с двумя пенсионерами. Было это утром на улице Ломоносова и закончилось для пенсионеров травмами различной степени тяжести.

А в поселке Октябрьское Красногвардейского района пострадал 37-летний велосипедист. Он вечером по всем правилам крутил педали по обочине поселковой дороги, а тут откуда ни возьмись появился неизвестный лихач на мотоцикле, сбил велосипедиста и, даже не поинтересовавшись его самочувствием, скрылся с места происшествия. Правда, мотоциклист потерял там свой шлем, по которому его нашли и задержали. Задержанным оказался подросток из соседнего села, не имевший права управлять мотоциклом. Как он потом сознался, с места происшествия сбежал от испуга. А велосипедист попал в больницу с множественными ушибами.

Как обычно, наши водители сбивали много пешеходов. К примеру, в Феодосии пострадала 30-летняя законопослушная дама. Она переходила проезжую часть Симферопольского шоссе четко по «зебре», на зеленый сигнал светофора. Но, как выяснилось, это еще не повод остаться целой и невредимой. Поскольку молодая женщина была сбита 26-летним лихачом на автомобиле «Мицубиси».

Но не только пешеходы мешают крымским лихачам ехать с ветерком. Ночью в уже упомянутый поселок Октябрьское Красногвардейского района несся сломя голову автомобиль «Ауди». За рулем этого болида находился 33-летний поселковый «шумахер», рядом на пассажирском сиденье ехал его 30-летний товарищ. На одном из виражей на пути «Ауди» предательски возникло придорожное дерево. В итоге «встреча» автомобиля с зеленым насаждением завершилась для «шумахера» и его друга довольно серьезными травмами.

А вот для 28-летнего крымчанина серьезными проблемами завершилась встреча с сотрудниками ГИБДД. «Форд» крымчанина был остановлен работниками ДПС на Ангарском перевале. Как выяснилось, водитель был лишен прав и не должен был находиться за рулем. Но нарушитель хотел уладить всё полюбовно и пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД. Однако те оказались чистыми на руку и не только решительно отказались от денег, но и задокументировали факт дачи взятки.

Самое, пожалуй, необычное ДТП последних дней произошло на трассе, ведущей из Феодосии в крымскую столицу. На подъезде к Симферополю нес службу наряд ДПС. Один из сотрудников, вооруженный жезлом, находился на так называемом «острове безопасности». Это небольшой пятачок «дорожной суши», отделяющий остановку общественного транспорта от трассы и закрашенный белыми полосами, которые сигнализируют водителям, что сюда заезжать – ни-ни. Похоже, и сотрудник ДПС тоже так думал – ни, ни. А вот 66-летний дедушка, ехавший на «Ниве», никак не думал, он, просто попутав «островные берега», снес сотрудника ДПС. Теперь пострадавший лечится, а почтенный нарушитель мечется, как бы избежать наказания за наезд, в прямом смысле, на правоохранительные органы. Вот такая история, как остров безопасности превратился в остров невезения.

Старое убийство и свежие кражи

В Евпатории сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство, совершенное еще в ноябре прошлого года. В тот вечер в дежурную часть полиции поступило сообщение о смерти 54-летней местной жительницы. Мертвое тело женщины со множеством ножевых ранений было обнаружено в районе здания «Элеватор», что неподалеку от садового товарищества «Сосновый бор». Сотрудникам полиции пришлось проделать большой объем работы, прежде чем они вышли на подозреваемого, 45-летнего жителя Сакского района. Однако тому удалось скрыться, и несколько месяцев он находился вдали от Евпатории. Но недавно он был задержан и препровожден в камеру. Задержанный уже во всем сознался и дал признательные показания.

А в Симферополе скоро будут судить жителя Белогорского района. Этот гражданин пытался передать наркотики в столичный следственный изолятор. Но был задержан.

Опять же в Симферополе закончилась поножовщиной веселая попойка. А точнее в ходе пьяного застолья 34-летняя женщина воткнула нож в живот своему 44-летнему собутыльнику – соседу. Скорую помощь и полицию «к столу» вызвала еще одна участница попойки, наверное самая трезвая. И кстати, вовремя она это сделала. Не зашей врачи пострадавшего «по горячим следам», он бы мог отойти в мир иной. А вот его соперница уж точно отъедет в места не столь отдаленные.

В Судаке полицейские раскрыли серьезную квартирную кражу. Из жилища местного жителя, когда его не было дома, воры похитили всё – мебель, телевизор, микроволновку, холодильник и многое другое. Сумма ущерба составила почти 400 тысяч рублей. Причем зло­умышленники действовали очень нагло. Сначала выбили входную дверь, а потом через нее же и унесли добычу. Подозреваемые уже установлены и задержаны.

Еще одна квартирная кража раскрыта в Симферополе. В данном случае пострадал 26-летний местный житель. У него из квартиры были украдены ноутбук, бутылка виски и куртка. Как выяснилось, преступление совершила дама без определенного места жительства. Всё похищенное у нее изъято, правда бутылка была уже пуста.

А в Красноперекопске раскрыт угон, причем из подъезда многоэтажного дома. Дело в том, что некий местный житель оставлял возле дверей собственной квартиры свой дорогой велосипед, при этом привязывал железной цепью к креплению на стене. Однако это противоугонное устройство не спасло. В один прекрасный момент велик исчез. Как выяснилось, его угнал только что освободившийся зек-сосед и продал еще одному зеку за две тысячи рублей. А стоил велик минимум пятнадцать. Об этом хозяин написал в заявлении о краже.

Дмитрий ПОДБЕРЕЗКИН
Фото selcdn.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 565 от 7 февраля 2020 года

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Просмотров: 99 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:15

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